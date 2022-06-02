https://ria.ru/20220602/dengi-1792722867.html

В Москве у пары украли флешку с криптовалютой на 460 тысяч долларов

В Москве у пары украли флешку с криптовалютой на 460 тысяч долларов - РИА Новости, 02.06.2022

В Москве у пары украли флешку с криптовалютой на 460 тысяч долларов

Неизвестные обчистили квартиру семейной пары в Москве и украли 1,5 миллиона рублей и флэш-карту с криптовалютой на 460 тысяч долларов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T18:54

2022-06-02T18:54

2022-06-02T18:54

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

криптовалюта

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Неизвестные обчистили квартиру семейной пары в Москве и украли 1,5 миллиона рублей и флэш-карту с криптовалютой на 460 тысяч долларов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В среду в полицию обратился мужчина, который сообщил, что его квартиру на севере Москвы обокрали воры. По его словам, неизвестные похитили 1,5 миллиона рублей и флэш-карту с криптовалютой на 460 тысяч долларов", - рассказал источник.По словам собеседника агентства, мужчина живет вместе с супругой. Сейчас в инциденте разбирается полиция.

https://ria.ru/20211004/mayning-1752990227.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), криптовалюта