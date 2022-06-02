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В Москве у пары украли флешку с криптовалютой на 460 тысяч долларов
В Москве у пары украли флешку с криптовалютой на 460 тысяч долларов - РИА Новости, 02.06.2022
В Москве у пары украли флешку с криптовалютой на 460 тысяч долларов
Неизвестные обчистили квартиру семейной пары в Москве и украли 1,5 миллиона рублей и флэш-карту с криптовалютой на 460 тысяч долларов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T18:54
2022-06-02T18:54
2022-06-02T18:54
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
криптовалюта
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Неизвестные обчистили квартиру семейной пары в Москве и украли 1,5 миллиона рублей и флэш-карту с криптовалютой на 460 тысяч долларов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В среду в полицию обратился мужчина, который сообщил, что его квартиру на севере Москвы обокрали воры. По его словам, неизвестные похитили 1,5 миллиона рублей и флэш-карту с криптовалютой на 460 тысяч долларов", - рассказал источник.По словам собеседника агентства, мужчина живет вместе с супругой. Сейчас в инциденте разбирается полиция.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), криптовалюта
В Москве у пары украли флешку с криптовалютой на 460 тысяч долларов
В Москве у пары украли 1,5 миллиона рублей и флешку с криптовалютой на 460 тысяч долларов