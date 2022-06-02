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Citibank прекратил обслуживание четырех выпусков российских евробондов - РИА Новости, 02.06.2022
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Citibank прекратил обслуживание четырех выпусков российских евробондов
Citibank прекратил обслуживание четырех выпусков российских евробондов - РИА Новости, 02.06.2022
Citibank прекратил обслуживание четырех выпусков российских евробондов
Citibank прекратил агентские функции по четырем выпускам евробондов РФ с погашением в 2023, 2028, 2042 и в 2043 годах, их обслуживание передано в Национальный... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:54
2022-06-02T10:54
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
россия
ситибанк
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Citibank прекратил агентские функции по четырем выпускам евробондов РФ с погашением в 2023, 2028, 2042 и в 2043 годах, их обслуживание передано в Национальный расчетный депозитарий (НРД), говорится в сообщении на сайте Минфина России."Минфин России информирует, что с 24 мая 2022 года Citibank, N.A., London Branch, воспользовавшись своим правом по договорам об оказании услуг фискального агента, прекратил исполнение функций фискального агента, регистратора, трансфер агента и платежного агента (Fiscal Agent, Registrar, Transfer Agent and Paying Agent) по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации выпусков №№ 12840068V "Россия-2023" (ISIN XS0971721450, US78307ADG58), MK-0-CM-119 "Россия-2028" (ISIN XS0088543193, US78307AAE38), 12840061V "Россия-2042" (ISIN XS0767473852, US78307ADE01), 12840069V "Россия-2043" (ISIN XS0971721963, US78307ADH32)", - говорится в сообщении."Функция платежного агента и иные функции по указанным выпускам облигаций переданы НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" в соответствии с правом Российской Федерации", - уточняет Минфин.Citibank является крупнейшим депозитарием и расчетным центром для российских расписок и облигаций. После введения западных санкций против РФ и заморозки ее золотовалютных резервов, Минфин России сообщал о технических трудностях при выплатах по своим еврооблигациям: банк-агент отказывался проводить валютные платежи, хотя прямого запрета на такие операции не было.А 25 мая министерство финансов США отказалось продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Минфин России в свою очередь сообщил, что несмотря на ужесточение внешних ограничений, продолжит исполнение государственных долговых обязательств, выплаты будут осуществляться в рублях.
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министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия, ситибанк
10:54 02.06.2022
 
Citibank прекратил обслуживание четырех выпусков российских евробондов

Минфин сообщил, что Citibank прекратил обслуживание четырех выпусков российских евробондов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтделение КБ "Ситибанк" в Москве
Отделение КБ Ситибанк в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Citibank прекратил агентские функции по четырем выпускам евробондов РФ с погашением в 2023, 2028, 2042 и в 2043 годах, их обслуживание передано в Национальный расчетный депозитарий (НРД), говорится в сообщении на сайте Минфина России.
"Минфин России информирует, что с 24 мая 2022 года Citibank, N.A., London Branch, воспользовавшись своим правом по договорам об оказании услуг фискального агента, прекратил исполнение функций фискального агента, регистратора, трансфер агента и платежного агента (Fiscal Agent, Registrar, Transfer Agent and Paying Agent) по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации выпусков №№ 12840068V "Россия-2023" (ISIN XS0971721450, US78307ADG58), MK-0-CM-119 "Россия-2028" (ISIN XS0088543193, US78307AAE38), 12840061V "Россия-2042" (ISIN XS0767473852, US78307ADE01), 12840069V "Россия-2043" (ISIN XS0971721963, US78307ADH32)", - говорится в сообщении.
"Функция платежного агента и иные функции по указанным выпускам облигаций переданы НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" в соответствии с правом Российской Федерации", - уточняет Минфин.
Citibank является крупнейшим депозитарием и расчетным центром для российских расписок и облигаций. После введения западных санкций против РФ и заморозки ее золотовалютных резервов, Минфин России сообщал о технических трудностях при выплатах по своим еврооблигациям: банк-агент отказывался проводить валютные платежи, хотя прямого запрета на такие операции не было.
А 25 мая министерство финансов США отказалось продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Минфин России в свою очередь сообщил, что несмотря на ужесточение внешних ограничений, продолжит исполнение государственных долговых обязательств, выплаты будут осуществляться в рублях.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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