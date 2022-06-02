https://ria.ru/20220602/chubays-1792609067.html
В Кремле не следят за судьбой Чубайса
В Кремле не следят за судьбой Чубайса - РИА Новости, 02.06.2022
В Кремле не следят за судьбой Чубайса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за судьбой экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса, если у правоохранителей есть... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:08
2022-06-02T13:08
2022-06-02T13:13
анатолий чубайс
дмитрий песков
политика
россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за судьбой экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса, если у правоохранителей есть вопросы в его отношении, нужно обращаться к ним."В Кремле не следят. Если у правоохранителей какие-то вопросы есть, то нужно к ним и обращаться", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за судьбой Чубайса и знают ли что-либо о проверках, которые по сообщениям некоторых СМИ якобы проводятся в его отношении.В апреле Хамовнический суд Москвы, рассматривающий дело о краже у экс-главы "Роснано" имущества на 70 миллионов рублей, сообщил со ссылкой на его адвоката, что Чубайс в суд не приедет.В середине марта западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул пост специального представителя президента (а из "Роснано" он ушел еще до этого) и уехал из России. В качестве возможной причины называлось несогласие с военной операцией РФ на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.
https://ria.ru/20220427/chubays-1785704909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анатолий чубайс, дмитрий песков, политика, россия
13:08 02.06.2022 (обновлено: 13:13 02.06.2022)
В Кремле не следят за судьбой Чубайса
Песков посоветовал обращаться в правоохранительные органы с вопросами о Чубайсе