https://ria.ru/20220602/chubays-1792609067.html

В Кремле не следят за судьбой Чубайса

В Кремле не следят за судьбой Чубайса - РИА Новости, 02.06.2022

В Кремле не следят за судьбой Чубайса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за судьбой экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса, если у правоохранителей есть... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:08

2022-06-02T13:08

2022-06-02T13:13

анатолий чубайс

дмитрий песков

политика

россия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за судьбой экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса, если у правоохранителей есть вопросы в его отношении, нужно обращаться к ним."В Кремле не следят. Если у правоохранителей какие-то вопросы есть, то нужно к ним и обращаться", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за судьбой Чубайса и знают ли что-либо о проверках, которые по сообщениям некоторых СМИ якобы проводятся в его отношении.В апреле Хамовнический суд Москвы, рассматривающий дело о краже у экс-главы "Роснано" имущества на 70 миллионов рублей, сообщил со ссылкой на его адвоката, что Чубайс в суд не приедет.В середине марта западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул пост специального представителя президента (а из "Роснано" он ушел еще до этого) и уехал из России. В качестве возможной причины называлось несогласие с военной операцией РФ на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.

https://ria.ru/20220427/chubays-1785704909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

анатолий чубайс, дмитрий песков, политика, россия