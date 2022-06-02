https://ria.ru/20220602/bolgariya-1792746875.html

Болгарский премьер разозлил соотечественников цитатой о России

Болгарский премьер разозлил соотечественников цитатой о России - РИА Новости, 02.06.2022

Болгарский премьер разозлил соотечественников цитатой о России

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков процитировал слова поэта Христо Ботева о России и вызвал недовольство у соотечественников. Читателям портала Dir.bg не... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T21:01

2022-06-02T21:01

2022-06-02T21:18

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков процитировал слова поэта Христо Ботева о России и вызвал недовольство у соотечественников. Читателям портала Dir.bg не понравилось антироссийское заявление политика.Петков, выступая на праздничном мероприятии в день борцов за независимость Болгарии, призвал почтить память Христо Ботева и повторил его цитату "Россия — мнимая защитница славянства, использующая радикальные средства, чтобы стереть с лица земли болгарские колонии". Премьер добавил, что эти слова поэт произнес, когда возникли проблемы с бессарабскими болгарами в Российской империи.Читателей возмутил поступок политика. Они указали на некорректность подобных высказываний."Из слов этого индивида получается, будто Ботев умер в борьбе за независимость Болгарии от России. Кретин!" — написал Русия е Българска.Dadan заявил, что Петков издевается над памятью поэта."Лишь бы выслужиться перед господами, продемонстрировать свою русофобию", — добавил он.Еще один читатель выступил против русофобии и американофобии в день памяти болгарских героев."Если ему хочется что-то еще сказать, пусть жене своей говорит, а не всем, только и разговоров, что о России!" — посоветовал юзер.Другой пользователь напомнил, что поэт умер до того, как Болгария обрела не зависимость от турков."Ого, премьер, похоже, всерьез взялся за болгарскую историю и литературу – аж Ботева цитирует. Кто-то ему речь написал, а он читает", — прокомментировал Бззз.Емма возмутилась, что Петков начал обращение со слов "уважаемые болгары"."А ты не болгарин, что ли? Марш в Канаду! (Петков учился в Канаде. – Прим.ред.)", — написала она."Нет, не так, надо было, чтобы Ботев что-то сказал об украинцах, какие они красивые, гордые и православные! Пиши давай!" — сыронизировал Нее.Еще один посетитель сайта обвинил премьера в политизации праздника."Из всего, что сказал и сделал Ботев, он смог выделить только это", — заявил юзер.По его мнению, Петков не может понять ни то, что делал Ботев, ни историю Болгарии в принципе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220522/bolgary-1789990346.html

https://ria.ru/20220525/bolgariya-1790702550.html

https://ria.ru/20220530/ukraintsy-1791799709.html

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Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, болгария, россия