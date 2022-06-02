https://ria.ru/20220602/bolgariya-1792746875.html
Болгарский премьер разозлил соотечественников цитатой о России
Болгарский премьер разозлил соотечественников цитатой о России - РИА Новости, 02.06.2022
Болгарский премьер разозлил соотечественников цитатой о России
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков процитировал слова поэта Христо Ботева о России и вызвал недовольство у соотечественников. Читателям портала Dir.bg не... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T21:01
2022-06-02T21:01
2022-06-02T21:18
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков процитировал слова поэта Христо Ботева о России и вызвал недовольство у соотечественников. Читателям портала Dir.bg не понравилось антироссийское заявление политика.Петков, выступая на праздничном мероприятии в день борцов за независимость Болгарии, призвал почтить память Христо Ботева и повторил его цитату "Россия — мнимая защитница славянства, использующая радикальные средства, чтобы стереть с лица земли болгарские колонии". Премьер добавил, что эти слова поэт произнес, когда возникли проблемы с бессарабскими болгарами в Российской империи.Читателей возмутил поступок политика. Они указали на некорректность подобных высказываний."Из слов этого индивида получается, будто Ботев умер в борьбе за независимость Болгарии от России. Кретин!" — написал Русия е Българска.Dadan заявил, что Петков издевается над памятью поэта."Лишь бы выслужиться перед господами, продемонстрировать свою русофобию", — добавил он.Еще один читатель выступил против русофобии и американофобии в день памяти болгарских героев."Если ему хочется что-то еще сказать, пусть жене своей говорит, а не всем, только и разговоров, что о России!" — посоветовал юзер.Другой пользователь напомнил, что поэт умер до того, как Болгария обрела не зависимость от турков."Ого, премьер, похоже, всерьез взялся за болгарскую историю и литературу – аж Ботева цитирует. Кто-то ему речь написал, а он читает", — прокомментировал Бззз.Емма возмутилась, что Петков начал обращение со слов "уважаемые болгары"."А ты не болгарин, что ли? Марш в Канаду! (Петков учился в Канаде. – Прим.ред.)", — написала она."Нет, не так, надо было, чтобы Ботев что-то сказал об украинцах, какие они красивые, гордые и православные! Пиши давай!" — сыронизировал Нее.Еще один посетитель сайта обвинил премьера в политизации праздника."Из всего, что сказал и сделал Ботев, он смог выделить только это", — заявил юзер.По его мнению, Петков не может понять ни то, что делал Ботев, ни историю Болгарии в принципе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220522/bolgary-1789990346.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, россия
21:01 02.06.2022 (обновлено: 21:18 02.06.2022)
Болгарский премьер разозлил соотечественников цитатой о России
Премьер Болгарии Петков процитировал слова поэта о России и вызвал гнев соотечественников
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков процитировал слова поэта Христо Ботева о России и вызвал недовольство у соотечественников. Читателям портала Dir.bg
не понравилось антироссийское заявление политика.
Петков, выступая на праздничном мероприятии в день борцов за независимость Болгарии
, призвал почтить память Христо Ботева и повторил его цитату "Россия — мнимая защитница славянства, использующая радикальные средства, чтобы стереть с лица земли болгарские колонии". Премьер добавил, что эти слова поэт произнес, когда возникли проблемы с бессарабскими болгарами в Российской империи
.
Читателей возмутил поступок политика. Они указали на некорректность подобных высказываний.
"Из слов этого индивида получается, будто Ботев умер в борьбе за независимость Болгарии от России
. Кретин!" — написал Русия е Българска.
Dadan заявил, что Петков издевается над памятью поэта.
"Лишь бы выслужиться перед господами, продемонстрировать свою русофобию", — добавил он.
Еще один читатель выступил против русофобии и американофобии в день памяти болгарских героев.
"Если ему хочется что-то еще сказать, пусть жене своей говорит, а не всем, только и разговоров, что о России!" — посоветовал юзер.
Другой пользователь напомнил, что поэт умер до того, как Болгария обрела не зависимость от турков.
"Не канадцы, не американцы, не британцы и даже не французы освободили нас, а русские, и они же помогли нам вернуть государственность", — подчеркнул он.
"Ого, премьер, похоже, всерьез взялся за болгарскую историю и литературу – аж Ботева цитирует. Кто-то ему речь написал, а он читает", — прокомментировал Бззз.
Емма возмутилась, что Петков начал обращение со слов "уважаемые болгары".
"А ты не болгарин, что ли? Марш в Канаду
! (Петков учился в Канаде. – Прим.ред.)", — написала она.
"Нет, не так, надо было, чтобы Ботев что-то сказал об украинцах, какие они красивые, гордые и православные! Пиши давай!" — сыронизировал Нее.
Еще один посетитель сайта обвинил премьера в политизации праздника.
"Из всего, что сказал и сделал Ботев, он смог выделить только это", — заявил юзер.
По его мнению, Петков не может понять ни то, что делал Ботев, ни историю Болгарии в принципе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>