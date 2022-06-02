https://ria.ru/20220602/blokada-1792508932.html
В Крыму заявили о прорыве продовольственной блокады со стороны Украины
В Крыму заявили о прорыве продовольственной блокады со стороны Украины - РИА Новости, 02.06.2022
В Крыму заявили о прорыве продовольственной блокады со стороны Украины
Продовольственная блокада Крыма со стороны Украины навсегда осталась в прошлом, идет восстановление торгово-экономических связей с освобожденными Херсонской и... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T06:31
2022-06-02T06:31
2022-06-02T06:42
специальная военная операция на украине
украина
запорожская область
россия
в мире
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Продовольственная блокада Крыма со стороны Украины навсегда осталась в прошлом, идет восстановление торгово-экономических связей с освобожденными Херсонской и Запорожской областями, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Поставка товаров и продовольствия в Крым из Херсонской области Украины была заблокирована в 2015 году. Официально она вступила в силу с середины января 2016 года. Тогда в сжатые сроки регион переориентировал бизнес и транспортные логистические связи на материковую часть России.По его словам, поставки в Крым фруктов и овощей из Херсонской и Запорожской областей позволили существенно снизить цены в регионе."Цены на сезонные овощи и фрукты в Крыму упали в два—три раза. Старожилы не помнят таких цен. Это, пожалуй, лучший ответ всем "сомневающимся" на вопрос: что даст России Херсонщина? Освобожденные регионы юга Украины — это зерно, овощи, фрукты. По сути, это будущая продовольственная житница России и очень хороший геополитический инструмент. Продовольствие – это новая нефть, уже в среднесрочной перспективе", - подчеркнул Крючков.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах воссоединения с Россией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, запорожская область, россия, в мире, республика крым
06:31 02.06.2022 (обновлено: 06:42 02.06.2022)
В Крыму заявили о прорыве продовольственной блокады со стороны Украины
Советник главы Крыма Крючков заявил о прорыве продовольственной блокады со стороны Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Продовольственная блокада Крыма со стороны Украины навсегда осталась в прошлом, идет восстановление торгово-экономических связей с освобожденными Херсонской и Запорожской областями, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Поставка товаров и продовольствия в Крым из Херсонской области Украины
была заблокирована в 2015 году. Официально она вступила в силу с середины января 2016 года. Тогда в сжатые сроки регион переориентировал бизнес и транспортные логистические связи на материковую часть России
.
"Освобождение Херсонской и Запорожской областей положило конец продовольственной блокаде Крыма со стороны Украины. Она навсегда осталась в прошлом. Крым и освобожденные регионы активно восстанавливают утраченные некогда по вине украинских националистов торгово-экономические связи", - сказал Крючков.
По его словам, поставки в Крым фруктов и овощей из Херсонской и Запорожской областей
позволили существенно снизить цены в регионе.
"Цены на сезонные овощи и фрукты в Крыму упали в два—три раза. Старожилы не помнят таких цен. Это, пожалуй, лучший ответ всем "сомневающимся" на вопрос: что даст России Херсонщина? Освобожденные регионы юга Украины — это зерно, овощи, фрукты. По сути, это будущая продовольственная житница России и очень хороший геополитический инструмент. Продовольствие – это новая нефть, уже в среднесрочной перспективе", - подчеркнул Крючков.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах воссоединения с Россией.