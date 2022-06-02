https://ria.ru/20220602/blokada-1792508932.html

В Крыму заявили о прорыве продовольственной блокады со стороны Украины

В Крыму заявили о прорыве продовольственной блокады со стороны Украины - РИА Новости, 02.06.2022

В Крыму заявили о прорыве продовольственной блокады со стороны Украины

Продовольственная блокада Крыма со стороны Украины навсегда осталась в прошлом, идет восстановление торгово-экономических связей с освобожденными Херсонской и... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T06:31

2022-06-02T06:31

2022-06-02T06:42

специальная военная операция на украине

украина

запорожская область

россия

в мире

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Продовольственная блокада Крыма со стороны Украины навсегда осталась в прошлом, идет восстановление торгово-экономических связей с освобожденными Херсонской и Запорожской областями, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Поставка товаров и продовольствия в Крым из Херсонской области Украины была заблокирована в 2015 году. Официально она вступила в силу с середины января 2016 года. Тогда в сжатые сроки регион переориентировал бизнес и транспортные логистические связи на материковую часть России.По его словам, поставки в Крым фруктов и овощей из Херсонской и Запорожской областей позволили существенно снизить цены в регионе."Цены на сезонные овощи и фрукты в Крыму упали в два—три раза. Старожилы не помнят таких цен. Это, пожалуй, лучший ответ всем "сомневающимся" на вопрос: что даст России Херсонщина? Освобожденные регионы юга Украины — это зерно, овощи, фрукты. По сути, это будущая продовольственная житница России и очень хороший геополитический инструмент. Продовольствие – это новая нефть, уже в среднесрочной перспективе", - подчеркнул Крючков.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах воссоединения с Россией.

https://ria.ru/20220602/vossoedinenie-1792506643.html

украина

запорожская область

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, запорожская область, россия, в мире, республика крым