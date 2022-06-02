https://ria.ru/20220602/bitkoin-1792511685.html

Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов

Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов - РИА Новости, 02.06.2022

Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов

Цена биткоина в четверг утром падает на 6% - до 29,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T07:32

2022-06-02T07:32

2022-06-02T07:32

экономика

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Цена биткоина в четверг утром падает на 6% - до 29,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.15 мск дешевел на 6% - до 29,65 тысячи долларов.А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 5,7% - до 29,7 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.Биткоин перешел к снижению после роста в начале недели. При этом цена криптовалюты падала еженедельно с начала апреля, за это время монета потеряла почти треть своей стоимости. В конце марта биткоин стоил 45,8 тысячи долларов. В мае биткоин подешевел на 15,5%, а за всю весну криптовалюта потеряла более 26% своей стоимости.

https://ria.ru/20220531/kriptovalyuty-1792075247.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика