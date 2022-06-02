https://ria.ru/20220602/bitkoin-1792511685.html
Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов
Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов - РИА Новости, 02.06.2022
Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов
Цена биткоина в четверг утром падает на 6% - до 29,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T07:32
2022-06-02T07:32
2022-06-02T07:32
экономика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Цена биткоина в четверг утром падает на 6% - до 29,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.15 мск дешевел на 6% - до 29,65 тысячи долларов.А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 5,7% - до 29,7 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.Биткоин перешел к снижению после роста в начале недели. При этом цена криптовалюты падала еженедельно с начала апреля, за это время монета потеряла почти треть своей стоимости. В конце марта биткоин стоил 45,8 тысячи долларов. В мае биткоин подешевел на 15,5%, а за всю весну криптовалюта потеряла более 26% своей стоимости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов
Цена биткоина упала до 29,7 тысячи долларов
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Цена биткоина в четверг утром падает на 6% - до 29,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.15 мск дешевел на 6% - до 29,65 тысячи долларов.
А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 5,7% - до 29,7 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Биткоин перешел к снижению после роста в начале недели. При этом цена криптовалюты падала еженедельно с начала апреля, за это время монета потеряла почти треть своей стоимости. В конце марта биткоин стоил 45,8 тысячи долларов. В мае биткоин подешевел на 15,5%, а за всю весну криптовалюта потеряла более 26% своей стоимости.