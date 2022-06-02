https://ria.ru/20220602/bilan-1792708443.html

Билан объяснился в любви МакSим

Билан объяснился в любви МакSим - РИА Новости, 02.06.2022

Билан объяснился в любви МакSим

Дима Билан в социальных сетях признался МакSим в любви и поблагодарил ее за совместный трек "Знаешь ли ты". РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T18:16

2022-06-02T18:16

2022-06-02T18:16

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Дима Билан в социальных сетях признался МакSим в любви и поблагодарил ее за совместный трек "Знаешь ли ты".Он добавил, что для него большая часть прикоснуться к "легендарной музыке". Билан написал, что очень проникся к певице и пообещал поклонникам совместное видео.Трек "Знаешь ли ты" считается гимном фанатов футбольного клуба "Спартак". На днях МакSим исполнила его на стадионе на финале Кубка России.

https://ria.ru/20220602/priluchnyy-1792599951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, макsим (марина абросимова), дима билан (виктор белан), шоу-бизнес