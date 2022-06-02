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Билан объяснился в любви МакSим - РИА Новости, 02.06.2022
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Шоубиз
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Билан объяснился в любви МакSим
Билан объяснился в любви МакSим - РИА Новости, 02.06.2022
Билан объяснился в любви МакSим
Дима Билан в социальных сетях признался МакSим в любви и поблагодарил ее за совместный трек "Знаешь ли ты". РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T18:16
2022-06-02T18:16
шоубиз
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макsим (марина абросимова)
дима билан (виктор белан)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Дима Билан в социальных сетях признался МакSим в любви и поблагодарил ее за совместный трек "Знаешь ли ты".Он добавил, что для него большая часть прикоснуться к "легендарной музыке". Билан написал, что очень проникся к певице и пообещал поклонникам совместное видео.Трек "Знаешь ли ты" считается гимном фанатов футбольного клуба "Спартак". На днях МакSим исполнила его на стадионе на финале Кубка России.
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знаменитости, макsим (марина абросимова), дима билан (виктор белан), шоу-бизнес
18:16 02.06.2022
 
Билан объяснился в любви МакSим

Билан объяснился в любви МакSим и анонсировал совместный клип

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПевец Дима Билан / Певица МакSим
Певец Дима Билан / Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Дима Билан в социальных сетях признался МакSим в любви и поблагодарил ее за совместный трек "Знаешь ли ты".

"Марина, спасибо тебе! 16 лет назад, когда твоя песня "Знаешь ли ты" была практически на всех телефонных гудках, я и подумать не мог, что спустя такое количество времени мы возродим это произведение уже вдвоем с тобой!" – написал артист.

Он добавил, что для него большая часть прикоснуться к "легендарной музыке". Билан написал, что очень проникся к певице и пообещал поклонникам совместное видео.

"Совсем скоро мир увидит нашу совместную видеоисторию "Знаешь ли ты"! Будет тонко, творчески и красиво! По-другому с тобой быть не может", – заключил артист.

Трек "Знаешь ли ты" считается гимном фанатов футбольного клуба "Спартак". На днях МакSим исполнила его на стадионе на финале Кубка России.
Фотография из Telegram-аккаунта Павла Прилучного - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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