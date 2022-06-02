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Ученые приблизились к открытию нового метода диагностики тромбоза

Ученые приблизились к открытию нового метода диагностики тромбоза - РИА Новости, 02.06.2022

Ученые приблизились к открытию нового метода диагностики тромбоза

Ученые БФУ им. И. Канта приблизились к открытию нового метода диагностики тромбоза. Они установили, что спектры комбинационного рассеяния света (совокупность... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T09:00

2022-06-02T09:00

2022-06-02T09:02

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Ученые БФУ им. И. Канта приблизились к открытию нового метода диагностики тромбоза. Они установили, что спектры комбинационного рассеяния света (совокупность неупруго рассеянных фотонов) тромбоцитов здорового человека одинаковы. По мнению ученых, это означает, что обнаруженные у пациентов отклонения от нормы станут точным признаком имеющихся нарушений функции тромбоцитов, в том числе приводящих к развитию тромбоза. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в течение последних двух десятилетий во всем мире. Между тем ВОЗ признает, что существующие методы диагностики и контроля факторов риска не способствуют снижению заболеваемости и смертности. Наибольшую опасность представляет образование тромбов в результате свертывания крови в сосудах, закупоренных тромбоцитами. Однако, как показывает медицинская практика, отклонения в поведении тромбоцитов внутри кровеносной системы не так просто обнаружить.Ученые Балтийского федерального университета им. И. Канта пояснили, что оценка функции агрегации тромбоцитов не является стандартной лабораторной практикой в медицинских учреждениях: в лабораториях, где изучают антитромбоцитарные эффекты, применяются такие методы, как агрегометрия светопропускания или агрегометрия цельной крови. Недостатками данных методов, по их оценкам, являются трудоемкость, высокая стоимость оборудования и недостаточная точность. Кроме того, как указывают российские ученые, оборудование для оценки тромбоцитарной агрегации в подавляющем большинстве импортное, что накладывает неопределенность на проведение подобных анализов в будущем.В течение двух недель у здорового добровольца 35 лет, без хронических заболеваний и вредных привычек, было взято 15 образцов крови, с которых было снято порядка 127 спектров. Статистический анализ данных спектроскопии тромбоцитов, выполненный двумя методиками, по словам ученых, показал их спектральную однородность как внутри одной пробы крови, так и между пробами одного человека.Как отметил руководитель проекта РНФ, директор центра клинических исследований БФУ им. И. Канта Владимир Рафальский, спектральная одинаковость исследуемой выборки позволяет использовать данные результаты как отправную точку для последующего анализа пациентов, у которых происходят нативные изменения структуры тромбоцита. По его словам, "в случае, если бы спектры одного пациента были неодинаковы, говорить о таких перспективах было бы невозможно".Ученые рассчитывают, что в будущем их научное наблюдение позволит точно оценивать функцию тромбоцитов, используя принципиально новые методы. "Теперь, основываясь на этом факте, требуется провести оценки для пациентов с разными формами сердечно-сосудистых заболеваний, и получающих разные варианты антитромбоцитарной терапии", — отметил Зюбин, добавив, что исследования спектральных снимков у пациентов с патологиями позволят врачам собрать данные для разработки оригинального и доступного метода диагностики риска развития тромбоза.В исследовании также принимали участие магистранты 1 года специальности "Биофотоника" Саратовского государственного университета. Проект поддержан в рамках гранта РНФ 19-15-00132.

https://ria.ru/20211214/sgu-1763516440.html

https://ria.ru/20210927/bfu-1751586164.html

https://ria.ru/20220418/samarskiy_universitet-1782938970.html

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