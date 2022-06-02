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Более 300 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Якутию с начала спецоперации - РИА Новости, 02.06.2022
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Более 300 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Якутию с начала спецоперации
Более 300 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Якутию с начала спецоперации - РИА Новости, 02.06.2022
Более 300 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Якутию с начала спецоперации
Свыше 300 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Якутию с начала спецоперации на Украине, большинство из них получили работу в угледобывающих компаниях, сообщил РИА... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:41
2022-06-02T10:41
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Свыше 300 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Якутию с начала спецоперации на Украине, большинство из них получили работу в угледобывающих компаниях, сообщил РИА Новости министр по внешним связям и делам народов республики Гаврил Кириллин.Как отметил глава ведомства, власти Якутии в настоящее время содействуют в переводе и восстановлении необходимых документов, оформлении СНИЛС и медицинских полисов страхования."Первоочередной задачей является обеспечение всех полагающихся социальных выплат, организация размещения в пунктах временного размещения, а также помощь в трудоустройстве. На сегодняшний день в Якутию прибыли 314 беженцев с территории ДНР и ЛНР. В Нерюнгринском районе находятся 216 беженцев, в городе Якутске - 41, в Мирнинском районе - 25, в Алданском районе - 24, в Ленском районе - 2, в Усть-Майском улусе - 2 человека", - отметил Кириллин.По словам министра, общественные организации республики помогают им в решении бытовых проблем: приобретении средств связи, одежды и продуктов питания."Рабочими местами беженцы обеспечены в сфере почтовых услуг, отрасли здравоохранения и образования. Большинство из тех, кто трудоустроился, получили работу в угледобывающих компаниях в Нерюнгринском районе", - добавил собеседник агентства.Ранее сообщалось о том, что Республика Саха (Якутия) возьмет шефство над городом Кировское в ДНР, где уже находится группа якутян для оказания помощи.
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республика саха (якутия), донецкая народная республика, луганская народная республика
10:41 02.06.2022
 

Более 300 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Якутию с начала спецоперации

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЖители Донбасса на железнодорожном вокзале
Жители Донбасса на железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
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Жители Донбасса на железнодорожном вокзале. Архивное фото
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ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Свыше 300 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Якутию с начала спецоперации на Украине, большинство из них получили работу в угледобывающих компаниях, сообщил РИА Новости министр по внешним связям и делам народов республики Гаврил Кириллин.
Как отметил глава ведомства, власти Якутии в настоящее время содействуют в переводе и восстановлении необходимых документов, оформлении СНИЛС и медицинских полисов страхования.
"Первоочередной задачей является обеспечение всех полагающихся социальных выплат, организация размещения в пунктах временного размещения, а также помощь в трудоустройстве. На сегодняшний день в Якутию прибыли 314 беженцев с территории ДНР и ЛНР. В Нерюнгринском районе находятся 216 беженцев, в городе Якутске - 41, в Мирнинском районе - 25, в Алданском районе - 24, в Ленском районе - 2, в Усть-Майском улусе - 2 человека", - отметил Кириллин.
По словам министра, общественные организации республики помогают им в решении бытовых проблем: приобретении средств связи, одежды и продуктов питания.
ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 05:29Республика Саха (Якутия)
В Якутии стобалльники ЕГЭ получат по сто тысяч рублей
"Рабочими местами беженцы обеспечены в сфере почтовых услуг, отрасли здравоохранения и образования. Большинство из тех, кто трудоустроился, получили работу в угледобывающих компаниях в Нерюнгринском районе", - добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось о том, что Республика Саха (Якутия) возьмет шефство над городом Кировское в ДНР, где уже находится группа якутян для оказания помощи.
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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