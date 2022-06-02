https://ria.ru/20220602/bezhentsy-1792556850.html

Более 300 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Якутию с начала спецоперации

Более 300 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Якутию с начала спецоперации - РИА Новости, 02.06.2022

Более 300 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Якутию с начала спецоперации

Свыше 300 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Якутию с начала спецоперации на Украине, большинство из них получили работу в угледобывающих компаниях, сообщил РИА... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:41

2022-06-02T10:41

2022-06-02T10:41

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774044410_0:241:3067:1966_1920x0_80_0_0_fe0de2a2b6f89fdd80186068f00bd693.jpg

ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Свыше 300 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Якутию с начала спецоперации на Украине, большинство из них получили работу в угледобывающих компаниях, сообщил РИА Новости министр по внешним связям и делам народов республики Гаврил Кириллин.Как отметил глава ведомства, власти Якутии в настоящее время содействуют в переводе и восстановлении необходимых документов, оформлении СНИЛС и медицинских полисов страхования."Первоочередной задачей является обеспечение всех полагающихся социальных выплат, организация размещения в пунктах временного размещения, а также помощь в трудоустройстве. На сегодняшний день в Якутию прибыли 314 беженцев с территории ДНР и ЛНР. В Нерюнгринском районе находятся 216 беженцев, в городе Якутске - 41, в Мирнинском районе - 25, в Алданском районе - 24, в Ленском районе - 2, в Усть-Майском улусе - 2 человека", - отметил Кириллин.По словам министра, общественные организации республики помогают им в решении бытовых проблем: приобретении средств связи, одежды и продуктов питания."Рабочими местами беженцы обеспечены в сфере почтовых услуг, отрасли здравоохранения и образования. Большинство из тех, кто трудоустроился, получили работу в угледобывающих компаниях в Нерюнгринском районе", - добавил собеседник агентства.Ранее сообщалось о том, что Республика Саха (Якутия) возьмет шефство над городом Кировское в ДНР, где уже находится группа якутян для оказания помощи.

https://ria.ru/20220525/yakutiya-1790525891.html

республика саха (якутия)

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика саха (якутия), донецкая народная республика, луганская народная республика