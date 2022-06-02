https://ria.ru/20220602/bezhentsy-1792556850.html
Более 300 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Якутию с начала спецоперации
Более 300 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Якутию с начала спецоперации - РИА Новости, 02.06.2022
Более 300 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Якутию с начала спецоперации
Свыше 300 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Якутию с начала спецоперации на Украине, большинство из них получили работу в угледобывающих компаниях, сообщил РИА... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:41
2022-06-02T10:41
2022-06-02T10:41
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Свыше 300 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Якутию с начала спецоперации на Украине, большинство из них получили работу в угледобывающих компаниях, сообщил РИА Новости министр по внешним связям и делам народов республики Гаврил Кириллин.Как отметил глава ведомства, власти Якутии в настоящее время содействуют в переводе и восстановлении необходимых документов, оформлении СНИЛС и медицинских полисов страхования."Первоочередной задачей является обеспечение всех полагающихся социальных выплат, организация размещения в пунктах временного размещения, а также помощь в трудоустройстве. На сегодняшний день в Якутию прибыли 314 беженцев с территории ДНР и ЛНР. В Нерюнгринском районе находятся 216 беженцев, в городе Якутске - 41, в Мирнинском районе - 25, в Алданском районе - 24, в Ленском районе - 2, в Усть-Майском улусе - 2 человека", - отметил Кириллин.По словам министра, общественные организации республики помогают им в решении бытовых проблем: приобретении средств связи, одежды и продуктов питания."Рабочими местами беженцы обеспечены в сфере почтовых услуг, отрасли здравоохранения и образования. Большинство из тех, кто трудоустроился, получили работу в угледобывающих компаниях в Нерюнгринском районе", - добавил собеседник агентства.Ранее сообщалось о том, что Республика Саха (Якутия) возьмет шефство над городом Кировское в ДНР, где уже находится группа якутян для оказания помощи.
https://ria.ru/20220525/yakutiya-1790525891.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), донецкая народная республика, луганская народная республика
ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Свыше 300 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Якутию с начала спецоперации на Украине, большинство из них получили работу в угледобывающих компаниях, сообщил РИА Новости министр по внешним связям и делам народов республики Гаврил Кириллин.
Как отметил глава ведомства, власти Якутии в настоящее время содействуют в переводе и восстановлении необходимых документов, оформлении СНИЛС и медицинских полисов страхования.
"Первоочередной задачей является обеспечение всех полагающихся социальных выплат, организация размещения в пунктах временного размещения, а также помощь в трудоустройстве. На сегодняшний день в Якутию прибыли 314 беженцев с территории ДНР
и ЛНР
. В Нерюнгринском районе
находятся 216 беженцев, в городе Якутске
- 41, в Мирнинском районе
- 25, в Алданском районе
- 24, в Ленском районе
- 2, в Усть-Майском улусе
- 2 человека", - отметил Кириллин.
По словам министра, общественные организации республики помогают им в решении бытовых проблем: приобретении средств связи, одежды и продуктов питания.
"Рабочими местами беженцы обеспечены в сфере почтовых услуг, отрасли здравоохранения и образования. Большинство из тех, кто трудоустроился, получили работу в угледобывающих компаниях в Нерюнгринском районе", - добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось о том, что Республика Саха (Якутия) возьмет шефство над городом Кировское в ДНР, где уже находится группа якутян для оказания помощи.