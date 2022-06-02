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СМИ: США планируют продать Украине беспилотники Gray Eagle - РИА Новости, 02.06.2022
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СМИ: США планируют продать Украине беспилотники Gray Eagle
СМИ: США планируют продать Украине беспилотники Gray Eagle - РИА Новости, 02.06.2022
СМИ: США планируют продать Украине беспилотники Gray Eagle
Администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire, сообщило РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T00:20
2022-06-02T01:15
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire, сообщило Рейтер со ссылкой на источники.По данным агентства, продажу беспилотников, произведенных компанией General Atomics, может заблокировать конгресс. План сделки, согласно источникам, "находится на рассмотрении в Пентагоне в течение нескольких недель".Собеседники агентства добавили, что часть средств из ранее предоставленного Украине пакета помощи в 40 миллиардов долларов направят на финансирование возможной продажи беспилотников, а также на обучения украинских военных их использованию.В то же время в Пентагоне заявили РИА Новости, что им "нечего заявить по этому поводу". В среду президент США Джо Байден объявил о новых военных поставках Украине, они включают в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. Кроме того, в список входят четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin и 15 тактических машин.Всего, как заявил заместитель помощника главы Пентагона Тодд Бриссил, США с 2014 года оказали Украине помощь в сфере обороны на 7,3 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022-го — порядка 4,6 миллиарда.В мае сенат США утвердил новый пакет помощи Украине на рекордные 40 миллиардов долларов. На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220601/oruzhie-1792475799.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша
00:20 02.06.2022 (обновлено: 01:15 02.06.2022)
 
СМИ: США планируют продать Украине беспилотники Gray Eagle

Reuters: США планируют продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle

© AFP 2022 / US ARMYБеспилотник MQ-1C Gray Eagle
Беспилотник MQ-1C Gray Eagle - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AFP 2022 / US ARMY
Беспилотник MQ-1C Gray Eagle. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire, сообщило Рейтер со ссылкой на источники.
По данным агентства, продажу беспилотников, произведенных компанией General Atomics, может заблокировать конгресс. План сделки, согласно источникам, "находится на рассмотрении в Пентагоне в течение нескольких недель".
Собеседники агентства добавили, что часть средств из ранее предоставленного Украине пакета помощи в 40 миллиардов долларов направят на финансирование возможной продажи беспилотников, а также на обучения украинских военных их использованию.
В то же время в Пентагоне заявили РИА Новости, что им "нечего заявить по этому поводу".
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Всего, как заявил заместитель помощника главы Пентагона Тодд Бриссил, США с 2014 года оказали Украине помощь в сфере обороны на 7,3 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022-го — порядка 4,6 миллиарда.
В мае сенат США утвердил новый пакет помощи Украине на рекордные 40 миллиардов долларов.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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