00:20 02.06.2022 (обновлено: 01:15 02.06.2022)
СМИ: США планируют продать Украине беспилотники Gray Eagle
Reuters: США планируют продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle
Беспилотник MQ-1C Gray Eagle. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire, сообщило Рейтер со ссылкой на источники.
По данным агентства, продажу беспилотников, произведенных компанией General Atomics, может заблокировать конгресс. План сделки, согласно источникам, "находится на рассмотрении в Пентагоне в течение нескольких недель".
Собеседники агентства добавили, что часть средств из ранее предоставленного Украине пакета помощи в 40 миллиардов долларов направят на финансирование возможной продажи беспилотников, а также на обучения украинских военных их использованию.
В то же время в Пентагоне заявили РИА Новости, что им "нечего заявить по этому поводу".
В среду президент США Джо Байден объявил о новых военных поставках Украине, они включают в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. Кроме того, в список входят четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin и 15 тактических машин.
Всего, как заявил заместитель помощника главы Пентагона Тодд Бриссил, США с 2014 года оказали Украине помощь в сфере обороны на 7,3 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022-го — порядка 4,6 миллиарда.
В мае сенат США утвердил новый пакет помощи Украине на рекордные 40 миллиардов долларов.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.