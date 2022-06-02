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Эксперт: поставки Киеву беспилотников Gray Eagle могут угрожать России - РИА Новости, 02.06.2022
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Эксперт: поставки Киеву беспилотников Gray Eagle могут угрожать России
Эксперт: поставки Киеву беспилотников Gray Eagle могут угрожать России - РИА Новости, 02.06.2022
Эксперт: поставки Киеву беспилотников Gray Eagle могут угрожать России
В случае поставки американских ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle с большой дальностью полета украинская армия обязательно применит их для удара по... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:56
2022-06-02T13:56
украина
сша
general dynamics
технологии
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. В случае поставки американских ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle с большой дальностью полета украинская армия обязательно применит их для удара по инфраструктурным объектам на территории России, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США планируют продать Украине четыре MQ-1C Gray Eagle. Беспилотник является глубокомодернизированной версией MQ-1B Predator от компании General Dynamics, может находиться в воздухе до 30 часов с четырьмя управляемыми ракетами Hellfire, или четырьмя корректируемыми авиабомбами Viper Strike для удара по наземным целям, или восемью зенитными ракетами Stinger для противодействия воздушным угрозам."Учитывая тактико-технические характеристики и возможности, они могут быть использованы для ударов по территории Российской Федерации, чем Украина не преминет воспользоваться в любой подходящий момент. В зоне риска оказываются объекты инфраструктурные, а также базы горюче-смазочных материалов", - считает Коротченко.По его оценке, в случае принятия решения поставка этих беспилотников может быть осуществлена достаточно быстро. Более того, операторами MQ-1C Gray Eagle могут быть сами американские специалисты, так как подготовка украинских операторов задержит боевое применение этих машин.Согласно источникам Рейтер, поставку беспилотников может заблокировать конгресс, а сам план продажи "находится на рассмотрении в Пентагоне в течение нескольких недель".Чтобы противодействовать этим БПЛА, в распоряжении российской армии есть современные зенитно-ракетные комплексы, однако они не могут решить стратегическую задачу прекращения поставок на Украину западного вооружения, подчеркнул эксперт."Для срыва поставок вооружения и военной техники необходимо уничтожение всех ключевых объектов, прежде всего мостов в западной и южной частях Украины для блокирования возможностей любых поставок, грузов. Это не гарантирует стопроцентного отсутствия поставок, но, по крайней мере, значительно затруднит", - пояснил Коротченко.
https://ria.ru/20220602/ukraina-1792608754.html
https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786662089.html
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украина, сша, general dynamics , технологии, министерство обороны сша
13:56 02.06.2022
 
Эксперт: поставки Киеву беспилотников Gray Eagle могут угрожать России

Эксперт Коротченко: Киев может ударить по России в случае поставки беспилотника Gray Eagle

© Фото : Spc. Latoya WigginsАмериканский беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle
Американский беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Фото : Spc. Latoya Wiggins
Американский беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. В случае поставки американских ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle с большой дальностью полета украинская армия обязательно применит их для удара по инфраструктурным объектам на территории России, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США планируют продать Украине четыре MQ-1C Gray Eagle. Беспилотник является глубокомодернизированной версией MQ-1B Predator от компании General Dynamics, может находиться в воздухе до 30 часов с четырьмя управляемыми ракетами Hellfire, или четырьмя корректируемыми авиабомбами Viper Strike для удара по наземным целям, или восемью зенитными ракетами Stinger для противодействия воздушным угрозам.
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"Учитывая тактико-технические характеристики и возможности, они могут быть использованы для ударов по территории Российской Федерации, чем Украина не преминет воспользоваться в любой подходящий момент. В зоне риска оказываются объекты инфраструктурные, а также базы горюче-смазочных материалов", - считает Коротченко.
По его оценке, в случае принятия решения поставка этих беспилотников может быть осуществлена достаточно быстро. Более того, операторами MQ-1C Gray Eagle могут быть сами американские специалисты, так как подготовка украинских операторов задержит боевое применение этих машин.
Согласно источникам Рейтер, поставку беспилотников может заблокировать конгресс, а сам план продажи "находится на рассмотрении в Пентагоне в течение нескольких недель".
Чтобы противодействовать этим БПЛА, в распоряжении российской армии есть современные зенитно-ракетные комплексы, однако они не могут решить стратегическую задачу прекращения поставок на Украину западного вооружения, подчеркнул эксперт.
"Для срыва поставок вооружения и военной техники необходимо уничтожение всех ключевых объектов, прежде всего мостов в западной и южной частях Украины для блокирования возможностей любых поставок, грузов. Это не гарантирует стопроцентного отсутствия поставок, но, по крайней мере, значительно затруднит", - пояснил Коротченко.
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