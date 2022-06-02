https://ria.ru/20220602/bespilotnik-1792624082.html

Эксперт: поставки Киеву беспилотников Gray Eagle могут угрожать России

Эксперт: поставки Киеву беспилотников Gray Eagle могут угрожать России - РИА Новости, 02.06.2022

Эксперт: поставки Киеву беспилотников Gray Eagle могут угрожать России

В случае поставки американских ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle с большой дальностью полета украинская армия обязательно применит их для удара по... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:56

2022-06-02T13:56

2022-06-02T13:56

украина

сша

general dynamics

технологии

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792622251_10:0:1471:822_1920x0_80_0_0_d5bc6c7baa7806f17523f9f75fa03af6.jpg

МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. В случае поставки американских ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle с большой дальностью полета украинская армия обязательно применит их для удара по инфраструктурным объектам на территории России, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США планируют продать Украине четыре MQ-1C Gray Eagle. Беспилотник является глубокомодернизированной версией MQ-1B Predator от компании General Dynamics, может находиться в воздухе до 30 часов с четырьмя управляемыми ракетами Hellfire, или четырьмя корректируемыми авиабомбами Viper Strike для удара по наземным целям, или восемью зенитными ракетами Stinger для противодействия воздушным угрозам."Учитывая тактико-технические характеристики и возможности, они могут быть использованы для ударов по территории Российской Федерации, чем Украина не преминет воспользоваться в любой подходящий момент. В зоне риска оказываются объекты инфраструктурные, а также базы горюче-смазочных материалов", - считает Коротченко.По его оценке, в случае принятия решения поставка этих беспилотников может быть осуществлена достаточно быстро. Более того, операторами MQ-1C Gray Eagle могут быть сами американские специалисты, так как подготовка украинских операторов задержит боевое применение этих машин.Согласно источникам Рейтер, поставку беспилотников может заблокировать конгресс, а сам план продажи "находится на рассмотрении в Пентагоне в течение нескольких недель".Чтобы противодействовать этим БПЛА, в распоряжении российской армии есть современные зенитно-ракетные комплексы, однако они не могут решить стратегическую задачу прекращения поставок на Украину западного вооружения, подчеркнул эксперт."Для срыва поставок вооружения и военной техники необходимо уничтожение всех ключевых объектов, прежде всего мостов в западной и южной частях Украины для блокирования возможностей любых поставок, грузов. Это не гарантирует стопроцентного отсутствия поставок, но, по крайней мере, значительно затруднит", - пояснил Коротченко.

https://ria.ru/20220602/ukraina-1792608754.html

https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786662089.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, general dynamics , технологии, министерство обороны сша