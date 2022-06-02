https://ria.ru/20220602/bazy-1792504704.html
Турки пригрозили США российскими С-400
Турки пригрозили США российскими С-400 - РИА Новости, 02.06.2022
Турки пригрозили США российскими С-400
Читатели турецкого издания Haber7 раскритиковали решение Греции передать американским военным четыре базы на своей территории, комментарии они оставили под... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T04:23
2022-06-02T04:23
2022-06-02T04:23
в мире
греция
сша
турция
нато
с-400 «триумф»
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 раскритиковали решение Греции передать американским военным четыре базы на своей территории, комментарии они оставили под соответствующей публикацией.Как отмечает Haber7, с получением новых объектов число американских баз в Греции увеличилось до девяти. Так, база США в греческом Александруполисе, находящаяся "всего в 45 километрах от Турции", превратилась в огромный арсенал после переброски туда в июле прошлого года не менее 400 танков и бронемашин. При этом президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя увеличение числа американских объектов в Греции, раскритиковал данное соглашение, указывается в статье.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."А мы развернем С-400 в ответ на эти базы, чтобы все было взаимно. Если они это делают, то почему мы не делаем? Кто-нибудь держит нас за руку?" – написал пользователь vatan."Турция в ответ должна как можно скорее разместить С-400 во Фракии", - согласился Abdullah."Как эта вероломная страна может быть нашим союзником? Главная опасность для нас исходит от стран НАТО", - отметил ali."США пытаются разжечь войну между Турцией и Грецией", - заявил Muammer."Из объятий британцев в объятия США – такова их судьба", - выразил мнение giray."Греция – колония США под "мандатным управлением"", - добавил другой комментатор.Парламент Греции в середине мая проголосовал за поправки в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США, которые передают американцам практически в бессрочное пользование военные базы на греческой территории. Соглашение между Афинами и Вашингтоном было подписано 14 октября 2021 года, оно предусматривает передачу США четырех военных баз в дополнение к уже ранее предоставленным объектам. Срок действия соглашения определен в пять лет вместо одного года сейчас, однако греческая оппозиция отмечает, что через пять лет соглашение становится бессрочным.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220531/f-35-1792102663.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, сша, турция, нато, с-400 «триумф»
Турки пригрозили США российскими С-400
Читатели Haber7 раскритиковали размещение новых военных баз США в Греции
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости.
Читатели турецкого издания Haber7 раскритиковали
решение Греции передать американским военным четыре базы на своей территории, комментарии они оставили под соответствующей публикацией.
Как отмечает Haber7, с получением новых объектов число американских баз в Греции
увеличилось до девяти. Так, база США
в греческом Александруполисе, находящаяся "всего в 45 километрах от Турции", превратилась в огромный арсенал после переброски туда в июле прошлого года не менее 400 танков и бронемашин. При этом президент Турции
Тайип Эрдоган, комментируя увеличение числа американских объектов в Греции, раскритиковал данное соглашение, указывается в статье.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"А мы развернем С-400
в ответ на эти базы, чтобы все было взаимно. Если они это делают, то почему мы не делаем? Кто-нибудь держит нас за руку?" – написал пользователь vatan.
"Турция в ответ должна как можно скорее разместить С-400 во Фракии", - согласился Abdullah.
"Как эта вероломная страна может быть нашим союзником? Главная опасность для нас исходит от стран НАТО
", - отметил ali.
"США пытаются разжечь войну между Турцией и Грецией", - заявил Muammer.
"Из объятий британцев в объятия США – такова их судьба", - выразил мнение giray.
"Греция – колония США под "мандатным управлением"", - добавил другой комментатор.
Парламент Греции в середине мая проголосовал за поправки в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США, которые передают американцам практически в бессрочное пользование военные базы на греческой территории. Соглашение между Афинами и Вашингтоном было подписано 14 октября 2021 года, оно предусматривает передачу США четырех военных баз в дополнение к уже ранее предоставленным объектам. Срок действия соглашения определен в пять лет вместо одного года сейчас, однако греческая оппозиция отмечает, что через пять лет соглашение становится бессрочным.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>