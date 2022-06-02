https://ria.ru/20220602/bayden-1792661196.html

Байдену предрекли досрочную отставку

Байдену предрекли досрочную отставку - РИА Новости, 02.06.2022

Байдену предрекли досрочную отставку

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена падает все ниже из-за роста цен на топливо и других социально-экономических проблем, поэтому он вряд ли доработает... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T15:46

2022-06-02T15:46

2022-06-02T16:01

в мире

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792149004_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53945f0425dd38fb336b8f4287f284b2.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена падает все ниже из-за роста цен на топливо и других социально-экономических проблем, поэтому он вряд ли доработает до конца своего срока. Такое мнение высказал телеведущий Грег Гатфелд в эфире Fox News.По его словам, только в трех штатах доля поддерживающих главу государства больше, чем тех, кто выступает против. При этом, как сообщало NBC News, сам Байден постоянно жалуется на собственных сотрудников, что не может "вздохнуть свободно": якобы он высказывается лаконично и ясно, а его помощники зачем-то спешат заявить, что президент имел в виду что-то другое. Из-за этого, по мнению американского лидера, его рейтинг и падает. Гатфелд считает, что Байдену не помешало бы назвать поименно тех, кто ему "мешает", но вряд ли он вспомнит, как их зовут.Между тем цены на топливо в США достигли рекордных отметок: средняя цена за галлон составляет уже пять долларов. Если вспомнить президентство Трампа, тогда показатель был в районе 1,77 доллара."Это значит, что к концу срока Джо бензин будет стоит 800 долларов за галлон. Шучу. Никаких шансов, что он доработает до конца срока. Он уйдет в отставку досрочно!" — заявил телеведущий.Припомнив тот факт, что Байден "грустит" из-за недопонимания с помощниками, Гатфелд посоветовал задаться вопросом, как чувствуют себя при всем этом американцы. Подытоживая, он сделал вывод, что по сравнению с ситуацией в США фильм "Голодные игры" можно считать романтической комедией.

https://ria.ru/20220602/bayden-1792587889.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, сша, джо байден