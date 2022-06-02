15:46 02.06.2022 (обновлено: 16:01 02.06.2022)
Байдену предрекли досрочную отставку
Ведущий Fox News Гатфелд: у Байдена нет шансов доработать до конца срока
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена падает все ниже из-за роста цен на топливо и других социально-экономических проблем, поэтому он вряд ли доработает до конца своего срока. Такое мнение высказал телеведущий Грег Гатфелд в эфире Fox News.
По его словам, только в трех штатах доля поддерживающих главу государства больше, чем тех, кто выступает против. При этом, как сообщало NBC News, сам Байден постоянно жалуется на собственных сотрудников, что не может "вздохнуть свободно": якобы он высказывается лаконично и ясно, а его помощники зачем-то спешат заявить, что президент имел в виду что-то другое. Из-за этого, по мнению американского лидера, его рейтинг и падает. Гатфелд считает, что Байдену не помешало бы назвать поименно тех, кто ему "мешает", но вряд ли он вспомнит, как их зовут.
Между тем цены на топливо в США достигли рекордных отметок: средняя цена за галлон составляет уже пять долларов. Если вспомнить президентство Трампа, тогда показатель был в районе 1,77 доллара.
"Это значит, что к концу срока Джо бензин будет стоит 800 долларов за галлон. Шучу. Никаких шансов, что он доработает до конца срока. Он уйдет в отставку досрочно!" — заявил телеведущий.
Припомнив тот факт, что Байден "грустит" из-за недопонимания с помощниками, Гатфелд посоветовал задаться вопросом, как чувствуют себя при всем этом американцы. Подытоживая, он сделал вывод, что по сравнению с ситуацией в США фильм "Голодные игры" можно считать романтической комедией.