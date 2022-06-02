Рейтинг@Mail.ru
Байдену предрекли досрочную отставку - РИА Новости, 02.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220602/bayden-1792661196.html
Байдену предрекли досрочную отставку
Байдену предрекли досрочную отставку - РИА Новости, 02.06.2022
Байдену предрекли досрочную отставку
Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена падает все ниже из-за роста цен на топливо и других социально-экономических проблем, поэтому он вряд ли доработает... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:46
2022-06-02T16:01
в мире
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792149004_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53945f0425dd38fb336b8f4287f284b2.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена падает все ниже из-за роста цен на топливо и других социально-экономических проблем, поэтому он вряд ли доработает до конца своего срока. Такое мнение высказал телеведущий Грег Гатфелд в эфире Fox News.По его словам, только в трех штатах доля поддерживающих главу государства больше, чем тех, кто выступает против. При этом, как сообщало NBC News, сам Байден постоянно жалуется на собственных сотрудников, что не может "вздохнуть свободно": якобы он высказывается лаконично и ясно, а его помощники зачем-то спешат заявить, что президент имел в виду что-то другое. Из-за этого, по мнению американского лидера, его рейтинг и падает. Гатфелд считает, что Байдену не помешало бы назвать поименно тех, кто ему "мешает", но вряд ли он вспомнит, как их зовут.Между тем цены на топливо в США достигли рекордных отметок: средняя цена за галлон составляет уже пять долларов. Если вспомнить президентство Трампа, тогда показатель был в районе 1,77 доллара."Это значит, что к концу срока Джо бензин будет стоит 800 долларов за галлон. Шучу. Никаких шансов, что он доработает до конца срока. Он уйдет в отставку досрочно!" — заявил телеведущий.Припомнив тот факт, что Байден "грустит" из-за недопонимания с помощниками, Гатфелд посоветовал задаться вопросом, как чувствуют себя при всем этом американцы. Подытоживая, он сделал вывод, что по сравнению с ситуацией в США фильм "Голодные игры" можно считать романтической комедией.
https://ria.ru/20220602/bayden-1792587889.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792149004_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_deac31ed92d3a5ce9a0cc736a1a0978e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден
15:46 02.06.2022 (обновлено: 16:01 02.06.2022)
 
Байдену предрекли досрочную отставку

Ведущий Fox News Гатфелд: у Байдена нет шансов доработать до конца срока

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена падает все ниже из-за роста цен на топливо и других социально-экономических проблем, поэтому он вряд ли доработает до конца своего срока. Такое мнение высказал телеведущий Грег Гатфелд в эфире Fox News.
По его словам, только в трех штатах доля поддерживающих главу государства больше, чем тех, кто выступает против. При этом, как сообщало NBC News, сам Байден постоянно жалуется на собственных сотрудников, что не может "вздохнуть свободно": якобы он высказывается лаконично и ясно, а его помощники зачем-то спешат заявить, что президент имел в виду что-то другое. Из-за этого, по мнению американского лидера, его рейтинг и падает. Гатфелд считает, что Байдену не помешало бы назвать поименно тех, кто ему "мешает", но вряд ли он вспомнит, как их зовут.
Между тем цены на топливо в США достигли рекордных отметок: средняя цена за галлон составляет уже пять долларов. Если вспомнить президентство Трампа, тогда показатель был в районе 1,77 доллара.
"Это значит, что к концу срока Джо бензин будет стоит 800 долларов за галлон. Шучу. Никаких шансов, что он доработает до конца срока. Он уйдет в отставку досрочно!" — заявил телеведущий.
Припомнив тот факт, что Байден "грустит" из-за недопонимания с помощниками, Гатфелд посоветовал задаться вопросом, как чувствуют себя при всем этом американцы. Подытоживая, он сделал вывод, что по сравнению с ситуацией в США фильм "Голодные игры" можно считать романтической комедией.
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 12:13
"Он что, пьян?" Байден оговорился и напугал американцев
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала