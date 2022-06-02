https://ria.ru/20220602/bayden-1792587889.html

"Он что, пьян?" Байден оговорился и напугал американцев

"Он что, пьян?" Байден оговорился и напугал американцев - РИА Новости, 02.06.2022

"Он что, пьян?" Байден оговорился и напугал американцев

Пользователи твиттера резко отреагировали на заявление президента США Джо Байдена по поводу обеспечения американских детей питанием в условиях кризиса. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:13

2022-06-02T12:13

2022-06-02T12:13

в мире

владимир путин

сирия

ливия

ирак

united airlines

джо байден

сша

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Пользователи твиттера резко отреагировали на заявление президента США Джо Байдена по поводу обеспечения американских детей питанием в условиях кризиса.Среди прочего он объявил, что авиакомпания United Airlines согласилась предоставить грузовое пространство для транспортировки еды в Соединенные Штаты. По словам американского лидера, доставят 3,7 бутылки питания."3,7 бутылки... Мне бы хватило своего чемодана, чтобы их уместить", — отметил Brad Chesterman."А что, четыре бутылки не осилят?" — сыронизировала Island Girl."Ему нужно уйти в отставку прежде, чем он уморит голодом наших детей и нас, ну или взорвет нас ядерной бомбой", — считает Jay."Америка, должно быть, так гордится тем, что превратилась из сильного государства в страну, над которой больше всего смеются... И все это из-за украденных выборов!" — подчеркнул American Patriot."Он пьян, что ли?" — задался вопросом DoubleDDX24."Может быть, 20 тысяч детей употребят эти 3,7 бутылки и действительно получат заряд энергии, который им нужен в младенчестве. Спасибо тебе, Господи, за Джо! Он создает проблемы и решает их! Какой красавчик!" — пошутил Earth is Fake."Посмотрим, как люди будут биться за них в супермаркете", — написал TINAKPROPST."Боже, помоги нам, потому что он не знает, что говорит или читает", — подытожили пользователи.Это далеко не первая оговорка Байдена, которому в этом году исполнится 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

https://radiosputnik.ria.ru/20220415/ssha-1783764929.html

https://ria.ru/20220531/ukraina-1792087895.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220510/kurez-1787806888.html

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ирак

сша

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир путин, сирия, ливия, ирак, united airlines, джо байден, сша