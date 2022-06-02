https://ria.ru/20220602/bayden-1792587889.html
"Он что, пьян?" Байден оговорился и напугал американцев
"Он что, пьян?" Байден оговорился и напугал американцев - РИА Новости, 02.06.2022
"Он что, пьян?" Байден оговорился и напугал американцев
Пользователи твиттера резко отреагировали на заявление президента США Джо Байдена по поводу обеспечения американских детей питанием в условиях кризиса. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:13
2022-06-02T12:13
2022-06-02T12:13
в мире
владимир путин
сирия
ливия
ирак
united airlines
джо байден
сша
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Пользователи твиттера резко отреагировали на заявление президента США Джо Байдена по поводу обеспечения американских детей питанием в условиях кризиса.Среди прочего он объявил, что авиакомпания United Airlines согласилась предоставить грузовое пространство для транспортировки еды в Соединенные Штаты. По словам американского лидера, доставят 3,7 бутылки питания."3,7 бутылки... Мне бы хватило своего чемодана, чтобы их уместить", — отметил Brad Chesterman."А что, четыре бутылки не осилят?" — сыронизировала Island Girl."Ему нужно уйти в отставку прежде, чем он уморит голодом наших детей и нас, ну или взорвет нас ядерной бомбой", — считает Jay."Америка, должно быть, так гордится тем, что превратилась из сильного государства в страну, над которой больше всего смеются... И все это из-за украденных выборов!" — подчеркнул American Patriot."Он пьян, что ли?" — задался вопросом DoubleDDX24."Может быть, 20 тысяч детей употребят эти 3,7 бутылки и действительно получат заряд энергии, который им нужен в младенчестве. Спасибо тебе, Господи, за Джо! Он создает проблемы и решает их! Какой красавчик!" — пошутил Earth is Fake."Посмотрим, как люди будут биться за них в супермаркете", — написал TINAKPROPST."Боже, помоги нам, потому что он не знает, что говорит или читает", — подытожили пользователи.Это далеко не первая оговорка Байдена, которому в этом году исполнится 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
https://radiosputnik.ria.ru/20220415/ssha-1783764929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, сирия, ливия, ирак, united airlines, джо байден, сша
"Он что, пьян?" Байден оговорился и напугал американцев
Байден оговорился и пообещал американцам прислать самолетами 3,7 бутылки детского питания
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
Пользователи твиттера
резко отреагировали на заявление президента США Джо Байдена по поводу обеспечения американских детей питанием в условиях кризиса.
Среди прочего он объявил, что авиакомпания United Airlines
согласилась предоставить грузовое пространство для транспортировки еды в Соединенные Штаты. По словам американского лидера, доставят 3,7 бутылки питания.
"3,7 бутылки... Мне бы хватило своего чемодана, чтобы их уместить", — отметил Brad Chesterman.
"А что, четыре бутылки не осилят?" — сыронизировала Island Girl.
"Ему нужно уйти в отставку прежде, чем он уморит голодом наших детей и нас, ну или взорвет нас ядерной бомбой", — считает Jay.
"Америка, должно быть, так гордится тем, что превратилась из сильного государства в страну, над которой больше всего смеются... И все это из-за украденных выборов!" — подчеркнул American Patriot.
"Он пьян, что ли?" — задался вопросом DoubleDDX24.
"Может быть, 20 тысяч детей употребят эти 3,7 бутылки и действительно получат заряд энергии, который им нужен в младенчестве. Спасибо тебе, Господи, за Джо! Он создает проблемы и решает их! Какой красавчик!" — пошутил Earth is Fake.
"Посмотрим, как люди будут биться за них в супермаркете", — написал TINAKPROPST.
"Боже, помоги нам, потому что он не знает, что говорит или читает", — подытожили пользователи.
Это далеко не первая оговорка Байдена, которому в этом году исполнится 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США
Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина
, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию
с Ливией
и Ирак
с Ираном
.