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Украинские националисты оборудовали огневые позиции в школах Бахмута - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/bakhmut-1792751196.html
Украинские националисты оборудовали огневые позиции в школах Бахмута
Украинские националисты оборудовали огневые позиции в школах Бахмута - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские националисты оборудовали огневые позиции в школах Бахмута
Украинские националисты оборудовали огневые позиции и разместили военную технику в двух школах города Бахмут в ДНР, заявил в четверг руководитель... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T21:43
2022-06-02T21:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали огневые позиции и разместили военную технику в двух школах города Бахмут в ДНР, заявил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он отметил, что в помещениях этих учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов.
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донецкая народная республика, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:43 02.06.2022
 
Украинские националисты оборудовали огневые позиции в школах Бахмута

Минобороны: украинские боевики оборудовали огневые позиции в двух школах города Бахмут

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушенное здание школы в Волновахе
Разрушенное здание школы в Волновахе - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Разрушенное здание школы в Волновахе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали огневые позиции и разместили военную технику в двух школах города Бахмут в ДНР, заявил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Бахмуте Донецкой Народной Республики в зданиях школ №3 и №4 националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающих территориях размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО", - сказал Мизинцев.
Он отметил, что в помещениях этих учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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