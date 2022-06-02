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Украинские националисты оборудовали огневые позиции в школах Бахмута
Украинские националисты оборудовали огневые позиции в школах Бахмута - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские националисты оборудовали огневые позиции в школах Бахмута
Украинские националисты оборудовали огневые позиции и разместили военную технику в двух школах города Бахмут в ДНР, заявил в четверг руководитель... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T21:43
2022-06-02T21:43
2022-06-02T21:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали огневые позиции и разместили военную технику в двух школах города Бахмут в ДНР, заявил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он отметил, что в помещениях этих учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов.
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донецкая народная республика, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)
Украинские националисты оборудовали огневые позиции в школах Бахмута
Минобороны: украинские боевики оборудовали огневые позиции в двух школах города Бахмут