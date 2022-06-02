https://ria.ru/20220602/bakhmut-1792751196.html

Украинские националисты оборудовали огневые позиции в школах Бахмута

Украинские националисты оборудовали огневые позиции в школах Бахмута - РИА Новости, 02.06.2022

Украинские националисты оборудовали огневые позиции в школах Бахмута

Украинские националисты оборудовали огневые позиции и разместили военную технику в двух школах города Бахмут в ДНР, заявил в четверг руководитель... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T21:43

2022-06-02T21:43

2022-06-02T21:43

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали огневые позиции и разместили военную технику в двух школах города Бахмут в ДНР, заявил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он отметил, что в помещениях этих учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов.

https://ria.ru/20220602/favorit-1792544804.html

донецкая народная республика

донбасс

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донецкая народная республика, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)