19:56 02.06.2022 (обновлено: 23:48 02.06.2022)
В Химках автобус въехал в остановку, есть пострадавшие
В Химках автобус въехал в остановку, пострадали 18 пассажиров
© Фото : прокуратура МосквыНа месте ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве. Кадр из видео очевидца
© Фото : прокуратура Москвы
На месте ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве. Кадр из видео очевидца
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Рейсовый автобус въехал в остановку в подмосковных Химках, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В городском округе Химки на Ленинградском шоссе произошло ДТП с участием рейсового автобуса №851, следовавшего по маршруту Шереметьево-Москва. Водитель врезался в автобусную остановку, пострадало 13 человек, трое из них были отправлены для осмотра в центральную районную больницу", — сказал собеседник агентства.
По предварительной информации дептранса Москвы, водителю стало плохо за рулем.
Позже в экстренных службах сообщили о 18 пострадавших. Следственный комитет начал проверку.