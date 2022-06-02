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В Химках автобус въехал в остановку, есть пострадавшие

В Химках автобус въехал в остановку, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.06.2022

В Химках автобус въехал в остановку, есть пострадавшие

Рейсовый автобус въехал в остановку в подмосковных Химках, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T19:56

2022-06-02T19:56

2022-06-02T23:48

москва

гибдд мвд рф

происшествия

россия

авто

химки

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Рейсовый автобус въехал в остановку в подмосковных Химках, сообщили РИА Новости в экстренных службах.По предварительной информации дептранса Москвы, водителю стало плохо за рулем.Позже в экстренных службах сообщили о 18 пострадавших. Следственный комитет начал проверку.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, гибдд мвд рф, происшествия, россия, авто, химки