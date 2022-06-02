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В Химках автобус въехал в остановку, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.06.2022
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В Химках автобус въехал в остановку, есть пострадавшие
В Химках автобус въехал в остановку, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.06.2022
В Химках автобус въехал в остановку, есть пострадавшие
Рейсовый автобус въехал в остановку в подмосковных Химках, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T19:56
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москва
гибдд мвд рф
происшествия
россия
авто
химки
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Рейсовый автобус въехал в остановку в подмосковных Химках, сообщили РИА Новости в экстренных службах.По предварительной информации дептранса Москвы, водителю стало плохо за рулем.Позже в экстренных службах сообщили о 18 пострадавших. Следственный комитет начал проверку.
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москва, гибдд мвд рф, происшествия, россия, авто, химки
19:56 02.06.2022 (обновлено: 23:48 02.06.2022)
 
В Химках автобус въехал в остановку, есть пострадавшие

В Химках автобус въехал в остановку, пострадали 18 пассажиров

© Фото : прокуратура МосквыНа месте ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве. Кадр из видео очевидца
На месте ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве. Кадр из видео очевидца - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Фото : прокуратура Москвы
На месте ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве. Кадр из видео очевидца
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Рейсовый автобус въехал в остановку в подмосковных Химках, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"В городском округе Химки на Ленинградском шоссе произошло ДТП с участием рейсового автобуса №851, следовавшего по маршруту Шереметьево-Москва. Водитель врезался в автобусную остановку, пострадало 13 человек, трое из них были отправлены для осмотра в центральную районную больницу", — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации дептранса Москвы, водителю стало плохо за рулем.
Позже в экстренных службах сообщили о 18 пострадавших. Следственный комитет начал проверку.
 
МоскваГИБДД МВД РФПроисшествияРоссияАвтоХимки
 
 
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