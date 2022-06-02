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ВС России и силы ДНР отразили атаку ВСУ в районе пункта Сладкое - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВС России и силы ДНР отразили атаку ВСУ в районе пункта Сладкое
ВС России и силы ДНР отразили атаку ВСУ в районе пункта Сладкое - РИА Новости, 02.06.2022
ВС России и силы ДНР отразили атаку ВСУ в районе пункта Сладкое
Подразделения Донецкой Народной Республики совместно с российскими военными отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, сообщила Народная милиция... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:35
2022-06-02T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики совместно с российскими военными отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram-канале.Уточняется, что нападение готовилось со стороны Новомихайловки."Мощным" огнем удалось подавить две огневые точки противника в районе Марьинки, "враг отступил, понеся значительные потери", заключили в Народной милиции.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификаии Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Российская армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, россия
10:35 02.06.2022 (обновлено: 10:54 02.06.2022)
 
ВС России и силы ДНР отразили атаку ВСУ в районе пункта Сладкое

ВС России и силы ДНР отразили атаку украинских войск в районе населенного пункта Сладкое

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики совместно с российскими военными отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram-канале.
Уточняется, что нападение готовилось со стороны Новомихайловки.
"Нашими военнослужащими уничтожено БМП и до 15 человек личного состава", — добавили в ведомстве.
"Мощным" огнем удалось подавить две огневые точки противника в районе Марьинки, "враг отступил, понеся значительные потери", заключили в Народной милиции.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификаии Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Российская армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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