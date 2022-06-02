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ВС России и силы ДНР отразили атаку ВСУ в районе пункта Сладкое

ВС России и силы ДНР отразили атаку ВСУ в районе пункта Сладкое - РИА Новости, 02.06.2022

ВС России и силы ДНР отразили атаку ВСУ в районе пункта Сладкое

Подразделения Донецкой Народной Республики совместно с российскими военными отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, сообщила Народная милиция... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:35

2022-06-02T10:35

2022-06-02T10:54

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики совместно с российскими военными отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram-канале.Уточняется, что нападение готовилось со стороны Новомихайловки."Мощным" огнем удалось подавить две огневые точки противника в районе Марьинки, "враг отступил, понеся значительные потери", заключили в Народной милиции.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификаии Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Российская армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, россия