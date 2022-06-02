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AMD покажет новую недорогую видеокарту - РИА Новости, 02.06.2022
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Наука
https://ria.ru/20220602/amd-1792675360.html
AMD покажет новую недорогую видеокарту
AMD покажет новую недорогую видеокарту - РИА Новости, 02.06.2022
AMD покажет новую недорогую видеокарту
Компания AMD может выпустить новую видеокарту Radeon RX 6700 — упрощенный вариант видеоускорителя с индексом 6700 XT. Об этом сообщает Videocardz со ссылкой на... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:22
2022-06-02T16:22
наука
технологии
amd, inc.
компьютерные технологии
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Компания AMD может выпустить новую видеокарту Radeon RX 6700 — упрощенный вариант видеоускорителя с индексом 6700 XT. Об этом сообщает Videocardz со ссылкой на инсайдерскую информацию от одного из европейских ритейлеров.Модель RX 6700 будет основана на графическом процессоре Navi 22 с 36 вычислительными блоками и 2308 потоковыми процессорами. Видеокарта якобы использует 10 ГБ памяти и 160-битную шину.В характеристиках указывается уровень TDP около 200 Вт. Новинка способна составить конкуренцию GeForce RTX 3060 от NVIDIA. Производством карты займется компания Sapphire, которая давно сотрудничает с AMD.Ожидается, что новая Radeon RX 6700 поступит в продажу уже 9 июня в Европе. Рекомендованная цена ускорителя составит 569 евро (38 тысяч рублей по текущему курсу). Дата выхода в России стоимость не раскрываются — старшая версия с приставкой XT предлагается от 60 тысяч рублей.
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технологии, amd, inc., компьютерные технологии
16:22 02.06.2022
 

AMD покажет новую недорогую видеокарту

© AMDЛоготип компании "AMD"
Логотип компании AMD
© AMD
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Компания AMD может выпустить новую видеокарту Radeon RX 6700 — упрощенный вариант видеоускорителя с индексом 6700 XT. Об этом сообщает Videocardz со ссылкой на инсайдерскую информацию от одного из европейских ритейлеров.
Модель RX 6700 будет основана на графическом процессоре Navi 22 с 36 вычислительными блоками и 2308 потоковыми процессорами. Видеокарта якобы использует 10 ГБ памяти и 160-битную шину.
В характеристиках указывается уровень TDP около 200 Вт. Новинка способна составить конкуренцию GeForce RTX 3060 от NVIDIA. Производством карты займется компания Sapphire, которая давно сотрудничает с AMD.
Ожидается, что новая Radeon RX 6700 поступит в продажу уже 9 июня в Европе. Рекомендованная цена ускорителя составит 569 евро (38 тысяч рублей по текущему курсу). Дата выхода в России стоимость не раскрываются — старшая версия с приставкой XT предлагается от 60 тысяч рублей.
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