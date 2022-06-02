https://ria.ru/20220602/amd-1792675360.html

AMD покажет новую недорогую видеокарту

AMD покажет новую недорогую видеокарту - РИА Новости, 02.06.2022

AMD покажет новую недорогую видеокарту

Компания AMD может выпустить новую видеокарту Radeon RX 6700 — упрощенный вариант видеоускорителя с индексом 6700 XT. Об этом сообщает Videocardz со ссылкой на... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:22

2022-06-02T16:22

2022-06-02T16:22

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компьютерные технологии

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Компания AMD может выпустить новую видеокарту Radeon RX 6700 — упрощенный вариант видеоускорителя с индексом 6700 XT. Об этом сообщает Videocardz со ссылкой на инсайдерскую информацию от одного из европейских ритейлеров.Модель RX 6700 будет основана на графическом процессоре Navi 22 с 36 вычислительными блоками и 2308 потоковыми процессорами. Видеокарта якобы использует 10 ГБ памяти и 160-битную шину.В характеристиках указывается уровень TDP около 200 Вт. Новинка способна составить конкуренцию GeForce RTX 3060 от NVIDIA. Производством карты займется компания Sapphire, которая давно сотрудничает с AMD.Ожидается, что новая Radeon RX 6700 поступит в продажу уже 9 июня в Европе. Рекомендованная цена ускорителя составит 569 евро (38 тысяч рублей по текущему курсу). Дата выхода в России стоимость не раскрываются — старшая версия с приставкой XT предлагается от 60 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220523/videokarta-1789057611.html

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Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, amd, inc., компьютерные технологии