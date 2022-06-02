https://ria.ru/20220602/akademiki-1792602806.html

Создателей российских вакцин от коронавируса избрали академиками РАН

Создателей российских вакцин от коронавируса избрали академиками РАН - РИА Новости, 02.06.2022

Создателей российских вакцин от коронавируса избрали академиками РАН

Создатели российских вакцин от коронавируса SARS-CoV-2 "Спутник V" и "КовиВак" избраны академиками Российской академии наук, результаты голосования объявлены в... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:55

2022-06-02T12:55

2022-06-02T12:55

россия

российская академия наук

общество

наука

денис логунов

вакцина "ковивак"

вакцина "спутник v"

вакцины

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Создатели российских вакцин от коронавируса SARS-CoV-2 "Спутник V" и "КовиВак" избраны академиками Российской академии наук, результаты голосования объявлены в четверг на общем собрании РАН.Академиками стали заместитель директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов и начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России Сергей Борисевич, они внесли большой вклад в создание вакцины "Спутник V". Академиком избран и генеральный директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов, под его руководством была создана вакцина "КовиВак".По мнению специалистов, создание в кратчайшие сроки вакцин от коронавируса SARS-CoV-2 стало одним из самых выдающихся достижений российской науки последних лет.Вакцина "Спутник V" - так называемая векторная. Вектором называется вирус, лишенный способности размножаться, и используемый для доставки в живые клетки генетического материала из того вируса, против которого делается вакцина. Ученые Центра Гамалеи извлекли фрагмент генетического материала коронавируса SARS-CoV-2, кодирующий информацию о структуре вирусного S-белка, формирующего "корону" вируса и отвечающего за его связывание с клетками человека. Этот генетический материал они вставили в аденовирусный вектор для доставки в человеческие клетки, тем самым создав вакцину против SARS-CoV-2. Генетический фрагмент из коронавируса безопасен для организма, но он заставляет иммунную систему реагировать и вырабатывать антитела, которые защищают привитого человека от инфекции.Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. В основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.

https://ria.ru/20220523/vaktsiny-1790193988.html

https://ria.ru/20220601/konvasel-1792395762.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, российская академия наук, общество, наука, денис логунов, вакцина "ковивак", вакцина "спутник v", вакцины, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы