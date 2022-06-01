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Запад хочет дестабилизировать Россию и Европу, заявил Зюганов

Запад хочет дестабилизировать Россию и Европу, заявил Зюганов - РИА Новости, 01.06.2022

Запад хочет дестабилизировать Россию и Европу, заявил Зюганов

Запад своими действиями на Украине пытается дестабилизировать экономическую ситуацию в РФ и Европе, а также усилить конфронтацию с Китаем, заявил лидер КПРФ... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:56

2022-06-01T15:56

2022-06-01T15:56

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россия

европа

украина

кпрф

геннадий зюганов

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Запад своими действиями на Украине пытается дестабилизировать экономическую ситуацию в РФ и Европе, а также усилить конфронтацию с Китаем, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов."Мы решительно осуждаем стратегию Запада, направленную на обострение конфликта на Украине. В их намерения входит также экономическая дестабилизация не только России, но и Европы, а также, особенно, усиление конфронтации с Китаем", - заявил он журналистам.По словам политика, для того, чтобы помешать "планам американского империализма", необходима консолидация прогрессивных сил всей планеты."Совершенно очевидно, что боевыми действиями реально руководит не (Владимир) Зеленский, а советники из США и Великобритании, за которыми тянется кровавый след по всей планете, и которые абсолютно равнодушны к жизням украинских солдат", - добавил он.

россия

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в мире, россия, европа, украина, кпрф, геннадий зюганов