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Запад хочет дестабилизировать Россию и Европу, заявил Зюганов
Запад хочет дестабилизировать Россию и Европу, заявил Зюганов - РИА Новости, 01.06.2022
Запад хочет дестабилизировать Россию и Европу, заявил Зюганов
Запад своими действиями на Украине пытается дестабилизировать экономическую ситуацию в РФ и Европе, а также усилить конфронтацию с Китаем, заявил лидер КПРФ... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:56
2022-06-01T15:56
2022-06-01T15:56
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Запад своими действиями на Украине пытается дестабилизировать экономическую ситуацию в РФ и Европе, а также усилить конфронтацию с Китаем, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов."Мы решительно осуждаем стратегию Запада, направленную на обострение конфликта на Украине. В их намерения входит также экономическая дестабилизация не только России, но и Европы, а также, особенно, усиление конфронтации с Китаем", - заявил он журналистам.По словам политика, для того, чтобы помешать "планам американского империализма", необходима консолидация прогрессивных сил всей планеты."Совершенно очевидно, что боевыми действиями реально руководит не (Владимир) Зеленский, а советники из США и Великобритании, за которыми тянется кровавый след по всей планете, и которые абсолютно равнодушны к жизням украинских солдат", - добавил он.
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РИА Новости
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в мире, россия, европа, украина, кпрф, геннадий зюганов
Запад хочет дестабилизировать Россию и Европу, заявил Зюганов
Зюганов: в стратегию Запада по Украине входит экономическая дестабилизация России и Европы