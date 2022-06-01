https://ria.ru/20220601/zozh-1792056479.html

"Правда тела". Чтобы в 60 лет быть как в 30. ЗОЖ в зрелом возрасте

"Правда тела". Чтобы в 60 лет быть как в 30. ЗОЖ в зрелом возрасте - РИА Новости, 01.06.2022

"Правда тела". Чтобы в 60 лет быть как в 30. ЗОЖ в зрелом возрасте

“Есть 30-ти летние мужчины, которые по своим физическим качествам как 60-летние. И есть люди 60-ти лет, которые по показателям обгоняют большинство 30-тилетних”. Как мотивировать себя на ЗОЖ? Делится Валерий Жумадилов - легкоатлет, который всерьез начал заниматься спортом в 50 лет, и стал чемпионом России, Белоруссии и вице-чемпионом Европы.

2022-06-01T12:00

2022-06-01T12:00

2022-06-01T12:00

правда тела

подкаст

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"Правда тела". Чтобы в 60 лет быть как в 30. ЗОЖ в зрелом возрасте “Есть 30-ти летние мужчины, которые по своим физическим качествам как 60-летние. И есть люди 60-ти лет, которые по показателям обгоняют большинство 30-тилетних”. Как мотивировать себя на ЗОЖ? Делится Валерий Жумадилов - легкоатлет, который всерьез начал заниматься спортом в 50 лет, и стал чемпионом России, Белоруссии и вице-чемпионом Европы. audio/mpeg

"Правда тела". Чтобы в 60 лет быть как в 30. ЗОЖ в зрелом возрасте “Есть 30-ти летние мужчины, которые по своим физическим качествам как 60-летние. И есть люди 60-ти лет, которые по показателям обгоняют большинство 30-тилетних”. Как мотивировать себя на ЗОЖ? Делится Валерий Жумадилов - легкоатлет, который всерьез начал заниматься спортом в 50 лет, и стал чемпионом России, Белоруссии и вице-чемпионом Европы. audio/mpeg

Почему, приступая к занятиям спортом в зрелом возрасте, не стоит бояться боли во время тренировки? С чего лучше начинать занятия спортом? И как избежать ошибок? Ведущие подкаста обсуждают с Валерием Жумадиловым. Он не занимался спортом в юности, после 35 лет стал любителем фитнеса. А бегать и участвовать в соревнованиях начал после 50 лет. Сейчас ему 60, и он успешно выступает на соревнованиях в категории Masters (ветераны спорта и любители), а также ведет популярный канал на Youtube.04:00 История Валерия05:48 Физическая нагрузка - насилие или удовольствие?08:24 “Первое правило - не нужно бояться боли”10:22 Рецепт наших бабушек - “расходиться”12:40 “Мышцы вырабатывают гормоноподобные вещества, которые фактически нас лечат”16:30 Биологический и хронологический возраст20:13 “Представь, как ты себя будешь чувствовать на выпускном своих детей”: как работает такая мотивация23:27 С чего лучше начинать занятия25:28 “Не нужно достигать каких-то банок или кубиков на животе”Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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