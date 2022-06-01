Рейтинг@Mail.ru
"Правда тела". Чтобы в 60 лет быть как в 30. ЗОЖ в зрелом возрасте - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20220601/zozh-1792056479.html
"Правда тела". Чтобы в 60 лет быть как в 30. ЗОЖ в зрелом возрасте
"Правда тела". Чтобы в 60 лет быть как в 30. ЗОЖ в зрелом возрасте - РИА Новости, 01.06.2022
"Правда тела". Чтобы в 60 лет быть как в 30. ЗОЖ в зрелом возрасте
“Есть 30-ти летние мужчины, которые по своим физическим качествам как 60-летние. И есть люди 60-ти лет, которые по показателям обгоняют большинство 30-тилетних”. Как мотивировать себя на ЗОЖ? Делится Валерий Жумадилов - легкоатлет, который всерьез начал заниматься спортом в 50 лет, и стал чемпионом России, Белоруссии и вице-чемпионом Европы.
2022-06-01T12:00
2022-06-01T12:00
правда тела
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792054945_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_5a8e888be92ad7af4f49e3fcda668a82.png
"Правда тела". Чтобы в 60 лет быть как в 30. ЗОЖ в зрелом возрасте
“Есть 30-ти летние мужчины, которые по своим физическим качествам как 60-летние. И есть люди 60-ти лет, которые по показателям обгоняют большинство 30-тилетних”. Как мотивировать себя на ЗОЖ? Делится Валерий Жумадилов - легкоатлет, который всерьез начал заниматься спортом в 50 лет, и стал чемпионом России, Белоруссии и вице-чемпионом Европы.
audio/mpeg
"Правда тела". Чтобы в 60 лет быть как в 30. ЗОЖ в зрелом возрасте
“Есть 30-ти летние мужчины, которые по своим физическим качествам как 60-летние. И есть люди 60-ти лет, которые по показателям обгоняют большинство 30-тилетних”. Как мотивировать себя на ЗОЖ? Делится Валерий Жумадилов - легкоатлет, который всерьез начал заниматься спортом в 50 лет, и стал чемпионом России, Белоруссии и вице-чемпионом Европы.
audio/mpeg
Почему, приступая к занятиям спортом в зрелом возрасте, не стоит бояться боли во время тренировки? С чего лучше начинать занятия спортом? И как избежать ошибок? Ведущие подкаста обсуждают с Валерием Жумадиловым. Он не занимался спортом в юности, после 35 лет стал любителем фитнеса. А бегать и участвовать в соревнованиях начал после 50 лет. Сейчас ему 60, и он успешно выступает на соревнованиях в категории Masters (ветераны спорта и любители), а также ведет популярный канал на Youtube.04:00 История Валерия05:48 Физическая нагрузка - насилие или удовольствие?08:24 “Первое правило - не нужно бояться боли”10:22 Рецепт наших бабушек - “расходиться”12:40 “Мышцы вырабатывают гормоноподобные вещества, которые фактически нас лечат”16:30 Биологический и хронологический возраст20:13 “Представь, как ты себя будешь чувствовать на выпускном своих детей”: как работает такая мотивация23:27 С чего лучше начинать занятия25:28 “Не нужно достигать каких-то банок или кубиков на животе”Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792054945_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_8d70ecea92fe4949a0c95d7252a8b834.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, аудио
12:00 01.06.2022
 

"Правда тела". Чтобы в 60 лет быть как в 30. ЗОЖ в зрелом возрасте

Правда тела
"Правда тела". Чтобы в 60 лет быть как в 30. ЗОЖ в зрелом возрасте
12:00
Читать ria.ru в
“Есть 30-ти летние мужчины, которые по своим физическим качествам как 60-летние. И есть люди 60-ти лет, которые по показателям обгоняют большинство 30-тилетних”. Как мотивировать себя на ЗОЖ? Делится Валерий Жумадилов - легкоатлет, который всерьез начал заниматься спортом в 50 лет, и стал чемпионом России, Белоруссии и вице-чемпионом Европы.
Почему, приступая к занятиям спортом в зрелом возрасте, не стоит бояться боли во время тренировки? С чего лучше начинать занятия спортом? И как избежать ошибок? Ведущие подкаста обсуждают с Валерием Жумадиловым. Он не занимался спортом в юности, после 35 лет стал любителем фитнеса. А бегать и участвовать в соревнованиях начал после 50 лет. Сейчас ему 60, и он успешно выступает на соревнованиях в категории Masters (ветераны спорта и любители), а также ведет популярный канал на Youtube.
04:00 История Валерия
05:48 Физическая нагрузка - насилие или удовольствие?
08:24 “Первое правило - не нужно бояться боли”
10:22 Рецепт наших бабушек - “расходиться”
12:40 “Мышцы вырабатывают гормоноподобные вещества, которые фактически нас лечат”
16:30 Биологический и хронологический возраст
20:13 “Представь, как ты себя будешь чувствовать на выпускном своих детей”: как работает такая мотивация
23:27 С чего лучше начинать занятия
25:28 “Не нужно достигать каких-то банок или кубиков на животе”
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Правда телаПодкаст
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала