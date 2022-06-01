https://ria.ru/20220601/zerno-1792482437.html

В СБ ООН допустили принятие резолюции о вывозе зерна с Украины Черным морем

В СБ ООН допустили принятие резолюции о вывозе зерна с Украины Черным морем - РИА Новости, 01.06.2022

В СБ ООН допустили принятие резолюции о вывозе зерна с Украины Черным морем

Постпред Албании при ООН Ферит Ходжа не исключил появления резолюции СБ ООН по содействию возобновлению экспорта украинского зерна через черноморские порты. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T21:23

2022-06-01T21:23

2022-06-01T21:23

мевлют чавушоглу

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ООН, 1 июн – РИА Новости. Постпред Албании при ООН Ферит Ходжа не исключил появления резолюции СБ ООН по содействию возобновлению экспорта украинского зерна через черноморские порты.Отвечая на вопрос о том, вероятна ли подготовка резолюции по возобновлению экспорта украинской пшеницы через черноморские порты, Ходжа сказал: "Мы пока не видели какого-либо конкретного текста. Не буду удивлен, если он будет представлен".Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у ООН есть предложение: создать контактную группу из четырех сторон (Россия, Украина, Турция, ООН) по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов. По его словам, Турция дала принципиальное согласие и появилась идея провести техническую встречу.Как заявили ранее в МИД РФ, Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Москва уже больше месяца предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна, важно добиться, чтобы Киев разминировал выходы из портов, заявлял Лавров.

https://ria.ru/20220601/ukraina-1792290548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мевлют чавушоглу, украина, одесса, в мире, экономика