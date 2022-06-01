https://ria.ru/20220601/zerno-1792402235.html
Лавров напомнил, что под санкции попали российские суда, перевозящие зерно
Лавров напомнил, что под санкции попали российские суда, перевозящие зерно - РИА Новости, 01.06.2022
Лавров напомнил, что под санкции попали российские суда, перевозящие зерно
Запад умалчивает, что под санкции против РФ попали российские суда, перевозящие зерно, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:32
2022-06-01T16:32
2022-06-01T16:58
экономика
россия
сергей лавров
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ЭР-РИЯД, 1 июн - РИА Новости. Запад умалчивает, что под санкции против РФ попали российские суда, перевозящие зерно, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Есть проблема с экспортом российского зерна. Хотя Запад очень громко напоминает, что зерно не подпало под санкции, они почему-то стыдливо умалчивают, что под санкции попали суда, которые ввозят российское зерно. Их не принимают в европейских портах, их не страхуют, и в принципе все логистические, финансовые цепочки, которые связаны с поставками зерна на мировые рынки, оказались под санкциями наших западных коллег", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию.Лавров подчеркнул, что в остальном у России нет проблем с обеспечением устойчивого снабжения рынков зерном."В том, что касается РФ, никаких проблем с обеспечением устойчивого снабжения мировых рынков зерном, не существует. Проблема заключается прежде всего в отсутствии свободного выхода из украинских портов через минные поля, которые были установлены украинскими военнослужащими", - добавил он.
https://ria.ru/20220601/zerno-1792364965.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сергей лавров
16:32 01.06.2022 (обновлено: 16:58 01.06.2022)
Лавров напомнил, что под санкции попали российские суда, перевозящие зерно
Лавров: Запад умалчивает, что под санкции попали российские суда, перевозящие зерно