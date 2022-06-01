https://ria.ru/20220601/zerno-1792364965.html

ЕС помогает Польше организовать вывоз зерна с Украины, заявил Моравецкий

ЕС помогает Польше организовать вывоз зерна с Украины, заявил Моравецкий - РИА Новости, 01.06.2022

ЕС помогает Польше организовать вывоз зерна с Украины, заявил Моравецкий

Евросоюз финансово помогает Польше организовать вывоз зерна с Украины, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T14:50

2022-06-01T14:50

2022-06-01T14:50

в мире

евросоюз

польша

матеуш моравецкий

украина

россия

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 1 июн - РИА Новости. Евросоюз финансово помогает Польше организовать вывоз зерна с Украины, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий."Польшу попросили помочь в вывозе зерна из Украины. Мы получаем для этой цели средства от ЕС, чтобы увеличить пропускную способность и улучшить инфраструктуру, которая позволит вывозить зерно, экспортировать товары из Украины на Ближний Восток, в Африку и другие государства", - сообщил Моравецкий, в ходе посещения пригородов Киева.Он рассказал, что во время заседания Европейского совета в понедельник-вторник экспорт зерна из Украины был "темой номер два" после общей ситуации в этой стране. "Это несколько десятков миллионов тонн зерна, примерно 50 миллионов тонн зерна в год, без которых Северная Африка, Ближний Восток могут иметь серьезные проблемы с обеспечением продовольствием своего населения", - сказал польский премьер.По его словам, уже сегодня готовятся "несколько соглашений между ведомствами, которые, с одной стороны, помогут Украине, а с другой стороны, дадут экономический толчок Польше". Он пояснил, что "это соглашения, касающиеся, например, экспорта украинского зерна".Как заявили ранее в МИД РФ, логистические проблемы с вывозом зерна с Украины возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Москва уже больше месяца предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна, важно добиться, чтобы Киев разминировал выходы из портов, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, польша, матеуш моравецкий, украина, россия, санкции в отношении россии