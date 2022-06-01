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ЕС помогает Польше организовать вывоз зерна с Украины, заявил Моравецкий - РИА Новости, 01.06.2022
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ЕС помогает Польше организовать вывоз зерна с Украины, заявил Моравецкий
ЕС помогает Польше организовать вывоз зерна с Украины, заявил Моравецкий - РИА Новости, 01.06.2022
ЕС помогает Польше организовать вывоз зерна с Украины, заявил Моравецкий
Евросоюз финансово помогает Польше организовать вывоз зерна с Украины, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:50
2022-06-01T14:50
в мире
евросоюз
польша
матеуш моравецкий
украина
россия
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 1 июн - РИА Новости. Евросоюз финансово помогает Польше организовать вывоз зерна с Украины, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий."Польшу попросили помочь в вывозе зерна из Украины. Мы получаем для этой цели средства от ЕС, чтобы увеличить пропускную способность и улучшить инфраструктуру, которая позволит вывозить зерно, экспортировать товары из Украины на Ближний Восток, в Африку и другие государства", - сообщил Моравецкий, в ходе посещения пригородов Киева.Он рассказал, что во время заседания Европейского совета в понедельник-вторник экспорт зерна из Украины был "темой номер два" после общей ситуации в этой стране. "Это несколько десятков миллионов тонн зерна, примерно 50 миллионов тонн зерна в год, без которых Северная Африка, Ближний Восток могут иметь серьезные проблемы с обеспечением продовольствием своего населения", - сказал польский премьер.По его словам, уже сегодня готовятся "несколько соглашений между ведомствами, которые, с одной стороны, помогут Украине, а с другой стороны, дадут экономический толчок Польше". Он пояснил, что "это соглашения, касающиеся, например, экспорта украинского зерна".Как заявили ранее в МИД РФ, логистические проблемы с вывозом зерна с Украины возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Москва уже больше месяца предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна, важно добиться, чтобы Киев разминировал выходы из портов, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html
https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html
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в мире, евросоюз, польша, матеуш моравецкий, украина, россия, санкции в отношении россии
14:50 01.06.2022
 
ЕС помогает Польше организовать вывоз зерна с Украины, заявил Моравецкий

Моравецкий: Евросоюз финансово помогает Польше организовать вывоз зерна с Украины

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 июн - РИА Новости. Евросоюз финансово помогает Польше организовать вывоз зерна с Украины, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
"Польшу попросили помочь в вывозе зерна из Украины. Мы получаем для этой цели средства от ЕС, чтобы увеличить пропускную способность и улучшить инфраструктуру, которая позволит вывозить зерно, экспортировать товары из Украины на Ближний Восток, в Африку и другие государства", - сообщил Моравецкий, в ходе посещения пригородов Киева.
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Он рассказал, что во время заседания Европейского совета в понедельник-вторник экспорт зерна из Украины был "темой номер два" после общей ситуации в этой стране. "Это несколько десятков миллионов тонн зерна, примерно 50 миллионов тонн зерна в год, без которых Северная Африка, Ближний Восток могут иметь серьезные проблемы с обеспечением продовольствием своего населения", - сказал польский премьер.
По его словам, уже сегодня готовятся "несколько соглашений между ведомствами, которые, с одной стороны, помогут Украине, а с другой стороны, дадут экономический толчок Польше". Он пояснил, что "это соглашения, касающиеся, например, экспорта украинского зерна".
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Как заявили ранее в МИД РФ, логистические проблемы с вывозом зерна с Украины возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
Москва уже больше месяца предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна, важно добиться, чтобы Киев разминировал выходы из портов, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
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В миреЕвросоюзПольшаМатеуш МоравецкийУкраинаРоссияСанкции в отношении России
 
 
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