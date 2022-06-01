11:53 01.06.2022 (обновлено: 12:20 01.06.2022)
Москва будет находить возможности обеспечивать рынки зерном, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Москва будет находить пути обеспечивать рынки российским зерном
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Москва будет находить возможности обеспечивать рынки российским зерном и удобрениями, невзирая на санкционное давление, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что незаконность и неприемлемость западных санкций "уже настолько для всех очевидна, что какие-то дополнительные комментарии не нужны".
"Но независимо от того, что в Вашингтоне сейчас обсуждают с госпожой (генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой) Гринспен, мы подтверждаем нашу готовность, в полной мере осознавая ответственность за ситуацию на мировых рынках продовольствия, действовать в качестве надежного поставщика и будем находить возможности обеспечивать рынки нашей продукцией",- сказал Рябков.
Он отметил, что Москва продолжит делать это "безотносительно к тому, действуют американские санкции, санкции Евросоюза или кого-то еще".
"Независимо от этого мы будем стараться в полном объеме вносить вклад в стабилизацию мировых продовольственных рынков", - резюмировал замглавы МИД РФ.
Ранее Ребека Гринспен посетила со специальной миссией Москву, где провела переговоры с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым, после чего отправилась в Вашингтон.