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Москва будет находить возможности обеспечивать рынки зерном, заявил Рябков - РИА Новости, 01.06.2022
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Москва будет находить возможности обеспечивать рынки зерном, заявил Рябков
Москва будет находить возможности обеспечивать рынки зерном, заявил Рябков - РИА Новости, 01.06.2022
Москва будет находить возможности обеспечивать рынки зерном, заявил Рябков
Москва будет находить возможности обеспечивать рынки российским зерном и удобрениями, невзирая на санкционное давление, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:53
2022-06-01T12:20
экономика
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Москва будет находить возможности обеспечивать рынки российским зерном и удобрениями, невзирая на санкционное давление, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он подчеркнул, что незаконность и неприемлемость западных санкций "уже настолько для всех очевидна, что какие-то дополнительные комментарии не нужны"."Но независимо от того, что в Вашингтоне сейчас обсуждают с госпожой (генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой) Гринспен, мы подтверждаем нашу готовность, в полной мере осознавая ответственность за ситуацию на мировых рынках продовольствия, действовать в качестве надежного поставщика и будем находить возможности обеспечивать рынки нашей продукцией",- сказал Рябков.Он отметил, что Москва продолжит делать это "безотносительно к тому, действуют американские санкции, санкции Евросоюза или кого-то еще"."Независимо от этого мы будем стараться в полном объеме вносить вклад в стабилизацию мировых продовольственных рынков", - резюмировал замглавы МИД РФ.Ранее Ребека Гринспен посетила со специальной миссией Москву, где провела переговоры с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым, после чего отправилась в Вашингтон.
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экономика, россия, сергей рябков
11:53 01.06.2022 (обновлено: 12:20 01.06.2022)
 
Москва будет находить возможности обеспечивать рынки зерном, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Москва будет находить пути обеспечивать рынки российским зерном

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Москва будет находить возможности обеспечивать рынки российским зерном и удобрениями, невзирая на санкционное давление, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что незаконность и неприемлемость западных санкций "уже настолько для всех очевидна, что какие-то дополнительные комментарии не нужны".
"Но независимо от того, что в Вашингтоне сейчас обсуждают с госпожой (генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой) Гринспен, мы подтверждаем нашу готовность, в полной мере осознавая ответственность за ситуацию на мировых рынках продовольствия, действовать в качестве надежного поставщика и будем находить возможности обеспечивать рынки нашей продукцией",- сказал Рябков.
Он отметил, что Москва продолжит делать это "безотносительно к тому, действуют американские санкции, санкции Евросоюза или кого-то еще".
"Независимо от этого мы будем стараться в полном объеме вносить вклад в стабилизацию мировых продовольственных рынков", - резюмировал замглавы МИД РФ.
Ранее Ребека Гринспен посетила со специальной миссией Москву, где провела переговоры с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым, после чего отправилась в Вашингтон.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 18:55В мире
Путин заявил о готовности содействовать вывозу зерна из украинских портов
 
ЭкономикаРоссияСергей Рябков
 
 
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