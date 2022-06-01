https://ria.ru/20220601/zerno-1792291202.html

Москва будет находить возможности обеспечивать рынки зерном, заявил Рябков

Москва будет находить возможности обеспечивать рынки зерном, заявил Рябков - РИА Новости, 01.06.2022

Москва будет находить возможности обеспечивать рынки зерном, заявил Рябков

Москва будет находить возможности обеспечивать рынки российским зерном и удобрениями, невзирая на санкционное давление, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:53

2022-06-01T11:53

2022-06-01T12:20

экономика

россия

сергей рябков

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Москва будет находить возможности обеспечивать рынки российским зерном и удобрениями, невзирая на санкционное давление, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он подчеркнул, что незаконность и неприемлемость западных санкций "уже настолько для всех очевидна, что какие-то дополнительные комментарии не нужны"."Но независимо от того, что в Вашингтоне сейчас обсуждают с госпожой (генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой) Гринспен, мы подтверждаем нашу готовность, в полной мере осознавая ответственность за ситуацию на мировых рынках продовольствия, действовать в качестве надежного поставщика и будем находить возможности обеспечивать рынки нашей продукцией",- сказал Рябков.Он отметил, что Москва продолжит делать это "безотносительно к тому, действуют американские санкции, санкции Евросоюза или кого-то еще"."Независимо от этого мы будем стараться в полном объеме вносить вклад в стабилизацию мировых продовольственных рынков", - резюмировал замглавы МИД РФ.Ранее Ребека Гринспен посетила со специальной миссией Москву, где провела переговоры с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым, после чего отправилась в Вашингтон.

https://radiosputnik.ria.ru/20220530/zerno-1791852118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, сергей рябков