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Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Макеевке - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/zavod-1792444219.html
Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Макеевке
Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Макеевке - РИА Новости, 01.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Макеевке
Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Макеевке, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T18:23
2022-06-01T18:37
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
макеевка
владимир путин
в мире
россия
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ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Макеевке, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее на предприятии из-за ударов ВСУ произошел пожар, который ликвидировали сотрудники МЧС ДНР.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220523/provokatsiya-1790274119.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, макеевка, владимир путин, в мире, россия, вооруженные силы украины
18:23 01.06.2022 (обновлено: 18:37 01.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Макеевке

Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Макеевке

CC BY-SA 3.0 / Yakudza / Ясиновский коксохимический завод
Ясиновский коксохимический завод - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
CC BY-SA 3.0 / Yakudza /
Ясиновский коксохимический завод. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Макеевке, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

"Ранение получил один человек", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Ранее на предприятии из-за ударов ВСУ произошел пожар, который ликвидировали сотрудники МЧС ДНР.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 21:35Специальная военная операция на Украине
ВСУ заминировали химвещества на заводе в Лисичанске для провокации
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМакеевкаВладимир ПутинВ миреРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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