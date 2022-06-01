https://ria.ru/20220601/zavod-1792444219.html

Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Макеевке

Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Макеевке - РИА Новости, 01.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Макеевке

Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Макеевке, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T18:23

2022-06-01T18:23

2022-06-01T18:37

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

макеевка

владимир путин

в мире

россия

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ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Макеевке, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее на предприятии из-за ударов ВСУ произошел пожар, который ликвидировали сотрудники МЧС ДНР.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/provokatsiya-1790274119.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

макеевка

россия

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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, макеевка, владимир путин, в мире, россия, вооруженные силы украины