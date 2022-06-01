https://ria.ru/20220601/zarplata-1792224222.html

В Москве увеличилась минимальная заработная плата

В Москве увеличилась минимальная заработная плата - РИА Новости, 01.06.2022

В Москве увеличилась минимальная заработная плата

Минимальная заработная плата в Москве с 1 июня увеличилась на 10%, до 23 508 рублей в месяц, также на 10% увеличилась величина прожиточного минимума,... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T00:17

2022-06-01T00:17

2022-06-01T00:17

москва

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минимальная заработная плата в Москве с 1 июня увеличилась на 10%, до 23 508 рублей в месяц, также на 10% увеличилась величина прожиточного минимума, соответствующее распоряжение подписано мэром столицы Сергеем Собяниным.С 1 июня 2022 года минимальная заработная плата в Москве составляет 23 508 рублей в месяц, что на 10% выше минимальной зарплаты, действовавшей с 1 января этого года (21 371 рубль).Также на 10% увеличена величина прожиточного минимума в Москве, которая составляет: в расчете на душу населения – 20 585 рублей, для трудоспособного населения – 23 508 рублей, для пенсионеров – 15 410 рублей, для детей – 17 791 рубль.Величина прожиточного минимума применяется в Москве в целях определения права граждан на получение отдельных социальных выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и бесплатной юридической помощи, а также в ряде иных случаев.Как сообщала пресс-служба мэра и правительства столицы, решение о повышении минимального размера заработной платы и величины прожиточного минимума является частью пакета мер правительства Москвы по поддержке граждан в условиях санкционного давления.

https://radiosputnik.ria.ru/20220531/rabota-1792088293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, общество