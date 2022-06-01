https://ria.ru/20220601/yaroslavskaya-1792290103.html

Ольга Ярославская: патриотизм нужно начинать с любви внутри семьи

Ольга Ярославская: патриотизм нужно начинать с любви внутри семьи - РИА Новости, 01.06.2022

Ольга Ярославская: патриотизм нужно начинать с любви внутри семьи

О том, с какими запросами обращаются к детскому омбудсмену, в каком возрасте лучше всего отдавать ребенка в школу, когда начинать готовить к школе будущего... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:00

2022-06-01T13:00

2022-06-01T13:03

интервью

ольга ярославская

россия

дети

общество

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О том, с какими запросами обращаются к детскому омбудсмену, в каком возрасте лучше всего отдавать ребенка в школу, когда начинать готовить к школе будущего первоклассника, и что обсудить с детьми в преддверии летнего сезона, в интервью РИА Новости в День защиты детей рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.– Ольга Владимировна, как вы можете оценить работу аппарата омбудсмена за последний год, стало ли больше обращений? С какими темами и вопросами к вам чаще всего обращаются?– Самое большое количество обращений, конечно, поступает по теме образования. В Москве сейчас есть ряд "острых точек" по дошкольным учреждениям, и на самом деле эту тему поднимала Татьяна Александровна Потяева, когда встречалась с мэром. Решение этих вопросов отражено в адресной инвестиционной программе Москвы, где заложено строительство новых школ и дошкольных учреждений. Эту адресную инвестиционную программу можно назвать беспрецедентной, такого еще не было никогда. Но есть два района, которые просто "горят красным", – это Некрасовка и Троицкий округ. Там по адресной инвестиционной программе 2021-2024 годов появится более трех тысяч дошкольных мест, это 11-12 детских садов. На мой взгляд, это и ответственность депутатского корпуса – следить за тем, чтобы адресная инвестиционная программа выполнялась чётко в соответствии с тем, как она заложена правительством Москвы.Вторая тема, которая остается малорешаемой, – это семейные конфликты. Особенно когда идут бракоразводные процессы, когда родители "делят" ребенка, когда через суд определяется порядок общения и то, где именно будет этот ребенок проживать. И ведь, вроде бы, есть судебное регулирование, цивилизованная история получается, государство обязательство перед семьей выполнило, но нет. После решения суда одна сторона уже может быть не согласной, и все идет по другому сценарию – детей выкрадывают, прячут. Или, наоборот, родитель, с которым проживает ребенок, не отдает ребенка второму родителю, потому что боится, что его больше ребенка не увидит, отдав его однажды на выходные… При этом есть служба судебных приставов, которая должна следить за тем, как исполняется решение суда. Так возникает вопрос "синдрома отчуждения ребенка", когда одна сторона настраивает ребенка против другой, утверждая, что на той стороне – исчадие ада. Только представьте, что при этом происходит с ребенком! Взрослые часто не задумываются об этом и, выплескивая свои обиды, амбиции, пытаясь делить финансы, попросту превращают ребенка в "фарш".Мне кажется, что высокое количество обращений в аппарат уполномоченного по этой теме говорит о том, что проблема эта в нашем обществе, как и вопрос семейных ценностей, стоит очень остро. Получается, на сегодня никаких семейных ценностей не сформировано, потому что если бы это было иначе, к детям бы у нас так не относилось.– Ранее одной из актуальных и громких проблем столицы был дефицит мест в детских садах в Молжаниновском районе, он уже решен?– Судя по тому, что ни одного обращения из Молжаниновского района нет, понимаю, что эта проблема решена.– Сколько детей в этом году пойдут в первый класс?– В школы в этом году в Москве пойдет порядка 120 тысяч первоклассников, и это ровно в два раза больше, чем выпускается из 11 класса. То есть у нас много детей, и нам нужно всегда держать на контроле строительство школ, особенно в тех жилищных комплексах, которые застраиваются, и там, где идет реновация, где вместо пятиэтажек вырастают высотные дома, а школы при этом остаются старыми. Если там не предусматривается строительство новых корпусов, то для того, чтобы удержать школу в одной смене, директора буду укомплектовывать классы по 40 человек и более. И неизвестно, как это скажется на качестве образования... Поэтому этот вопрос обязательно должен стоять на повестке, адресно-инвестиционная программа корректируется, но я за корректировку только в сторону увеличения.– Что в преддверии летнего периода интересует родителей?– У нас таких обращений сезонных, как правило, не бывает. Мы сами привлекаем внимание родителей к сезонным вещам, и сейчас, думаю, мы традиционно совместно с МЧС и "Лиза Алерт" проведем либо пресс-конференцию, либо выступим единым фронтом, чтобы обратить внимание родителей на то, какие надо беседы проводить с детьми, какие инструкции давать им для того, чтобы сделать максимально безопасным их свободное времяпрепровождение в городе, деревне или лагере. По статистике, больше всего детей получают травмы на самокатах во дворах, в городе, а если речь о деревне, то на водоемах.Не пренебрегайте GPS, нам известны случаи, когда ребенок ездил по одному маршруту на велосипеде по лесу за хлебом, а потом он вдруг на велосипеде свернул, в итоге ребенка двое суток искали. Очень многие думают, что если отпустить ребенка с собакой, то ничего не случится. Ничего подобного: они могут потеряться оба. И если вы передаете ребенка бабушкам, дедушкам, то непременно дайте и им инструкции, потому что люди старшего поколения, жившие в других реалиях, не всегда способны оценить и учесть угрозы современного мира.Очень важно, как лето проведут будущие первоклассники. Хотела бы напомнить родителям о том, что здоровый ребенок – это счастливый ребенок, он тогда и учится легко. Когда же ребенок ослаблен, находится на грани истощения, даже если вы будете помогать ему, привлекая репетиторов, он все равно будет просто хотеть спать. Проведите это лето таким образом, чтобы ребенок окреп. Продумывая план чтения, постарайтесь распределить время таким образом, чтобы он успевал не только читать новые интересные книги, но и укрепляться физически, психологически, в плане коммуникативном – то есть, чтобы у него было достаточно времени для общения со сверстниками.– В каком возрасте лучше всего отдавать ребенка в школу?– Закон говорит, что ребенок принимается в школу от 6,5 до восьми лет. И здесь окончательное решение принимает семья. По опыту директора школы могу сказать так: в восемь лет, как правило, отдают детей, которые страдают какими-либо заболеваниями, это дети с инвалидностью, с третьей группой здоровья, то есть ослабленные дети, имеющие хронические недуги. В 6,5 лет отдают детей крайне редко, так как ребенок в плане багажа знаний может быть уже хорошо обучен, он может уметь читать, может быть продвинутым в математике, в иностранных языках, но вы никуда не денете его психологические особенности, умение сконцентрироваться, ему хочется играть. Ребенок должен быть психологически готов и мотивирован учиться, а ребенок в шесть лет мотивирован на игру в силу своих психологических особенностей. В первом классе, когда есть дети 6,5 и восьми лет, разницы вообще не видно, а вот когда начинается пубертат, когда вы входите в восьмой класс, тут же видно детей, которые младше на год. И этим детям уже не позавидуешь, и дело не в образовании, а в том, что социум их зачастую не принимает, этот год в пубертате очень виден в школе, особенно среди мальчиков. Рисков быть отвергнутым сверстниками, которые на год старше, в пубертате больше, чем в остальных случаях.– Стоит ли стремиться поступить именно в элитную гимназию?– Здесь нельзя осуждать родителей. Каждый родитель хочет для своего ребенка лучшего, что же в этом плохого. Другой вопрос, а почему система себя так ведет? Система должна выстраиваться таким образом, чтобы эти явления были если не истреблены, то минимизированы. В Москве за каждой школой закреплено определенное количество домов, более того, за каждым домом – по две-три школы. Система мудрая, и она сначала зачисляет всех детей по месту жительства, потому что лозунг "Самая лучшая школа – та, что во дворе" никто не отменял. Отдавая ребенка в школу за "тридевять земель", вы лишаете своего ребенка друзей, потому что вся дружба между детьми происходит не в школе, а после уроков. А вы его привезли, и после уроков увезли в тот двор, где он никого не знает, он во двор не может выйти погулять. И тогда вы ребенка ставите в рисковую позицию.Если школа из года в год не пользуется доверием родителей, то в этой школе что-то не так, и надо менять педагогические подходы, ставить школу на контроль. Потому что программы в школах типичные, учебные планы в основном у всех одинаковые, за редким исключением. Вопрос возникает к качеству образования, к доверию. В Москве есть все инструменты для того, чтобы это качество поднимать, и вопрос элитных школ должен отпадать сам собой.– Когда начинать готовить будущего первоклассника в школу?– В это надо "играть", уже сейчас, пора. Надо с ребенком "проиграть" школу, будущие ситуации, процессы, объяснить ему новые роли, которые он откроет для себя в школе. В выигрышной позиции находятся дети, которые посещали дошкольные учреждения. Те дети, которые обучались в дошкольном учреждении при школе, автоматически переходят в эту школу, в каждой школе работает система адаптации, когда ребята, находясь еще в подготовительной группе, начинают ходить в свою будущую школу на экскурсии, знакомиться, помещать секции, которые находятся в корпусе школы.Если вы ребенка не водили в детский сад, то очень важно разъяснить ему социальные роли. В школе в первые две недели все первоклассники проходят адаптационный период, они знакомятся со всеми зданиями школы, их водят за ручку, показывают, как все устроено и работает, что такое "карточка москвича" и так далее.Кроме того, для ребенка важно, чтобы одежда была удобная, рюкзак был удобный, не стоит стремиться купить красивый пенал с большим количеством резиночек, так как все эти "организационные" моменты будут отнимать у ребенка слишком много времени, купите лучше обыкновенный кошелек с одним замком. Тетрадка должна быть обернута, чтобы ребенок учился быть аккуратным. Летом можно потренироваться собирать портфель, превратите это, опять-таки, в игру: засекайте, сколько на это потребуется времени.– Скоро стартует оздоровительная кампания для детей в период летних каникул. Сколько детей-москвичей будут охвачены этой оздоровительной кампанией? Увеличивается ли их число?– По охвату все в прежних пределах, а вот по деньгам – средств выделяется чуть больше. Порядка шести миллиардов рублей выделено на оздоровительную кампанию, в это включены 96 тысяч детей. Мы сейчас говорим о тех детях, которые отдыхают за счет бюджета города Москвы. Это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети нуждающиеся, дети-сироты, ребята, которые уезжают на спортивные сборы, а также особо одаренные дети, которые в течение года проявили себя в творчестве, в учебе. Около 800 одаренных ребят имеют квоту в таких лагерях как "Артек", "Орленок", "Океан".За летний отдых отвечает "Мосгортур", у них понятный сайт, где можно получить всю информацию. Москва не имеет своих баз отдыха, пользуется регионами. В приоритете – Крым, Черное море, но есть и базы в Подмосковье. Вместе с нами "Мосгортур" ведет проект "Безопасное лето", у них на сайте есть перечень организаций, которые проверены Роспотребнадзором, которые рекомендованы официально, соблюдают все нормы. Так что, выбирая для ребенка лагерь, стоит изучить этот список, потому что на тех лагерях, которые в него попали, стоит знак качества и безопасности.Отмечу, что у нас есть Музей Победы на Поклонной горе, там также проводят смены по пять дней, без проживания, дневного пребывания. Если не выходит вывезти детей на отдых за пределы Москвы, поищите парки и музеи с детским отдыхом.– В последнее время правительство принимает множество решений, направленных на поддержку семей с детьми. Все ли семьи в Москве получают полагающиеся выплаты? Есть ли запросы от семей на дополнительную помощь от государства?– Всегда есть обращения по выплатам, но их точно немного. Как правило, они сводятся к тому, что семья подает документы не вовремя, либо родители не принесли все нужные документы, либо семья меняет место жительство и в связи с этим не так быстро получает выплаты, и так далее. Сейчас вся Россия обсуждает выплаты для детей от семи до 18 лет, которые будут получать люди нуждающиеся, малообеспеченные. С министерством труда мы находимся на связи.– При детском омбудсмене работает детский совет, чем он занимается?– Действительно есть у нас Детский совет, в него входят социально активные ребята, которые были отобраны по конкурсу социальных проектов и ведут очень активную работу. Они себя проявили, прежде всего, в период пандемии, когда сидели на удаленке. Было много нареканий к работе электронного журнала, к организации учебного процесса. Советчиками для департамента образования стали дети-старшеклассники. И на уровне замминистра они встречались в "зуме" раз в две недели, вносили свои предложения.Наши дети вовлечены во все проекты взрослых в рамках социального блока Москвы, в каждом департаменте есть свой молодежный совет, наши ребята прекрасно туда вписались, хотя они и школьники. Есть ощутимый взаимный интерес, потому что департаменту важно, чтобы был резонанс среди детского населения, а достучаться до ребят не могут, потому что пишут обо всем своим скучным языком. А ребята могут рассказать обо всем так, чтобы было интересно всем остальным ровесникам. Для этого детские советы очень нужны. При каждом уполномоченном РФ они есть. Недавно прошел первый всероссийский слет детских советов, он был проведен в Москве, приехали дети из 82 регионов.– Москва не является территорией, которая принимает беженцев из Донбасса. Но, тем не менее, есть ли в Москве семьи с детьми из Донбасса? И есть ли приемные семьи, которые воспитывают детей из Донбасса? Как в целом им оказывается поддержка в плане жизнеустройства, обучения, психологической поддержки таких детей и семей?– Семей с приемными детьми из Донбасса у нас пока нет, это дети другого государства. Но в Москве на сегодняшний момент есть семьи, которые приехали к родственникам, которые могут здесь получить регистрацию, и они могут получить единовременную помощь. Что касается устройства детей в школы и колледжи, есть алгоритмы, то есть дети не сидят дома, а сразу принимаются на обучение, даже если не могут подтвердить свой статус документально. Я думаю, в итоге мы придем к тому, что будет некий колл-центр, который будет помогать семьям прежде всего в оформлении документов.– Как вы оцениваете идею об историческом образовании для первоклассников? И как в целом нужно с детьми говорить о политической ситуации в мире, в том числе на Донбассе, нужно ли включать эту тему, например, в классные часы в школах?– Недавно прошла комиссия, которая провела анализ по исторической литературе. Проанализировали учебники, по которым ребят учили на Донбассе, там ведь на русском языке книг не осталось. Я знаю, что многие регионы участвуют в сборе художественной и учебной литературы, чтобы передать на Донбасс, потому что такой запрос есть. А есть он потому, что без опоры, без учебников, без художественной литературы патриотический дух не поднять. Да, мы приняли решение поднимать государственный флаг в школах, это очень хорошее решение. Но если будет только это – это будет детьми высмеяно, должен быть комплекс мер.В первую очередь, это должно приниматься семьей, поддерживаться в семье. Если родители патриотизм отвергают, то вы научите ребенка лгать, потому что в семье патриотического настроя не будет, а в школе патриотизм будут одобрять. Дети живут в семье, и все идет из семьи. И начинать историческое и патриотическое образование, привитие любви к родине надо именно через любовь в целом. Если в семье есть любовь, то через это обязательно придет и любовь к дому, району, школе, городу, стране.

https://na.ria.ru/20220531/obrazovanie-1791928174.html

https://realty.ria.ru/20220526/detsady-1790794429.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/shkola-1748201514.html

https://ria.ru/20220516/deti-1788771867.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220526/ekzamen-1790834842.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, ольга ярославская, россия, дети, общество