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В WhatsApp появится новая функция, известная по другим мессенджерам - РИА Новости, 01.06.2022
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Наука
https://ria.ru/20220601/whatsapp-1792370251.html
В WhatsApp появится новая функция, известная по другим мессенджерам
В WhatsApp появится новая функция, известная по другим мессенджерам - РИА Новости, 01.06.2022
В WhatsApp появится новая функция, известная по другим мессенджерам
Разработчики WhatsApp готовят новую функцию, которая уже зарекомендовала себя в других мессенджерах, — речь идет о возможности редактировать текст в... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:06
2022-06-01T15:36
наука
технологии
whatsapp inc.
telegram
google android
apple ios
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Разработчики WhatsApp готовят новую функцию, которая уже зарекомендовала себя в других мессенджерах, — речь идет о возможности редактировать текст в отправленном сообщении, пишет портал WABetaInfo.Инсайдеры считают, что проверить предыдущие версии отредактированных сообщений будет нельзя.Возможно, разработчики ограничат временной промежуток после отправки сообщения, когда его можно будет отредактировать. Например, Telegram позволяет это делать в течение нескольких часов с момента доставки.Функцию заметили в бета-версии приложения WhatsApp для Android, но в компании уже работают над внедрением ее в софт для iOS и ПК. О том, когда опция появится в общем доступе, не сообщается.
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технологии, whatsapp inc., telegram, google android, apple ios
15:06 01.06.2022 (обновлено: 15:36 01.06.2022)
 

В WhatsApp появится новая функция, известная по другим мессенджерам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Разработчики WhatsApp готовят новую функцию, которая уже зарекомендовала себя в других мессенджерах, — речь идет о возможности редактировать текст в отправленном сообщении, пишет портал WABetaInfo.
Инсайдеры считают, что проверить предыдущие версии отредактированных сообщений будет нельзя.
Возможно, разработчики ограничат временной промежуток после отправки сообщения, когда его можно будет отредактировать. Например, Telegram позволяет это делать в течение нескольких часов с момента доставки.
Функцию заметили в бета-версии приложения WhatsApp для Android, но в компании уже работают над внедрением ее в софт для iOS и ПК. О том, когда опция появится в общем доступе, не сообщается.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 12:17Сказано в эфире
"Люди будут клевать": эксперт о новом мошенничестве в Telegram
 
НаукаТехнологииWhatsApp Inc.TelegramGoogle AndroidApple iOS
 
 
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