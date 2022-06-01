https://ria.ru/20220601/whatsapp-1792370251.html

В WhatsApp появится новая функция, известная по другим мессенджерам

В WhatsApp появится новая функция, известная по другим мессенджерам - РИА Новости, 01.06.2022

В WhatsApp появится новая функция, известная по другим мессенджерам

Разработчики WhatsApp готовят новую функцию, которая уже зарекомендовала себя в других мессенджерах, — речь идет о возможности редактировать текст в... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:06

2022-06-01T15:06

2022-06-01T15:36

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Разработчики WhatsApp готовят новую функцию, которая уже зарекомендовала себя в других мессенджерах, — речь идет о возможности редактировать текст в отправленном сообщении, пишет портал WABetaInfo.Инсайдеры считают, что проверить предыдущие версии отредактированных сообщений будет нельзя.Возможно, разработчики ограничат временной промежуток после отправки сообщения, когда его можно будет отредактировать. Например, Telegram позволяет это делать в течение нескольких часов с момента доставки.Функцию заметили в бета-версии приложения WhatsApp для Android, но в компании уже работают над внедрением ее в софт для iOS и ПК. О том, когда опция появится в общем доступе, не сообщается.

https://radiosputnik.ria.ru/20220531/ekspert-1791981442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, whatsapp inc., telegram, google android, apple ios