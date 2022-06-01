https://ria.ru/20220601/vyplaty-1792372214.html

Путин предложил установить новые выплаты многодетным семьям

Путин предложил установить новые выплаты многодетным семьям - РИА Новости, 01.06.2022

Путин предложил установить новые выплаты многодетным семьям

Владимир Путин предложил обновить систему вознаграждения многодетных семей, следует из сообщения пресс-службы Кремля по итогам видеоконференции президента с... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:14

2022-06-01T15:14

2022-06-01T16:26

владимир путин

общество

донбасс

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Путин предложил обновить систему вознаграждения многодетных семей, следует из сообщения пресс-службы Кремля по итогам видеоконференции президента с обладателями ордена "Родительская слава".Глава государства поздравил участников встречи с Международным днем защиты детей и напомнил, что с вручением этой награды предусмотрена выплата в сто тысяч рублей. Президент обратил внимание, что, помимо ордена, существует также и медаль, но за нее никакого финансового поощрения не установлено."Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тысяч рублей. При вручении самого ордена "Родительская слава" вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тысяч рублей", — заявил Путин.Упомянутый президентом орден ежегодно вручают нескольким семьям из разных регионов страны, воспитавшим семь и более детей. Одноименной медали могут быть удостоены родители четырех детей.Путин также предложил возродить существовавшее в СССР почетное звание "Мать-героиня", которое присваивалось при воспитании десяти и более детей, и ввести единовременную выплату в миллион рублей. Он также напомнил о детях Донбасса, которые, как заявил Путин, "восемь лет подвергались смертельной опасности"."Те, кто помладше, вообще не знали жизни без бомбежек и обстрелов. Многие были ранены, многих, к огромному сожалению, унесла война, развязанная киевским режимом против Донбасса. Многие ребята лишились родителей, есть и те, кто вообще остался без родных", — сказал российский лидер.Государство, по его словам, сделает все, чтобы гарантировать им социальную поддержку: предоставит медицинскую помощь, хорошее образование и востребованную специальность.

https://ria.ru/20220525/semya-1790693187.html

https://ria.ru/20220408/uchastki-1782545588.html

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Путин объявил о новых выплатах многодетным семьям Путин вернул звание «мать-героиня», государство будет выплачивать 1 миллион рублей, а обладателям медали ордена и ордена «родительская слава» - по 200 и 500 тысяч рублей 2022-06-01T15:14 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, общество, донбасс