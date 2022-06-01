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Путин предложил установить новые выплаты многодетным семьям - РИА Новости, 01.06.2022
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Путин предложил установить новые выплаты многодетным семьям
Путин предложил установить новые выплаты многодетным семьям - РИА Новости, 01.06.2022
Путин предложил установить новые выплаты многодетным семьям
Владимир Путин предложил обновить систему вознаграждения многодетных семей, следует из сообщения пресс-службы Кремля по итогам видеоконференции президента с... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:14
2022-06-01T16:26
владимир путин
общество
донбасс
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Путин предложил обновить систему вознаграждения многодетных семей, следует из сообщения пресс-службы Кремля по итогам видеоконференции президента с обладателями ордена "Родительская слава".Глава государства поздравил участников встречи с Международным днем защиты детей и напомнил, что с вручением этой награды предусмотрена выплата в сто тысяч рублей. Президент обратил внимание, что, помимо ордена, существует также и медаль, но за нее никакого финансового поощрения не установлено."Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тысяч рублей. При вручении самого ордена "Родительская слава" вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тысяч рублей", — заявил Путин.Упомянутый президентом орден ежегодно вручают нескольким семьям из разных регионов страны, воспитавшим семь и более детей. Одноименной медали могут быть удостоены родители четырех детей.Путин также предложил возродить существовавшее в СССР почетное звание "Мать-героиня", которое присваивалось при воспитании десяти и более детей, и ввести единовременную выплату в миллион рублей. Он также напомнил о детях Донбасса, которые, как заявил Путин, "восемь лет подвергались смертельной опасности"."Те, кто помладше, вообще не знали жизни без бомбежек и обстрелов. Многие были ранены, многих, к огромному сожалению, унесла война, развязанная киевским режимом против Донбасса. Многие ребята лишились родителей, есть и те, кто вообще остался без родных", — сказал российский лидер.Государство, по его словам, сделает все, чтобы гарантировать им социальную поддержку: предоставит медицинскую помощь, хорошее образование и востребованную специальность.
https://ria.ru/20220525/semya-1790693187.html
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Путин объявил о новых выплатах многодетным семьям
Путин вернул звание «мать-героиня», государство будет выплачивать 1 миллион рублей, а обладателям медали ордена и ордена «родительская слава» - по 200 и 500 тысяч рублей
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владимир путин, общество, донбасс
15:14 01.06.2022 (обновлено: 16:26 01.06.2022)
 
Путин предложил установить новые выплаты многодетным семьям

Президент Путин ввел выплаты в миллион рублей за почетное звание "Мать-героиня"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Путин предложил обновить систему вознаграждения многодетных семей, следует из сообщения пресс-службы Кремля по итогам видеоконференции президента с обладателями ордена "Родительская слава".
Глава государства поздравил участников встречи с Международным днем защиты детей и напомнил, что с вручением этой награды предусмотрена выплата в сто тысяч рублей. Президент обратил внимание, что, помимо ордена, существует также и медаль, но за нее никакого финансового поощрения не установлено.
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"Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тысяч рублей. При вручении самого ордена "Родительская слава" вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тысяч рублей", — заявил Путин.
Упомянутый президентом орден ежегодно вручают нескольким семьям из разных регионов страны, воспитавшим семь и более детей. Одноименной медали могут быть удостоены родители четырех детей.
Путин также предложил возродить существовавшее в СССР почетное звание "Мать-героиня", которое присваивалось при воспитании десяти и более детей, и ввести единовременную выплату в миллион рублей.

"Поддержка семей с детьми, защита материнства и детства для России — безусловный приоритет, и не только на государственном уровне. Для нас не бывает, не должно быть чужих детей", — приводит пресс-служба Кремля слова президента.

Он также напомнил о детях Донбасса, которые, как заявил Путин, "восемь лет подвергались смертельной опасности".
"Те, кто помладше, вообще не знали жизни без бомбежек и обстрелов. Многие были ранены, многих, к огромному сожалению, унесла война, развязанная киевским режимом против Донбасса. Многие ребята лишились родителей, есть и те, кто вообще остался без родных", — сказал российский лидер.
Государство, по его словам, сделает все, чтобы гарантировать им социальную поддержку: предоставит медицинскую помощь, хорошее образование и востребованную специальность.
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