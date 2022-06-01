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Турчак: ЕР подготовила проект о защите от списания боевых выплат за долги
Турчак: ЕР подготовила проект о защите от списания боевых выплат за долги - РИА Новости, 01.06.2022
Турчак: ЕР подготовила проект о защите от списания боевых выплат за долги
"Единая Россия" подготовила поправки по защите от списания за долги боевых выплат военнослужащим и внесет их в Госдуму уже на этой неделе, заявил в интервью РИА РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T06:16
2022-06-01T06:16
2022-06-01T06:16
общество
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. "Единая Россия" подготовила поправки по защите от списания за долги боевых выплат военнослужащим и внесет их в Госдуму уже на этой неделе, заявил в интервью РИА Новости секретарь генсовета партии Андрей Турчак.Также он сообщил, что партия проводит анализ субъектовых законов о мерах поддержки военнослужащих."Сейчас мы также анализируем те меры поддержки, которые принимают регионы на уровне субъектовых законов. Мы сейчас их обобщаем и в ближайшее время представим поправки в действующее законодательство на федеральном уровне", - добавил Турчак.
https://ria.ru/20220601/rossiya-1792230173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Турчак: ЕР подготовила проект о защите от списания боевых выплат за долги
Турчак: "Единая Россия" подготовила поправки по защите от списания за долги боевых выплат
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. "Единая Россия" подготовила поправки по защите от списания за долги боевых выплат военнослужащим и внесет их в Госдуму уже на этой неделе, заявил в интервью РИА Новости секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Единая Россия" подготовила поправки по защите от списания за долги боевых выплат военнослужащим. Внесем их в Госдуму уже на этой неделе", - сказал Турчак.
Также он сообщил, что партия проводит анализ субъектовых законов о мерах поддержки военнослужащих.
"Сейчас мы также анализируем те меры поддержки, которые принимают регионы на уровне субъектовых законов. Мы сейчас их обобщаем и в ближайшее время представим поправки в действующее законодательство на федеральном уровне", - добавил Турчак.