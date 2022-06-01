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Турчак о предстоящих выборах: скидок на спецоперацию делать не надо - РИА Новости, 01.06.2022
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Турчак о предстоящих выборах: скидок на спецоперацию делать не надо
Турчак о предстоящих выборах: скидок на спецоперацию делать не надо - РИА Новости, 01.06.2022
Турчак о предстоящих выборах: скидок на спецоперацию делать не надо
Выборы в Единый день голосования состоятся, никаких скидок на специальную военную операцию делать не надо, заявил секретарь генерального совета партии "Единая... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T09:21
2022-06-01T10:26
владимир путин
россия
украина
донбасс
политика
антон силуанов
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Выборы в Единый день голосования состоятся, никаких скидок на специальную военную операцию делать не надо, заявил секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Я уже говорил: источником власти в нашей стране, в соответствии с конституцией, является народ. И забирать у народа право выбирать своих представителей – это неправильно. Выборы состоятся, и "Единая Россия" к ним готова. Избирательная система работает, и никаких скидок на специальную военную операцию делать не надо, это позиция слабого", - сообщил Турчак в интервью РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов России Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220601/vybory-1792245568.html
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владимир путин, россия, украина, донбасс, политика, антон силуанов
09:21 01.06.2022 (обновлено: 10:26 01.06.2022)
 
Турчак о предстоящих выборах: скидок на спецоперацию делать не надо

Секретарь генсовета ЕР Турчак: выборы состоятся, скидок на спецоперацию не будет

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Выборы в Единый день голосования состоятся, никаких скидок на специальную военную операцию делать не надо, заявил секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Я уже говорил: источником власти в нашей стране, в соответствии с конституцией, является народ. И забирать у народа право выбирать своих представителей – это неправильно. Выборы состоятся, и "Единая Россия" к ним готова. Избирательная система работает, и никаких скидок на специальную военную операцию делать не надо, это позиция слабого", - сообщил Турчак в интервью РИА Новости.
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
09:02
ЕР поддержит всех губернаторов на выборах в сентябре, заявил Турчак
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов России Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
29 мая, 22:46
Медведев заявил о росте интереса к выборам
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаДонбассПолитикаАнтон Силуанов
 
 
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