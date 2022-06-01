https://ria.ru/20220601/vybory-1792245568.html
ЕР поддержит всех губернаторов на выборах в сентябре, заявил Турчак
ЕР поддержит всех губернаторов на выборах в сентябре, заявил Турчак - РИА Новости, 01.06.2022
ЕР поддержит всех губернаторов на выборах в сентябре, заявил Турчак
Все губернаторы, которые будут избираться в сентябре, будут выдвинуты или поддержаны "Единой Россией", заявил РИА Новости секретарь генсовета партии Андрей... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T09:02
2022-06-01T09:02
2022-06-01T09:02
политика
андрей турчак
единая россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Все губернаторы, которые будут избираться в сентябре, будут выдвинуты или поддержаны "Единой Россией", заявил РИА Новости секретарь генсовета партии Андрей Турчак."Решения (о поддержке кандидатов на постах губернаторов) будут приняты в июне. Но уже сейчас могу вам сказать, что все губернаторы, которые будут избираться в сентябре, будут выдвинуты или поддержаны "Единой Россией", - сказал Турчак в интервью РИА Новости.По его словам, партия всегда настраивается на победу и уделяет одинаковое внимание всем уровням выборов."Выборы – это в целом непростой процесс, поэтому я бы не разделял регионы, в которых 11 сентября они пройдут, на сложные или легкие. Мы всегда настраиваемся на победу, поэтому для нас любой уровень выборов – муниципальные кампании, выборы депутатов городских дум в административных центрах, выборы депутатов заксобраний – каждому уровню выборов мы уделяем одинаковое внимание", - сообщил Турчак.
https://ria.ru/20220510/gubernator-1787797990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, андрей турчак, единая россия
ЕР поддержит всех губернаторов на выборах в сентябре, заявил Турчак
Секретарь генсовета ЕР Турчак: партия поддержит всех губернаторов на выборах в сентябре
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Все губернаторы, которые будут избираться в сентябре, будут выдвинуты или поддержаны "Единой Россией", заявил РИА Новости секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Решения (о поддержке кандидатов на постах губернаторов) будут приняты в июне. Но уже сейчас могу вам сказать, что все губернаторы, которые будут избираться в сентябре, будут выдвинуты или поддержаны "Единой Россией", - сказал Турчак
в интервью РИА Новости.
По его словам, партия всегда настраивается на победу и уделяет одинаковое внимание всем уровням выборов.
"Выборы – это в целом непростой процесс, поэтому я бы не разделял регионы, в которых 11 сентября они пройдут, на сложные или легкие. Мы всегда настраиваемся на победу, поэтому для нас любой уровень выборов – муниципальные кампании, выборы депутатов городских дум в административных центрах, выборы депутатов заксобраний – каждому уровню выборов мы уделяем одинаковое внимание", - сообщил Турчак.