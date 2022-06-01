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ВТБ намерен усилить работу с миноритарными акционерами

ВТБ намерен усилить работу с миноритарными акционерами - РИА Новости, 01.06.2022

ВТБ намерен усилить работу с миноритарными акционерами

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин на очередном заседании Консультационного совета акционеров (КСА) обсудил с членам совета перспективы ВТБ в... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:04

2022-06-01T11:04

2022-06-01T11:04

экономика

сергей гаврилов

втб

россия

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин на очередном заседании Консультационного совета акционеров (КСА) обсудил с членам совета перспективы ВТБ в сложившихся условиях и возможность усиления работы с миноритарными акционерами, сообщает пресс-служба банка."В текущей ситуации фокус внимания всех эмитентов сосредоточился на внутренних инвесторах. У ВТБ сегодня уже более 800 тысяч розничных акционеров – в несколько раз больше, чем на момент создания КСА в 2009 году. Мы активно развиваем льготные программы привилегий для акционеров, активно привлекаем их к развитию банка, получаем от них обратную связь о нашей работе. Мы рассчитываем, что акционеры продолжат активно участвовать в жизни банка, а их число будет расти", - отметил Костин.Член правления, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов отметил, что ВТБ традиционно проводит политику максимального широкого взаимодействия с розничными инвесторами, уникальную для российского рынка."В текущих условиях нам важно иметь поддержку миноритарных акционеров, и мы планируем укреплять наше взаимодействие с ними, используя все имеющие способы, включая онлайн-каналы. Работа КСА также является важным элементом такого взаимодействия, и мы будем продолжать организовывать регулярные встречи КСА с руководством банка для обсуждения насущных проблем и вопросов, работы отдельных направлений бизнеса, программ социальной ответственности и стратегических инициатив", - сказал Пьянов.Кроме того, Костин и представители руководства банка рассказали членам КСА о планах по развитию банка в текущих условиях. "Наша главная задача – защитить интересы клиентов, среди которых много акционеров ВТБ, сохранить нашу клиентскую базу, высокий уровень удобства наших продуктов и сервисов. Пока нам это, мне кажется, удается. Понятно, что мы увидим существенные изменения на рынке, но уверен, что ВТБ продолжит быть одним из лидеров банковского сектора, сможет сохранить и улучшить свои позиции", - подчеркнул Костин."КСА рассчитывает на продолжение партнерских отношений с банком. Сейчас формируется совершенно новая практика корпоративных отношений, происходят масштабные изменения на банковском рынке. В этих условиях мы готовы всячески способствовать созданию в ВТБ лучшей практики взаимодействия с акционерами, защиты их прав и интересов. Будем вносить инициативы и делиться своей экспертизой. Рассчитываем на встречное движение со стороны банка, его реагирование на наши вопросы и предложения. Уверен, что наше сотрудничество будет способствовать развитию ВТБ и росту его рыночной капитализации", - отметил глава КСА Сергей Гаврилов, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20220531/pobeditel-1792021798.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, сергей гаврилов, втб, россия