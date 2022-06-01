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"Россия сегодня" провела круглый стол со странами Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 01.06.2022
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"Россия сегодня" провела круглый стол со странами Юго-Восточной Азии
"Россия сегодня" провела круглый стол со странами Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 01.06.2022
"Россия сегодня" провела круглый стол со странами Юго-Восточной Азии
Медиагруппа "Россия сегодня" провела круглый стол в формате видеомоста на тему "Интеграционные процессы: Россия и АСЕАН" с участием ведущих российских... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T18:07
2022-06-01T18:07
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" провела круглый стол в формате видеомоста на тему "Интеграционные процессы: Россия и АСЕАН" с участием ведущих российских востоковедов-международников и профильных экспертов из Индонезии, Камбоджи, Малайзии, Мьянмы и Филиппин. Мероприятие стало продолжением проекта об интеграционных процессах России с зарубежными межправительственными организациями и региональными объединениями. Проект осуществляется медиагруппой совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Автономной некоммерческой организацией "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".В дискуссии приняли участие руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков, руководитель Центра современных исследований по Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанскому региону Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Оксана Новакова, директор Центра АСЕАН при МГИМО МИД России Екатерина Колдунова, заместитель государственного секретаря Министерства информации Камбоджи Хассам Атх, генеральный директор медиагруппы "Янгон" У Ко Ко, заместитель декана факультета социальных и политических наук Университета Удаяна Ни Маде Рас Аманда Гелгел, президент Института стратегический исследований "ТайНинГа" Найнг Све У, директор Восточного института – Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета Евгений Пустовойт, доцент кафедры международных отношений Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева Александр Окунь, координатор Департамента коммуникаций и медиаисследований Университета Санто-Томас Фелипе Ф. Сальвоза II и старший лектор Азиатско-европейского института Университета Малайя Рахул Мишра. Модератором сессии выступил глава Дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков.Эксперты обсудили современное состояние АСЕАН, роль ассоциации на региональном и глобальном уровнях, а также сотрудничество России и АСЕАН в области информации, науки, образования, дипломатии и обороны."Этот круглый стол действительно простимулировал работу мысли – впечатляющий состав спикеров, которые представили здравый взгляд на современные тренды и возможные варианты действий для укрепления связей России и АСЕАН", – подчеркнул старший лектор Азиатско-европейского института Университета Малайя Рахул Мишра.В рамках данного проекта уже состоялись встречи с экспертами из регионов ШОС, БРИКС и альянса Меркосур. В продолжение цикла круглых столов планируются мероприятия по интеграционным процессам России со странами Африки и исламского мира. Проект ставит своей целью аккумулирование различных точек зрения на текущую проблематику интеграционных процессов и участия в них России, а также многогранный подход к их анализу."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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миа "россия сегодня", риа новости, новости агентства, юго-восточная азия, медиа, медиа - общество
18:07 01.06.2022
 

"Россия сегодня" провела круглый стол со странами Юго-Восточной Азии

© РИА Новости / Владимир ТрефиловУчастники круглого стола в формате видеомоста на тему "Интеграционные процессы: Россия и АСЕАН"
Участники круглого стола в формате видеомоста на тему Интеграционные процессы: Россия и АСЕАН - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" провела круглый стол в формате видеомоста на тему "Интеграционные процессы: Россия и АСЕАН" с участием ведущих российских востоковедов-международников и профильных экспертов из Индонезии, Камбоджи, Малайзии, Мьянмы и Филиппин. Мероприятие стало продолжением проекта об интеграционных процессах России с зарубежными межправительственными организациями и региональными объединениями. Проект осуществляется медиагруппой совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Автономной некоммерческой организацией "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
В дискуссии приняли участие руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков, руководитель Центра современных исследований по Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанскому региону Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Оксана Новакова, директор Центра АСЕАН при МГИМО МИД России Екатерина Колдунова, заместитель государственного секретаря Министерства информации Камбоджи Хассам Атх, генеральный директор медиагруппы "Янгон" У Ко Ко, заместитель декана факультета социальных и политических наук Университета Удаяна Ни Маде Рас Аманда Гелгел, президент Института стратегический исследований "ТайНинГа" Найнг Све У, директор Восточного института – Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета Евгений Пустовойт, доцент кафедры международных отношений Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева Александр Окунь, координатор Департамента коммуникаций и медиаисследований Университета Санто-Томас Фелипе Ф. Сальвоза II и старший лектор Азиатско-европейского института Университета Малайя Рахул Мишра. Модератором сессии выступил глава Дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков.
Видеомост Интеграционные процессы: Россия и БРИКС в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 18:08
В "России сегодня" прошла конференция о сотрудничестве в рамках БРИКС
Эксперты обсудили современное состояние АСЕАН, роль ассоциации на региональном и глобальном уровнях, а также сотрудничество России и АСЕАН в области информации, науки, образования, дипломатии и обороны.
"Я познакомился с различными взглядами и подходами экспертов и ученых к вопросам интеграции АСЕАН и России. Но общая точка соприкосновения состоит в том, что отношения по линии России-АСЕАН необходимо углублять – по этому вопросу согласны все. Такого рода круглые столы должны проводиться на регулярной основе", - отметил генеральный директор медиагруппы "Янгон" У Ко Ко.
"Этот круглый стол действительно простимулировал работу мысли – впечатляющий состав спикеров, которые представили здравый взгляд на современные тренды и возможные варианты действий для укрепления связей России и АСЕАН", – подчеркнул старший лектор Азиатско-европейского института Университета Малайя Рахул Мишра.
"Этот круглый стол содействует взаимному пониманию в области геополитики, геоэкономики, образования, медиа, науки, технологии и обороны между учеными из России и стран АСЕАН", – прокомментировал мероприятие президент Института стратегический исследований "ТайНинГа" Найнг Све У.
В рамках данного проекта уже состоялись встречи с экспертами из регионов ШОС, БРИКС и альянса Меркосур. В продолжение цикла круглых столов планируются мероприятия по интеграционным процессам России со странами Африки и исламского мира. Проект ставит своей целью аккумулирование различных точек зрения на текущую проблематику интеграционных процессов и участия в них России, а также многогранный подход к их анализу.
Россия сегодня провела видеомост о сотрудничестве РФ с Южной Америкой - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 19:13
Россия сегодня провела видеомост о сотрудничестве РФ с Южной Америкой
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
 
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