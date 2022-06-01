https://ria.ru/20220601/vospitanie-1792594309.html

Работа кадетской школы в Татарстане – пример патриотического воспитания

Работа кадетской школы в Татарстане – пример патриотического воспитания - РИА Новости, 02.06.2022

Работа кадетской школы в Татарстане – пример патриотического воспитания

Работа кадетской школы-интерната в Тетюшском районе Татарстана, один из выпускников которой проявил героизм в ходе российской специальной военной операции,... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-01T15:32

2022-06-01T15:32

2022-06-02T12:50

республика татарстан

россия

рустам минниханов

великая отечественная война (1941-1945)

николай патрушев

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КАЗАНЬ, 1 июн - РИА Новости. Работа кадетской школы-интерната в Тетюшском районе Татарстана, один из выпускников которой проявил героизм в ходе российской специальной военной операции, показывает важность патриотического воспитания молодежи, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.В рабочей поездке в Татарстан в среду он посетил Тетюшский район республики, где встретился с учащимися местной кадетской школы-интерната и поздравил ее воспитанников и преподавателей с Днем защиты детей. В школе учатся 145 воспитанников из социально незащищенных слоев общества.По словам Патрушева, российское государство, Татарстан и Тетюшский муниципальный район сделали все необходимое для обучения кадетов.По его словам, традиционные духовно-нравственные ценности, которые защищает российское государство, в полном объеме прививаются кадетам. "Это вам очень поможет в жизни", - отметил Патрушев.Кадеты должны гордиться тем, что их школа носит имя уроженца Тетюшей, прославленного сотрудника органов государственной безопасности, генерал-майора Владимира Хапаева (1925-2009), в советские годы по линии контрразведки руководившего защитой секретов отечественного ракетно-ядерного щита, добавил секретарь Совбеза РФ.Патрушев от имени Совета безопасности подарил школе символический кортик.Татарстан активно поддерживает традиции кадетского движения, отметил выступивший на церемонии глава Татарстана Рустам Минниханов."Мы гордимся вашим учебным заведением. У вас очень хорошие результаты. Мы гордимся тем, что учебный и воспитательный процесс идет в том русле, которое поставил перед нами президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин", - сказал он.Высоким гостям показали, как в школе организован учебно-воспитательный процесс, и рассказали, что один из выпускников школы, уроженец Тетюшей, проявил героизм в ходе российской специальной военной операции на Украине. Он помог отразить нападение разведывательно-диверсионной группы противника на шедшую колонну российской бронетехники. Личный состав вывели без потерь, но сам он был ранен, сейчас находится в госпитале на лечении. Награжден медалью "За отвагу"."Это высокий пример патриотизма, который вашему земляку привили здесь, на его родной земле", - сказал Патрушев, обращаясь к руководству школы.В селе Бакрчи Тетюшского района Патрушев ознакомился c ходом реализации поручений президента РФ о строительстве спортивных комплексов с универсальными спортивными площадками в сельской местности.Как рассказали руководители района и села, в первый же год эксплуатации сельский спортивный комплекс стал местом притяжения местных жителей и показал свою высокую востребованность. В спортивном комплексе села Бакрчи размещен тренажерный зал и зал для занятий борьбой, а на прилегающей территории - универсальная спортивная площадка, включающая в себя отделение для игровых видов спорта (волейбол, футбол, баскетбол) и отделение с кардио- и силовыми тренажерами.Патрушев возложил цветы к мемориалу защитникам Отечества в Бакрчи и посетил сельский музей, где оставил запись в книге почетных гостей. В музее бережно, с гордостью за своих земляков хранится память о трудовой доблести жителей Бакрчи, которые своими руками из поколения в поколение создают и развивают родное село, самоотверженно трудятся на благо Родины, написал Патрушев.

https://ria.ru/20220428/avtoprobeg-1786030378.html

https://ria.ru/20220415/spetsoperatsiya-1783830671.html

https://ria.ru/20220520/stroitelstvo-1789721540.html

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Алёна Пава

россия, рустам минниханов, великая отечественная война (1941-1945), николай патрушев