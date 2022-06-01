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Российский дипломат опоздал на выступление в ООН из-за задержки с визой США - РИА Новости, 01.06.2022
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Российский дипломат опоздал на выступление в ООН из-за задержки с визой США
Российский дипломат опоздал на выступление в ООН из-за задержки с визой США - РИА Новости, 01.06.2022
Российский дипломат опоздал на выступление в ООН из-за задержки с визой США
Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков заявил на заседании комитета СБ ООН, что США задержали ему выдачу визы, из-за чего он выступил с... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T18:58
2022-06-01T20:54
в мире
совет безопасности оон
оон
григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 1 июн — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков заявил на заседании комитета СБ ООН, что США задержали ему выдачу визы, из-за чего он выступил с опозданием.По его словам, стоял вопрос о его персональном решении не посещать мероприятие.Тем не менее, дипломат выразил признательность американским коллегам за то, что они все-таки выдали визу и позволили ему выступить на заседании комитета, хотя и с опозданием.В апреля 2004 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1540, в которой подтверждено, что распространение ядерного, химического и биологического оружия, а также средств его доставки представляет угрозу для международного мира и безопасности. В соответствии с этой резолюцией все государства обязаны воздерживаться от оказания поддержки негосударственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки.
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в мире, совет безопасности оон, оон, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:58 01.06.2022 (обновлено: 20:54 01.06.2022)
 
Российский дипломат опоздал на выступление в ООН из-за задержки с визой США

США задержали выдачу визы дипломату Машкову, из-за чего он выступил в ООН с опозданием

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 июн — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков заявил на заседании комитета СБ ООН, что США задержали ему выдачу визы, из-за чего он выступил с опозданием.

"Не надо меня ограничивать пятью минутами. Я летел сюда 10 тысяч километров не для того, чтобы сказать два слова. В противном случае лучше вообще не приезжать", — сказал он, выступая на заседании комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией СБ ООН 1540 и занимающегося обзором ее исполнения.

По его словам, стоял вопрос о его персональном решении не посещать мероприятие.
Тем не менее, дипломат выразил признательность американским коллегам за то, что они все-таки выдали визу и позволили ему выступить на заседании комитета, хотя и с опозданием.
В апреля 2004 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1540, в которой подтверждено, что распространение ядерного, химического и биологического оружия, а также средств его доставки представляет угрозу для международного мира и безопасности. В соответствии с этой резолюцией все государства обязаны воздерживаться от оказания поддержки негосударственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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ООН отреагировала на невыдачу виз США российским дипломатам
 
В миреСовет Безопасности ООНООНГригорий Машков (Посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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