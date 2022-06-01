https://ria.ru/20220601/viza-1792452853.html

Российский дипломат опоздал на выступление в ООН из-за задержки с визой США

Российский дипломат опоздал на выступление в ООН из-за задержки с визой США - РИА Новости, 01.06.2022

Российский дипломат опоздал на выступление в ООН из-за задержки с визой США

Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков заявил на заседании комитета СБ ООН, что США задержали ему выдачу визы, из-за чего он выступил с... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T18:58

2022-06-01T18:58

2022-06-01T20:54

в мире

совет безопасности оон

оон

григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 1 июн — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков заявил на заседании комитета СБ ООН, что США задержали ему выдачу визы, из-за чего он выступил с опозданием.По его словам, стоял вопрос о его персональном решении не посещать мероприятие.Тем не менее, дипломат выразил признательность американским коллегам за то, что они все-таки выдали визу и позволили ему выступить на заседании комитета, хотя и с опозданием.В апреля 2004 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1540, в которой подтверждено, что распространение ядерного, химического и биологического оружия, а также средств его доставки представляет угрозу для международного мира и безопасности. В соответствии с этой резолюцией все государства обязаны воздерживаться от оказания поддержки негосударственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки.

https://ria.ru/20220504/oon-1786874439.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, совет безопасности оон, оон, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)