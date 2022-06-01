https://ria.ru/20220601/vinovnye-1792312765.html

В ДНР установили виновных в обстрелах Донецка в понедельник

В ДНР установили виновных в обстрелах Донецка в понедельник - РИА Новости, 01.06.2022

В ДНР установили виновных в обстрелах Донецка в понедельник

Генеральная прокуратура Донецкой народной республики установила виновных в обстрелах Ворошиловского и Буденновского районов Донецка, в результате которых... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:47

2022-06-01T12:47

2022-06-01T12:55

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура Донецкой народной республики установила виновных в обстрелах Ворошиловского и Буденновского районов Донецка, в результате которых погибли шестеро и пострадали 19 мирных жителей."Следствием установлено, что 30.05.2022 военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ по приказу командира Кураша Е.Ю. произвели обстрелы из артиллерийского вооружения территории Ворошиловского и Буденновского районов города Донецка", - сообщается в Telegram-канале генпрокуратуры ДНР.Отмечается, что в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района погибли пять человек, еще 18 получили ранения, а во время обстрела Буденновского района погибла девочка 2008 года рождения и еще один ребенок получил ранения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика