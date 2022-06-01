https://ria.ru/20220601/versiya-1792350029.html

Группа ЦРТ представила новую версию продукта Voice2Med для медучреждений

Группа ЦРТ представила новую версию продукта Voice2Med для медучреждений - РИА Новости, 01.06.2022

Группа ЦРТ представила новую версию продукта Voice2Med для медучреждений

Группа компаний ЦРТ выпустила новую версию продукта Voice2Med, который позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T14:10

2022-06-01T14:10

2022-06-01T14:27

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Группа компаний ЦРТ выпустила новую версию продукта Voice2Med, который позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст на основе искусственного интеллекта, говорится в сообщении компании.При пользовании Voice2Med врач во время осмотра с помощью специального микрофона надиктовывает информацию, которая расшифровывается и переносится в открытый протокол медицинской информационной системы. Предусмотрена возможность подключения тематических языковых моделей для различных врачебных специализаций.Впервые демонстрация новой версии продукта состоялась на конференции ЦИПР-2022 в Нижнем Новгороде.Voice2Med может устанавливаться в закрытом контуре заказчика, обеспечивая безопасность медицинских и персональных данных. Для упрощения процесса внедрения разработаны коробочные решения для поликлиник и больниц.Первое масштабное внедрение стационарной версии Voice2Med было реализовано в Москве, что стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, разработанной столичным комплексом социального развития и департаментом информационных технологий."Продукт уже успешно применяется врачами лучевой диагностики: работает в 80 медицинских учреждениях Москвы. Центр диагностики и телемедицины зафиксировал в медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы сокращение на 22% времени на подготовку медицинских протоколов. Рентгенологи Москвы заполнили уже более 100 тысяч медпротоколов с помощью голоса", - отметили в компании.Также решение применяется в Мордовии, Удмуртии, Мурманске, Кемеровской, Иркутской областях – всего в 65 регионах страны.

https://ria.ru/20220127/biometriya-1769688597.html

https://ria.ru/20210422/premiya-1729500851.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новости компаний - экономика, технологии, центр речевых технологий (црт), общество