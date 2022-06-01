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В СФ назвали сообщения о приостановке участия России в ОПЕК+ вбросами - РИА Новости, 01.06.2022
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В СФ назвали сообщения о приостановке участия России в ОПЕК+ вбросами
В СФ назвали сообщения о приостановке участия России в ОПЕК+ вбросами - РИА Новости, 01.06.2022
В СФ назвали сообщения о приостановке участия России в ОПЕК+ вбросами
Сообщения о якобы приостановке участия России в ОПЕК+ являются информационными вбросами, среди стран, входящих в сделку достаточно государств, которые не... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:39
2022-06-01T16:39
экономика
цены на нефть
россия
евросоюз
в мире
опек+
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Сообщения о якобы приостановке участия России в ОПЕК+ являются информационными вбросами, среди стран, входящих в сделку достаточно государств, которые не поддерживают санкционную политику против РФ и вряд ли проголосуют за существенные изменения по добыче нефти, считает замглавы комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев.Газета Wall Street Journal ранее сообщила со ссылкой на делегатов в ОПЕК, что ряд членов организации изучают возможность приостановки участия РФ в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций."Думаю, не стоит ожидать последствий от вбросов информации, что кто-то что-то кулуарно и тем более анонимно обсуждает. После таких заявлений от лица анонимов действий не последует ещё и потому, что среди 10 стран, входящих на сегодняшний день в ОПЕК+, достаточно государств, которые не поддерживают санкционную политику против России и вряд ли проголосуют за какие-то существенные изменения по добыче нефти", - сказал сенатор РИА Новости.По его словам, все эти якобы кулуарные обсуждения говорят лишь о том, что кто-то "хочет выдать желаемое за действительное"."Между словами "обсуждать" и "делать" существует большая разница. Арабский мир нужно оценивать только по делам, а поступки арабских стран говорят как раз о поддержке российского курса", - отметил он.Кроме того, даже если Россия и сократит добычу - это "будут не те объемы, которые могут изменить ситуацию на рынке в целом", полагает Васильев.Политик также обратил внимание, что уже сегодня нет единства в ЕС по вопросу введения эмбарго на российскую нефть."И хотя лидеры европейских стран пытаются заставить ряд государств-коллег по Евросоюзу подготовиться к такому решению, эта "подготовка", как считают многие эксперты, займет существенно больше времени, чем планируют в ЕС. А это в свою очередь дает дополнительный существенный плюс российским нефтяникам, которые могут за это время перенаправить добываемую нефть по другим каналам", - сказал Васильев.Законодатель отметил, что сейчас ситуация в мире стремительно меняется и достаточно трудно прогнозировать, как будет развиваться рынок нефти в среднесрочной перспективе, поэтому "следует исходить только из краткосрочных прогнозов, которые пока сказываются на России достаточно нейтрально".
https://ria.ru/20220531/opek-1792209423.html
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экономика, цены на нефть, россия, евросоюз, в мире, опек+
16:39 01.06.2022
 
В СФ назвали сообщения о приостановке участия России в ОПЕК+ вбросами

Сенатор Васильев: сообщения о якобы приостановке участия России в ОПЕК+ являются вбросами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ОПЕК в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Сообщения о якобы приостановке участия России в ОПЕК+ являются информационными вбросами, среди стран, входящих в сделку достаточно государств, которые не поддерживают санкционную политику против РФ и вряд ли проголосуют за существенные изменения по добыче нефти, считает замглавы комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев.
Газета Wall Street Journal ранее сообщила со ссылкой на делегатов в ОПЕК, что ряд членов организации изучают возможность приостановки участия РФ в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций.
"Думаю, не стоит ожидать последствий от вбросов информации, что кто-то что-то кулуарно и тем более анонимно обсуждает. После таких заявлений от лица анонимов действий не последует ещё и потому, что среди 10 стран, входящих на сегодняшний день в ОПЕК+, достаточно государств, которые не поддерживают санкционную политику против России и вряд ли проголосуют за какие-то существенные изменения по добыче нефти", - сказал сенатор РИА Новости.
По его словам, все эти якобы кулуарные обсуждения говорят лишь о том, что кто-то "хочет выдать желаемое за действительное".
"Между словами "обсуждать" и "делать" существует большая разница. Арабский мир нужно оценивать только по делам, а поступки арабских стран говорят как раз о поддержке российского курса", - отметил он.
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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СМИ: в ОПЕК изучают идею остановки участия России в сделке по добыче нефти
Кроме того, даже если Россия и сократит добычу - это "будут не те объемы, которые могут изменить ситуацию на рынке в целом", полагает Васильев.
Политик также обратил внимание, что уже сегодня нет единства в ЕС по вопросу введения эмбарго на российскую нефть.
"И хотя лидеры европейских стран пытаются заставить ряд государств-коллег по Евросоюзу подготовиться к такому решению, эта "подготовка", как считают многие эксперты, займет существенно больше времени, чем планируют в ЕС. А это в свою очередь дает дополнительный существенный плюс российским нефтяникам, которые могут за это время перенаправить добываемую нефть по другим каналам", - сказал Васильев.
Законодатель отметил, что сейчас ситуация в мире стремительно меняется и достаточно трудно прогнозировать, как будет развиваться рынок нефти в среднесрочной перспективе, поэтому "следует исходить только из краткосрочных прогнозов, которые пока сказываются на России достаточно нейтрально".
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