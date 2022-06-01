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Назван момент, когда россиянам разрешат свободно покупать валюту - РИА Новости, 01.06.2022
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Назван момент, когда россиянам разрешат свободно покупать валюту
Назван момент, когда россиянам разрешат свободно покупать валюту - РИА Новости, 01.06.2022
Назван момент, когда россиянам разрешат свободно покупать валюту
Отказ от ограничений на покупку наличной валюты до 9 сентября маловероятен — в Россию ее по-прежнему не завозят, долларов и евро в банках почти нет, рассказал... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T03:18
2022-06-01T03:18
экономика
валюта
россия
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Отказ от ограничений на покупку наличной валюты до 9 сентября маловероятен — в Россию ее по-прежнему не завозят, долларов и евро в банках почти нет, рассказал агентству “Прайм” сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.По его словам, отмена ограничений, вероятно, приведет к массовой скупке наличной валюты. Поэтому Банк России предпочтет другие способы укрепления рубля, в частности, снижение требований по продаже валюты экспортерами и увеличение лимитов для перевода денег за рубеж.
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экономика, валюта, россия
03:18 01.06.2022
 
Назван момент, когда россиянам разрешат свободно покупать валюту

Эксперт Переславский назвал маловероятной отмену ограничений на свободную покупку валюты

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина заходит в пункт обмена валют
Мужчина заходит в пункт обмена валют - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина заходит в пункт обмена валют. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Отказ от ограничений на покупку наличной валюты до 9 сентября маловероятен — в Россию ее по-прежнему не завозят, долларов и евро в банках почти нет, рассказал агентству “Прайм” сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
По его словам, отмена ограничений, вероятно, приведет к массовой скупке наличной валюты. Поэтому Банк России предпочтет другие способы укрепления рубля, в частности, снижение требований по продаже валюты экспортерами и увеличение лимитов для перевода денег за рубеж.
“Всеми этими способами регулятор пытается решить проблему чрезмерного укрепления рубля, попутно применяя снижение ключевой ставки – она уже упала до 11% годовых и будет снижаться и дальше, судя по риторике ЦБ”, - напомнил экономист.
 
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