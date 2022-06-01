https://ria.ru/20220601/valyuta-1792227044.html

Назван момент, когда россиянам разрешат свободно покупать валюту

Назван момент, когда россиянам разрешат свободно покупать валюту - РИА Новости, 01.06.2022

Назван момент, когда россиянам разрешат свободно покупать валюту

Отказ от ограничений на покупку наличной валюты до 9 сентября маловероятен — в Россию ее по-прежнему не завозят, долларов и евро в банках почти нет, рассказал... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T03:18

2022-06-01T03:18

2022-06-01T03:18

экономика

валюта

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789754190_0:271:3045:1984_1920x0_80_0_0_9fabd9c24f9ca166cb76d87ab6f79d19.jpg

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Отказ от ограничений на покупку наличной валюты до 9 сентября маловероятен — в Россию ее по-прежнему не завозят, долларов и евро в банках почти нет, рассказал агентству “Прайм” сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.По его словам, отмена ограничений, вероятно, приведет к массовой скупке наличной валюты. Поэтому Банк России предпочтет другие способы укрепления рубля, в частности, снижение требований по продаже валюты экспортерами и увеличение лимитов для перевода денег за рубеж.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, валюта, россия