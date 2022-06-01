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Назван момент, когда россиянам разрешат свободно покупать валюту
Назван момент, когда россиянам разрешат свободно покупать валюту - РИА Новости, 01.06.2022
Назван момент, когда россиянам разрешат свободно покупать валюту
Отказ от ограничений на покупку наличной валюты до 9 сентября маловероятен — в Россию ее по-прежнему не завозят, долларов и евро в банках почти нет, рассказал... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T03:18
2022-06-01T03:18
2022-06-01T03:18
экономика
валюта
россия
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Отказ от ограничений на покупку наличной валюты до 9 сентября маловероятен — в Россию ее по-прежнему не завозят, долларов и евро в банках почти нет, рассказал агентству “Прайм” сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.По его словам, отмена ограничений, вероятно, приведет к массовой скупке наличной валюты. Поэтому Банк России предпочтет другие способы укрепления рубля, в частности, снижение требований по продаже валюты экспортерами и увеличение лимитов для перевода денег за рубеж.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, валюта, россия
Назван момент, когда россиянам разрешат свободно покупать валюту
Эксперт Переславский назвал маловероятной отмену ограничений на свободную покупку валюты