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Россия предложила КНДР поставки своих вакцин против COVID-19 - РИА Новости, 01.06.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220601/vaktsiny-1792238735.html
Россия предложила КНДР поставки своих вакцин против COVID-19
Россия предложила КНДР поставки своих вакцин против COVID-19 - РИА Новости, 01.06.2022
Россия предложила КНДР поставки своих вакцин против COVID-19
Россия предложила Северной Корее поставки своих вакцин против COVID-19, лекарств и тест-систем, а также командировать своих специалистов, но реакции пока нет,... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T07:44
2022-06-01T07:44
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
россия
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия предложила Северной Корее поставки своих вакцин против COVID-19, лекарств и тест-систем, а также командировать своих специалистов, но реакции пока нет, заявили РИА Новости в посольстве РФ в КНДР.Ранее сообщалось, что Северная Корея из-за появления в стране случаев коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда".В диппредставительстве добавили, что реакции на предложение пока нет. "Если наша инициатива их все же заинтересует, постараемся сделать эту работу оперативно и на подобающем уровне", - отметили в посольстве.
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коронавирус covid-19, в мире, россия, кндр (северная корея)
07:44 01.06.2022
 
Россия предложила КНДР поставки своих вакцин против COVID-19

Россия предложила Северной Корее поставки вакцин против COVID-19, лекарств и тест-систем

© AP Photo / Jon Chol JinДезинфекция магазина в Пхеньяне
Дезинфекция магазина в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Jon Chol Jin
Дезинфекция магазина в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия предложила Северной Корее поставки своих вакцин против COVID-19, лекарств и тест-систем, а также командировать своих специалистов, но реакции пока нет, заявили РИА Новости в посольстве РФ в КНДР.
Ранее сообщалось, что Северная Корея из-за появления в стране случаев коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда".
"Хотя корейские власти по поводу содействия в преодолении эпидемии коронавируса к российской стороне не обращались, мы по своей инициативе предложили коллегам поставить сюда вакцины, лекарства и тест-системы, командировать специалистов", - сообщили в посольстве.
В диппредставительстве добавили, что реакции на предложение пока нет. "Если наша инициатива их все же заинтересует, постараемся сделать эту работу оперативно и на подобающем уровне", - отметили в посольстве.
Пост дезинфиции перед входом в среднюю школу в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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