https://ria.ru/20220601/vaktsiny-1792238735.html

Россия предложила КНДР поставки своих вакцин против COVID-19

Россия предложила КНДР поставки своих вакцин против COVID-19 - РИА Новости, 01.06.2022

Россия предложила КНДР поставки своих вакцин против COVID-19

Россия предложила Северной Корее поставки своих вакцин против COVID-19, лекарств и тест-систем, а также командировать своих специалистов, но реакции пока нет,... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T07:44

2022-06-01T07:44

2022-06-01T07:44

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

в мире

россия

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия предложила Северной Корее поставки своих вакцин против COVID-19, лекарств и тест-систем, а также командировать своих специалистов, но реакции пока нет, заявили РИА Новости в посольстве РФ в КНДР.Ранее сообщалось, что Северная Корея из-за появления в стране случаев коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда".В диппредставительстве добавили, что реакции на предложение пока нет. "Если наша инициатива их все же заинтересует, постараемся сделать эту работу оперативно и на подобающем уровне", - отметили в посольстве.

https://ria.ru/20220531/kndr-1791910690.html

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кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

коронавирус covid-19, в мире, россия, кндр (северная корея)