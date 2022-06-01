https://ria.ru/20220601/vaktsiny-1792238735.html
Россия предложила КНДР поставки своих вакцин против COVID-19
Россия предложила КНДР поставки своих вакцин против COVID-19 - РИА Новости, 01.06.2022
Россия предложила КНДР поставки своих вакцин против COVID-19
Россия предложила Северной Корее поставки своих вакцин против COVID-19, лекарств и тест-систем, а также командировать своих специалистов, но реакции пока нет,... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T07:44
2022-06-01T07:44
2022-06-01T07:44
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия предложила Северной Корее поставки своих вакцин против COVID-19, лекарств и тест-систем, а также командировать своих специалистов, но реакции пока нет, заявили РИА Новости в посольстве РФ в КНДР.Ранее сообщалось, что Северная Корея из-за появления в стране случаев коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда".В диппредставительстве добавили, что реакции на предложение пока нет. "Если наша инициатива их все же заинтересует, постараемся сделать эту работу оперативно и на подобающем уровне", - отметили в посольстве.
https://ria.ru/20220531/kndr-1791910690.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, в мире, россия, кндр (северная корея)
Россия предложила КНДР поставки своих вакцин против COVID-19
Россия предложила Северной Корее поставки вакцин против COVID-19, лекарств и тест-систем
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия предложила Северной Корее поставки своих вакцин против COVID-19, лекарств и тест-систем, а также командировать своих специалистов, но реакции пока нет, заявили РИА Новости в посольстве РФ в КНДР.
Ранее сообщалось, что Северная Корея из-за появления в стране случаев коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда".
"Хотя корейские власти по поводу содействия в преодолении эпидемии коронавируса к российской стороне не обращались, мы по своей инициативе предложили коллегам поставить сюда вакцины, лекарства и тест-системы, командировать специалистов", - сообщили в посольстве.
В диппредставительстве добавили, что реакции на предложение пока нет. "Если наша инициатива их все же заинтересует, постараемся сделать эту работу оперативно и на подобающем уровне", - отметили в посольстве.