https://ria.ru/20220601/uragan-1792234161.html
Российские "Ураганы" уничтожили замаскированную технику ВСУ
Российские "Ураганы" уничтожили замаскированную технику ВСУ - РИА Новости, 01.06.2022
Российские "Ураганы" уничтожили замаскированную технику ВСУ
Российские реактивные системы залпового огня "Ураган" по целеуказанию от беспилотника "Орлан" уничтожили замаскированную технику украинских войск, сообщили в... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T05:06
2022-06-01T05:06
2022-06-01T14:08
специальная военная операция на украине
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россия
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские реактивные системы залпового огня "Ураган" по целеуказанию от беспилотника "Орлан" уничтожили замаскированную технику украинских войск, сообщили в Минобороны.Ведомство опубликовало видео, в котором показан запуск "Орлана" с механической катапульты, развертывание и подготовка "Ураганов" к стрельбе, залп РСЗО. Далее следуют кадры, снятые с борта барражирующего над целью беспилотника, на которых видно попадание реактивных снарядов по украинским позициям.Как отметили в Минобороны, батарея 220-миллиметровых реактивных систем залпового огня получила от операторов БПЛА "Орлан-10" координаты разведанных укрепленных позиций ВСУ.В результате уничтожены бронетехника, живая сила и средства огневого поражения украинских подразделений. После выполнения задачи расчеты сменили огневую позицию и перезарядили "Ураганы".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220601/spetsoperatsiya-1792286258.html
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Работа "Ураганов" по замаскированной украинской технике
Работа "Ураганов" по замаскированной украинской технике и опорному пункту, найти которые помог беспилотник "Орлан".
2022-06-01T05:06
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в мире, украина, россия
05:06 01.06.2022 (обновлено: 14:08 01.06.2022)
Российские "Ураганы" уничтожили замаскированную технику ВСУ
Минобороны России сообщило об уничтожении РСЗО "Ураган" замаскированной техники ВСУ
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские реактивные системы залпового огня "Ураган" по целеуказанию от беспилотника "Орлан" уничтожили замаскированную технику украинских войск, сообщили в Минобороны.
Ведомство опубликовало видео, в котором показан запуск "Орлана" с механической катапульты, развертывание и подготовка "Ураганов" к стрельбе, залп РСЗО. Далее следуют кадры, снятые с борта барражирующего над целью беспилотника, на которых видно попадание реактивных снарядов по украинским позициям.
Как отметили в Минобороны, батарея 220-миллиметровых реактивных систем залпового огня получила от операторов БПЛА "Орлан-10" координаты разведанных укрепленных позиций ВСУ
.
"После получения целей батарея выдвинулась на огневую позицию и нанесла удар по разведанным беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10" замаскированной бронетехнике и опорному пункту противника", — рассказали в военном ведомстве.
В результате уничтожены бронетехника, живая сила и средства огневого поражения украинских подразделений. После выполнения задачи расчеты сменили огневую позицию и перезарядили "Ураганы".
Россия
с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.