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Депутат от партии Порошенко заявил, что Украина движется к диктатуре - РИА Новости, 01.06.2022
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Депутат от партии Порошенко заявил, что Украина движется к диктатуре
Депутат от партии Порошенко заявил, что Украина движется к диктатуре - РИА Новости, 01.06.2022
Депутат от партии Порошенко заявил, что Украина движется к диктатуре
Украина постепенно движется к диктаторской форме правления, предоставление депутатам права дистанционного голосования сделает парламент страны "карманным",... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T18:34
2022-06-01T18:35
в мире
украина
верховная рада украины
европейская солидарность
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украина постепенно движется к диктаторской форме правления, предоставление депутатам права дистанционного голосования сделает парламент страны "карманным", заявил депутат от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Олег Синютка."К сожалению, мы постепенно движемся к диктаторской форме правления на Украине. И карманный парламент необходим в этой ситуации. Потому что очень важно, чтобы власти сегодня имели возможность манипулировать теми или иными решениями", - заявил депутат в среду в эфире телеканала "Еспресо". По его мнению, дистанционное голосование в Верховной раде – это нарушение конституции Украины, где четко указано, что заседание парламента должно проходить на улице Грушевского в Киеве, а депутаты должны лично осуществлять голосование."В любом случае, это опасность для страны. Это даже не желание монополизировать парламент", - добавил Синютка.
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в мире, украина, верховная рада украины, европейская солидарность
18:34 01.06.2022 (обновлено: 18:35 01.06.2022)
 
Депутат от партии Порошенко заявил, что Украина движется к диктатуре

Депутат от "Европейской солидарности" Синютка: Украина постепенно движется к диктатуре

© Львівська обласна державна адміністрація Депутат Верховной рады Олег Синютка
Депутат Верховной рады Олег Синютка
© Львівська обласна державна адміністрація
Депутат Верховной рады Олег Синютка . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украина постепенно движется к диктаторской форме правления, предоставление депутатам права дистанционного голосования сделает парламент страны "карманным", заявил депутат от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Олег Синютка.
"К сожалению, мы постепенно движемся к диктаторской форме правления на Украине. И карманный парламент необходим в этой ситуации. Потому что очень важно, чтобы власти сегодня имели возможность манипулировать теми или иными решениями", - заявил депутат в среду в эфире телеканала "Еспресо". По его мнению, дистанционное голосование в Верховной раде – это нарушение конституции Украины, где четко указано, что заседание парламента должно проходить на улице Грушевского в Киеве, а депутаты должны лично осуществлять голосование.
"В любом случае, это опасность для страны. Это даже не желание монополизировать парламент", - добавил Синютка.
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