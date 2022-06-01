https://ria.ru/20220601/ukraina-1792447559.html

Депутат от партии Порошенко заявил, что Украина движется к диктатуре

Депутат от партии Порошенко заявил, что Украина движется к диктатуре - РИА Новости, 01.06.2022

Депутат от партии Порошенко заявил, что Украина движется к диктатуре

Украина постепенно движется к диктаторской форме правления, предоставление депутатам права дистанционного голосования сделает парламент страны "карманным",... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T18:34

2022-06-01T18:34

2022-06-01T18:35

в мире

украина

верховная рада украины

европейская солидарность

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украина постепенно движется к диктаторской форме правления, предоставление депутатам права дистанционного голосования сделает парламент страны "карманным", заявил депутат от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Олег Синютка."К сожалению, мы постепенно движемся к диктаторской форме правления на Украине. И карманный парламент необходим в этой ситуации. Потому что очень важно, чтобы власти сегодня имели возможность манипулировать теми или иными решениями", - заявил депутат в среду в эфире телеканала "Еспресо". По его мнению, дистанционное голосование в Верховной раде – это нарушение конституции Украины, где четко указано, что заседание парламента должно проходить на улице Грушевского в Киеве, а депутаты должны лично осуществлять голосование."В любом случае, это опасность для страны. Это даже не желание монополизировать парламент", - добавил Синютка.

https://ria.ru/20220519/rada-1789553005.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, европейская солидарность