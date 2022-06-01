Рейтинг@Mail.ru
Картаполов: большинство украинцев начинает понимать, что живет неправильно - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/ukraina-1792429915.html
Картаполов: большинство украинцев начинает понимать, что живет неправильно
Картаполов: большинство украинцев начинает понимать, что живет неправильно - РИА Новости, 01.06.2022
Картаполов: большинство украинцев начинает понимать, что живет неправильно
Осознание неправильности своей жизни сейчас постепенно приходит большей части украинского народа, но через войну и гибель родных и близких, при этом... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:48
2022-06-01T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
госдума рф
андрей картаполов
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129835/34/1298353482_0:165:2200:1403_1920x0_80_0_0_2b815e8188b71b0a4e2d60e753c1d692.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Осознание неправильности своей жизни сейчас постепенно приходит большей части украинского народа, но через войну и гибель родных и близких, при этом ответственность за это лежит на власти, за которую украинцы сами голосовали, считает председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Сейчас мало-помалу осознание неправильности и неправедности своей жизни приходит к большей части украинского народа. Плохо, что оно приходит через кровь, гибель родных и близких, но это вина их собственной власти, за которую они голосовали. Они же выбирали (Владимира) Зеленского, перед этим (Петра) Порошенко. И тот, и другой не принесли мир в Украину, они принесли только войну, в которой гибнет цвет украинского народа - не цвет "нации западенской", а именно цвет украинского народа, а это жители Восточных и Центральных областей Украины", - сказал Картаполов.Депутат при этом отметил, что украинский народ может "развиваться" только в составе РФ или в непосредственном союзе с ней. "Только Россия может обеспечить безопасность Украины - никакая НАТО, никакой ЕС. И те, и другие, особенно США, используют Украину как половую тряпку", - подчеркнул он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/ssha-1783157454.html
https://ria.ru/20220521/zelenskiy-1789803691.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129835/34/1298353482_55:0:2146:1568_1920x0_80_0_0_255ac71770c29b05bc63e584b7cd2586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, госдума рф, андрей картаполов, ситуация в днр и лнр
17:48 01.06.2022
 
Картаполов: большинство украинцев начинает понимать, что живет неправильно

Картаполов: осознание неправильности жизни сейчас приходит большей части украинцев

© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкАндрей Картаполов
Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Перейти в фотобанк
Андрей Картаполов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Осознание неправильности своей жизни сейчас постепенно приходит большей части украинского народа, но через войну и гибель родных и близких, при этом ответственность за это лежит на власти, за которую украинцы сами голосовали, считает председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Сейчас мало-помалу осознание неправильности и неправедности своей жизни приходит к большей части украинского народа. Плохо, что оно приходит через кровь, гибель родных и близких, но это вина их собственной власти, за которую они голосовали. Они же выбирали (Владимира) Зеленского, перед этим (Петра) Порошенко. И тот, и другой не принесли мир в Украину, они принесли только войну, в которой гибнет цвет украинского народа - не цвет "нации западенской", а именно цвет украинского народа, а это жители Восточных и Центральных областей Украины", - сказал Картаполов.
Президент России Владимир Путин выступает перед работниками космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 16:48Специальная военная операция на Украине
США готовы воевать до последнего украинца, заявил Путин
Депутат при этом отметил, что украинский народ может "развиваться" только в составе РФ или в непосредственном союзе с ней. "Только Россия может обеспечить безопасность Украины - никакая НАТО, никакой ЕС. И те, и другие, особенно США, используют Украину как половую тряпку", - подчеркнул он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 3 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 08:00
Взлет и падение Зеленского. Итоги трехлетнего правления
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГосдума РФАндрей КартаполовСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала