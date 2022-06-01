https://ria.ru/20220601/ukraina-1792429915.html

Картаполов: большинство украинцев начинает понимать, что живет неправильно

Картаполов: большинство украинцев начинает понимать, что живет неправильно - РИА Новости, 01.06.2022

Картаполов: большинство украинцев начинает понимать, что живет неправильно

Осознание неправильности своей жизни сейчас постепенно приходит большей части украинского народа, но через войну и гибель родных и близких, при этом... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:48

2022-06-01T17:48

2022-06-01T17:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

госдума рф

андрей картаполов

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Осознание неправильности своей жизни сейчас постепенно приходит большей части украинского народа, но через войну и гибель родных и близких, при этом ответственность за это лежит на власти, за которую украинцы сами голосовали, считает председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Сейчас мало-помалу осознание неправильности и неправедности своей жизни приходит к большей части украинского народа. Плохо, что оно приходит через кровь, гибель родных и близких, но это вина их собственной власти, за которую они голосовали. Они же выбирали (Владимира) Зеленского, перед этим (Петра) Порошенко. И тот, и другой не принесли мир в Украину, они принесли только войну, в которой гибнет цвет украинского народа - не цвет "нации западенской", а именно цвет украинского народа, а это жители Восточных и Центральных областей Украины", - сказал Картаполов.Депутат при этом отметил, что украинский народ может "развиваться" только в составе РФ или в непосредственном союзе с ней. "Только Россия может обеспечить безопасность Украины - никакая НАТО, никакой ЕС. И те, и другие, особенно США, используют Украину как половую тряпку", - подчеркнул он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/ssha-1783157454.html

https://ria.ru/20220521/zelenskiy-1789803691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, госдума рф, андрей картаполов, ситуация в днр и лнр