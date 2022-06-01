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Лавров назвал требования Киева о поставках РСЗО провокацией
Лавров назвал требования Киева о поставках РСЗО провокацией - РИА Новости, 01.06.2022
Лавров назвал требования Киева о поставках РСЗО провокацией
Требования Киева к Западу о поставках РСЗО переходят все рамки и приличия, это прямая провокация, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:37
2022-06-01T16:37
2022-06-01T17:33
в мире
саудовская аравия
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ЭР-РИЯД, 1 июн - РИА Новости. Требования Киева к Западу о поставках РСЗО переходят все рамки и приличия, это прямая провокация, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."То, чего требует, причем безапелляционно, по-хозяйски... киевский режим от своих западных покровителей. Во-первых, это переходит все рамки приличия и дипломатического общения, а во-вторых, это является прямой провокацией, чтобы вовлечь Запад в военные действия". - сказал журналистам Лавров по итогам визита в Саудовскую Аравию.
https://ria.ru/20220601/rszo-1792338871.html
саудовская аравия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, саудовская аравия
16:37 01.06.2022 (обновлено: 17:33 01.06.2022)
Лавров назвал требования Киева о поставках РСЗО провокацией
Глава МИД Лавров заявил, что требования Киева о поставках РСЗО переходят все рамки