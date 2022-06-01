https://ria.ru/20220601/ukraina-1792404045.html

Лавров назвал требования Киева о поставках РСЗО провокацией

Лавров назвал требования Киева о поставках РСЗО провокацией - РИА Новости, 01.06.2022

Лавров назвал требования Киева о поставках РСЗО провокацией

Требования Киева к Западу о поставках РСЗО переходят все рамки и приличия, это прямая провокация, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:37

2022-06-01T16:37

2022-06-01T17:33

в мире

саудовская аравия

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ЭР-РИЯД, 1 июн - РИА Новости. Требования Киева к Западу о поставках РСЗО переходят все рамки и приличия, это прямая провокация, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."То, чего требует, причем безапелляционно, по-хозяйски... киевский режим от своих западных покровителей. Во-первых, это переходит все рамки приличия и дипломатического общения, а во-вторых, это является прямой провокацией, чтобы вовлечь Запад в военные действия". - сказал журналистам Лавров по итогам визита в Саудовскую Аравию.

https://ria.ru/20220601/rszo-1792338871.html

саудовская аравия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, саудовская аравия