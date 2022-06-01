Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал требования Киева о поставках РСЗО провокацией - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220601/ukraina-1792404045.html
Лавров назвал требования Киева о поставках РСЗО провокацией
Лавров назвал требования Киева о поставках РСЗО провокацией - РИА Новости, 01.06.2022
Лавров назвал требования Киева о поставках РСЗО провокацией
Требования Киева к Западу о поставках РСЗО переходят все рамки и приличия, это прямая провокация, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:37
2022-06-01T17:33
в мире
саудовская аравия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360527_0:0:1949:1097_1920x0_80_0_0_4d9fb3830a6151cf9a338b8d62eaa75e.jpg
ЭР-РИЯД, 1 июн - РИА Новости. Требования Киева к Западу о поставках РСЗО переходят все рамки и приличия, это прямая провокация, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."То, чего требует, причем безапелляционно, по-хозяйски... киевский режим от своих западных покровителей. Во-первых, это переходит все рамки приличия и дипломатического общения, а во-вторых, это является прямой провокацией, чтобы вовлечь Запад в военные действия". - сказал журналистам Лавров по итогам визита в Саудовскую Аравию.
https://ria.ru/20220601/rszo-1792338871.html
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360527_44:0:1776:1299_1920x0_80_0_0_852fe73736b9337fed6097051b8d273a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия
16:37 01.06.2022 (обновлено: 17:33 01.06.2022)
 
Лавров назвал требования Киева о поставках РСЗО провокацией

Глава МИД Лавров заявил, что требования Киева о поставках РСЗО переходят все рамки

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭР-РИЯД, 1 июн - РИА Новости. Требования Киева к Западу о поставках РСЗО переходят все рамки и приличия, это прямая провокация, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, чего требует, причем безапелляционно, по-хозяйски... киевский режим от своих западных покровителей. Во-первых, это переходит все рамки приличия и дипломатического общения, а во-вторых, это является прямой провокацией, чтобы вовлечь Запад в военные действия". - сказал журналистам Лавров по итогам визита в Саудовскую Аравию.
Американская ракетная установка M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
13:45Специальная военная операция на Украине
Кремль не доверяет словам Зеленского об американских РСЗО, заявил Песков
 
В миреСаудовская Аравия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала