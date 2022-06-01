https://ria.ru/20220601/ukraina-1792403472.html

Лавров заявил о рисках вовлечения третьих стран в конфликт на Украине

Лавров заявил о рисках вовлечения третьих стран в конфликт на Украине - РИА Новости, 01.06.2022

Лавров заявил о рисках вовлечения третьих стран в конфликт на Украине

Риски вовлечения третьих стран в конфликт на Украине существуют, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:35

2022-06-01T16:35

2022-06-01T17:53

специальная военная операция на украине

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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ЭР-РИЯД, 1 июн - РИА Новости. Риски вовлечения третьих стран в конфликт на Украине существуют, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Такие риски, конечно, существуют. То, чего требует, причем безапелляционно, по-хозяйски... киевский режим от своих западных покровителей. Во-первых, это переходит все рамки приличия и дипломатического общения, а во-вторых, это является прямой провокацией, чтобы вовлечь Запад в военные действия", - сказал журналистам Лавров по итогам визита в Саудовскую Аравию, отвечая на вопрос о планах Запада поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО).Российский министр отметил, что эти риски прекрасно понимают вменяемые западные политики. "Не все, прямо скажу, в Евросоюзе, особенно в его северной части. Есть политики, которые готовы идти на это безумие ради того, чтобы удовлетворить свои амбиции. Но серьезные страны в Евросоюзе, конечно, прекрасно понимают неприемлемость таких сценариев, и вроде бы признаки разумных оценок мы недавно услышали из Вашингтона", - добавил Лавров.Ранее агентство DPA со ссылкой на правительственные круги сообщило, что Германия рассчитывает до конца июня поставить Украине четыре комплекса РСЗО из запасов бундесвера.Накануне представитель Белого дома сообщил, что США не поощряют Украину к нанесению ударов по целям на территории России и заручились ее обещанием не использовать для этого поставляемое ей вооружение, включая HIMARS. США планируют поставить Киеву в рамках нового пакета военной РСЗО HIMARS, которые будут способны поражать цели на расстоянии порядка 80 километров.

https://ria.ru/20220530/rakety-1791802302.html

https://ria.ru/20220506/polsha-1787284146.html

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украина

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр