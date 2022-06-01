https://ria.ru/20220601/ukraina-1792387846.html

Сенатор призвал к полной демилитаризации юго-востока Украины

Сенатор призвал к полной демилитаризации юго-востока Украины - РИА Новости, 01.06.2022

Сенатор призвал к полной демилитаризации юго-востока Украины

В ходе специальной операции на Украине нужно проводить полную демилитаризацию, денацификацию юго-восточных регионов Украины, иначе мы оставим проблему нашим... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:52

2022-06-01T15:52

2022-06-01T15:52

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

совет федерации рф

владимир джабаров

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В ходе специальной операции на Украине нужно проводить полную демилитаризацию, денацификацию юго-восточных регионов Украины, иначе мы оставим проблему нашим следующим поколениям и самому украинскому народу, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Моя субъективная точка зрения, что нельзя оставлять регионы, в которых демилитаризация и денацификация не закончились. Потому что это будет вечный источник напряженности", - сказал сенатор.По его словам, даже сейчас - Херсонская область полностью перешла на сторону наступающих сил ДНР, ЛНР и российских частей. "И тут же полетели обстрелы с соседних районов, с соседних областей, которые еще находятся под властью неонацистов", - отметил Джабаров.По его мнению, и так будет постоянно, "поэтому эту заразу, эту гидру, которая там обосновалась, на юге и юго-востоке Украины – ее надо, конечно, уничтожать". Иначе мы оставим проблему "нашим следующим поколениям и самому украинскому народу", - заключил Джабаров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220309/kosmos-1777220916.html

https://ria.ru/20220527/boeviki-1791001401.html

https://ria.ru/20220601/rossiya-1792230173.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, совет федерации рф, владимир джабаров, ситуация в днр и лнр