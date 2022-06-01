Рейтинг@Mail.ru
Сенатор призвал к полной демилитаризации юго-востока Украины - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/ukraina-1792387846.html
Сенатор призвал к полной демилитаризации юго-востока Украины
Сенатор призвал к полной демилитаризации юго-востока Украины - РИА Новости, 01.06.2022
Сенатор призвал к полной демилитаризации юго-востока Украины
В ходе специальной операции на Украине нужно проводить полную демилитаризацию, денацификацию юго-восточных регионов Украины, иначе мы оставим проблему нашим... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:52
2022-06-01T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
совет федерации рф
владимир джабаров
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_010bb050deadb864774c744028b0ab15.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В ходе специальной операции на Украине нужно проводить полную демилитаризацию, денацификацию юго-восточных регионов Украины, иначе мы оставим проблему нашим следующим поколениям и самому украинскому народу, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Моя субъективная точка зрения, что нельзя оставлять регионы, в которых демилитаризация и денацификация не закончились. Потому что это будет вечный источник напряженности", - сказал сенатор.По его словам, даже сейчас - Херсонская область полностью перешла на сторону наступающих сил ДНР, ЛНР и российских частей. "И тут же полетели обстрелы с соседних районов, с соседних областей, которые еще находятся под властью неонацистов", - отметил Джабаров.По его мнению, и так будет постоянно, "поэтому эту заразу, эту гидру, которая там обосновалась, на юге и юго-востоке Украины – ее надо, конечно, уничтожать". Иначе мы оставим проблему "нашим следующим поколениям и самому украинскому народу", - заключил Джабаров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220309/kosmos-1777220916.html
https://ria.ru/20220527/boeviki-1791001401.html
https://ria.ru/20220601/rossiya-1792230173.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_1c2a7811175b941c4d99844882f8e1ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, совет федерации рф, владимир джабаров, ситуация в днр и лнр
15:52 01.06.2022
 
Сенатор призвал к полной демилитаризации юго-востока Украины

Сенатор Джабаров призвал к полной демилитаризации юго-восточных регионов Украины

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Владимир Джабаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В ходе специальной операции на Украине нужно проводить полную демилитаризацию, денацификацию юго-восточных регионов Украины, иначе мы оставим проблему нашим следующим поколениям и самому украинскому народу, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Моя субъективная точка зрения, что нельзя оставлять регионы, в которых демилитаризация и денацификация не закончились. Потому что это будет вечный источник напряженности", - сказал сенатор.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:58Специальная военная операция на Украине
Рогозин назвал плюсы демилитаризации Украины для космической отрасли
По его словам, даже сейчас - Херсонская область полностью перешла на сторону наступающих сил ДНР, ЛНР и российских частей. "И тут же полетели обстрелы с соседних районов, с соседних областей, которые еще находятся под властью неонацистов", - отметил Джабаров.
По его мнению, и так будет постоянно, "поэтому эту заразу, эту гидру, которая там обосновалась, на юге и юго-востоке Украины – ее надо, конечно, уничтожать". Иначе мы оставим проблему "нашим следующим поколениям и самому украинскому народу", - заключил Джабаров.
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 00:28Специальная военная операция на Украине
В ФСБ рассказали о попытках украинских боевиков попасть в Россию
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
03:19Специальная военная операция на Украине
Турчак заявил, что Херсонская область, ЛНР и ДНР войдут в состав России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСовет Федерации РФВладимир ДжабаровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала