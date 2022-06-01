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Правительство Словакии одобрило военную помощь Украине - РИА Новости, 01.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/ukraina-1792361404.html
Правительство Словакии одобрило военную помощь Украине
Правительство Словакии одобрило военную помощь Украине - РИА Новости, 01.06.2022
Правительство Словакии одобрило военную помощь Украине
Правительство Словакии одобрило в среду направление на Украину военных материалов на 21,6 миллиона евро, сообщило сетевое издание Teraz со ссылкой на... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:45
2022-06-01T14:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
войска воздушно-космической обороны
словакия
киев
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ПРАГА, 1 июн – РИА Новости. Правительство Словакии одобрило в среду направление на Украину военных материалов на 21,6 миллиона евро, сообщило сетевое издание Teraz со ссылкой на пресс-службу кабмина."Словакия дарит Украине военные материалы на сумму 21,6 миллиона евро. Решение об этом кабмин одобрил на своем заседании в среду", - говорится в сообщении.В свою очередь, глава минобороны Ярослав Надь, по данным издания, отказался уточнить, какие именно материалы будут направлены Киеву."Мы договорились в рамках НАТО, что не будем давать Москве список поставляемых на Украину материалов. Но это именно то, в чем Украина нуждается", - сказал Надь, уточнив, что вся техника поставляется со складов словацкой армии, речь не идет о новых закупках", - написало издание.По данным издания, глава минобороны также подтвердил, что Словакия и Украина ведут на госуровне переговоры о соглашении на покупку Киевом самоходных гаубиц Zuzana 2 словацкого производства. В настоящее время идет дискуссия о количестве закупаемых гаубиц и их цене.Министр предположил, что речь идет как минимум об одной батарее, то есть, о восьми гаубицах. "Но, возможно, их будет больше", - добавил Надь.На фоне спецоперации на Украине, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают поставлять Украине оружие. Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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в мире, украина, нато, войска воздушно-космической обороны, словакия, киев
14:45 01.06.2022 (обновлено: 14:56 01.06.2022)
 
Правительство Словакии одобрило военную помощь Украине

Правительство Словакии одобрило военную помощь Украине на 21,6 миллиона евро

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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ПРАГА, 1 июн – РИА Новости. Правительство Словакии одобрило в среду направление на Украину военных материалов на 21,6 миллиона евро, сообщило сетевое издание Teraz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
"Словакия дарит Украине военные материалы на сумму 21,6 миллиона евро. Решение об этом кабмин одобрил на своем заседании в среду", - говорится в сообщении.
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В свою очередь, глава минобороны Ярослав Надь, по данным издания, отказался уточнить, какие именно материалы будут направлены Киеву.
"Мы договорились в рамках НАТО, что не будем давать Москве список поставляемых на Украину материалов. Но это именно то, в чем Украина нуждается", - сказал Надь, уточнив, что вся техника поставляется со складов словацкой армии, речь не идет о новых закупках", - написало издание.
По данным издания, глава минобороны также подтвердил, что Словакия и Украина ведут на госуровне переговоры о соглашении на покупку Киевом самоходных гаубиц Zuzana 2 словацкого производства. В настоящее время идет дискуссия о количестве закупаемых гаубиц и их цене.
Министр предположил, что речь идет как минимум об одной батарее, то есть, о восьми гаубицах. "Но, возможно, их будет больше", - добавил Надь.
На фоне спецоперации на Украине, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают поставлять Украине оружие. Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:32Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОВойска воздушно-космической обороныСловакияКиев
 
 
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