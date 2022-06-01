https://ria.ru/20220601/ukraina-1792341710.html
Песков прокомментировал поставки Киеву оружия из США
Песков прокомментировал поставки Киеву оружия из США - РИА Новости, 01.06.2022
Песков прокомментировал поставки Киеву оружия из США
Поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:53
2022-06-01T13:53
2022-06-01T13:53
в мире
сша
киев
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне представитель Белого дома сообщил, что США не поощряют Украину к нанесению ударов по целям на территории России и заручились ее обещанием не использовать для этого поставляемое ей вооружение, включая HIMARS. США планируют поставить Киеву в рамках нового пакета военной помощи реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые будут способны поражать цели на расстоянии порядка 80 километров."Мы уже говорили, здесь нового ничего нет. Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масло в огонь. США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. Подобные поставки не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры. Поэтому относимся мы к этому, конечно, негативно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявления США о продолжении поставок оружия Киеву.
https://radiosputnik.ria.ru/20220601/oruzhie-1792288577.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, киев, россия, дмитрий песков
Песков прокомментировал поставки Киеву оружия из США
Пресс-секретарь Песков: оружие из США не способствует возобновлению переговоров с Киевом
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне представитель Белого дома сообщил, что США
не поощряют Украину
к нанесению ударов по целям на территории России
и заручились ее обещанием не использовать для этого поставляемое ей вооружение, включая HIMARS. США планируют поставить Киеву
в рамках нового пакета военной помощи реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые будут способны поражать цели на расстоянии порядка 80 километров.
"Мы уже говорили, здесь нового ничего нет. Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масло в огонь. США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. Подобные поставки не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры. Поэтому относимся мы к этому, конечно, негативно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявления США о продолжении поставок оружия Киеву.